«Ехал по распоряжению патрульного»: директор Якубовича прокомментировал скандал в Чебоксарах

Концертный директор актера и телеведущего Леонида Якубовича Табриз Шахиди прокомментировал Daily Storm сообщения СМИ о претензиях в соцсетях к Якубовичу, который в центре Чебоксар проехался на внедорожнике по тротуару, заполненному пешеходами. Телеведущий по распоряжению патрульного объезжал стоящий на дороге автобус, двигался со скоростью километр в час и никому не помешал, сообщил его представитель. Инцидент произошел 1 июня, в День защиты детей. СМИ сообщили, что полиция Чувашии, возможно, оштрафует Якубовича.





«Леонид Аркадьевич двигался к месту проведения праздника. По распоряжению патрульного, со скоростью один километр в час, объехал (расстояние в 10-12 шагов) стоящий на дороге автобус. Двигался по газону и тротуару никому не мешая, ни с кем не ругаясь. Никаких претензий со стороны пешеходов также не поступало. Никаких извинений, как пишут СМИ, никому не приносил. Эту исключительную ерунду на уровень хайпа вынесли СМИ, ради, очевидно, рейтингов. Что даже и обсуждать уже не интересно», — заявил Daily Storm концертный директор телеведущего. Табриз Шахиди также рассказал, что ведущему не поступало никаких претензий от полиции.