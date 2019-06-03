Вячеслав Володин встретился с президентом Сербии Александром Вучичем

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин провел встречу с президентом Сербии Александром Вучичем. Спикер нижней палаты российского парламента передал президенту Сербии приветствие от Владимира Путина.





«Я хочу передать слова приветствия президента России Владимира Владимировича Путина. И еще раз хочу подчеркнуть, что мы друзья, братья, и исходим из того, что наши отношения основаны именно на принципах дружбы, доверия, взаимопомощи», — заявил Вячеслав Володин.





Президент Сербии поблагодарил Россию за поддержку: «Наш товарооборот увеличивается и, надеюсь, продолжит увеличиваться. Также хотел бы поблагодарить Россию за поддержку Сербии».





Ранее Володин высоко оценил внимание сербских властей к сохранению памятников, посвященных героям Великой Отечественной войны.





Делегация Государственной думы во главе с Вячеславом Володиным находится с рабочим визитом в Белграде. В ходе визита Володин выступит перед депутатами сербского парламента. Также пройдет IV заседание Комиссии по сотрудничеству между Государственной думой и Народной скупщиной Сербии. Кроме того, планируется двухсторонняя встреча председателя ГД и председателя Народной скупщины Сербии Майи Гойкович.