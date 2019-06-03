«Ехал по распоряжению патрульного»: директор Якубовича прокомментировал скандал в Чебоксарах

Концертный директор актера и телеведущего Леонида Якубовича Табриз Шахиди прокомментировал Daily Storm сообщения СМИ о претензиях в соцсетях к Якубовичу, который в центре Чебоксар проехался на внедорожнике по тротуару, заполненному пешеходами. Телеведущий по распоряжению патрульного объезжал стоящий на дороге автобус, двигался со скоростью километр в час и никому не помешал, сообщил его представитель. Инцидент произошел 1 июня, в День защиты детей. СМИ сообщили, что полиция Чувашии, возможно, оштрафует Якубовича.
«Леонид Аркадьевич двигался к месту проведения праздника. По распоряжению патрульного, со скоростью один километр в час, объехал (расстояние в 10-12 шагов) стоящий на дороге автобус. Двигался по газону и тротуару никому не мешая, ни с кем не ругаясь. Никаких претензий со стороны пешеходов также не поступало. Никаких извинений, как пишут СМИ, никому не приносил. Эту исключительную ерунду на уровень хайпа вынесли СМИ, ради, очевидно, рейтингов. Что даже и обсуждать уже не интересно», — заявил Daily Storm концертный директор телеведущего. Табриз Шахиди также рассказал, что ведущему не поступало никаких претензий от полиции.
В пресс-службе МВД по Чувашии заявили, что проверяют сообщения о проезде «Лексуса» по тротуару в Чебоксарах. «Проводится проверка в отношении водителя, который был за рулем автомашины «Лексус», выехавшей на тротуар в Чебоксарах 1 июня», — сказали в полиции «Интерфаксу». В ведомстве добавили, что фото автомобиля появилось в соцсетях. По словам представителя МВД, за езду на автомобиле по тротуару предусмотрен штраф в две тысячи рублей.
Леонид Якубович приехал в Чебоксары, чтобы принять участие в благотворительной акции и поздравить жителей с Днем защиты детей. По информации местных изданий, около 11 часов утра артист ехал на автомобиле к месту проведения мероприятия, на его пути посреди дороги оказался автобус, выставленный для ограничения движения по улице. Ведущий объехал автобус по тротуару, а затем оставил свою машину на проезжей части и направился к сцене. Сам Якубович опроверг факт нарушения правил дорожного движения изданию URA.RU, назвав обвинения в его адрес «полнейшим бредом».