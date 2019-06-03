Володин призвал США отказаться от построения однополярного мира

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает недопустимым вмешательство других стран в дела суверенных государств. Об этом он сообщил, находясь с рабочим визитом в Белграде.





«Практика двойных стандартов, вмешательства во внутренние дела суверенных государств становится для некоторых стран нормой. Мы считаем, это недопустимо. Этому необходимо противостоять! Если хотим сохранить свой народ, страну, ее суверенитет и независимость. Посмотрите, что стало с Ливией, Ираком. Практически на грани потери государственности была Сирия», — заявил Володин, выступая в Народной скупщине Сербии после встречи с президентом республики Александром Вучичем.





По его словам, страны, народы которых жили в мире, процветании, борются сегодня за выживание, а их разрушают конфликты и угрозы постоянных террористических атак.





«Сербский народ, подвергшийся натовским бомбардировкам, как никакой другой понимает разрушительность этого. Почему такое стало возможным? Почему это происходит? Проблема в отходе от принципов международного права, игнорировании решений ООН, попытках создания однополярного мира», — сказал Володин.





По его словам, сегодня санкции, блокады, торговые войны все больше распространяются по миру. А страны, которые раньше использовали эти незаконные меры под прикрытием продвижения демократических ценностей, сейчас не стесняются грубо продавливать свои экономические интересы.





«Перечеркнуты принципы свободной торговли. Американские торговые санкции введены против нашей страны, Китая, Турции, Ирана, Северной Кореи, Кубы, Венесуэлы. Европейским странам и компаниям также поступают ультиматумы, угрозы с требованием прекратить реализацию совместных экономических проектов. Но мир никогда не будет однополярным, как бы этого ни хотели Соединенные Штаты Америки. И чем раньше они это поймут, тем лучше будет для всех и для самих США», — сказал Володин.





Спикер Госдумы убежден, что навязывание своей воли другим странам недопустимо. Володин отметил, что

«сербский народ выбрал свой суверенный путь, основанный на духовных ценностях, сохранении культурно-исторических традиций. Так же, как и российский народ».





Ранее Володин поблагодарил сербское правительство за бережное отношение к памятникам, посвященным советским войнам, павшим в годы Великой Отечественной войны при освобождении Югославии.