Володин похвалил Сербию за отношение к памятникам героев ВОВ и раскритиковал Украину

Спикер Госдумы Вячеслав Володин высоко оценил отношение властей Сербии к памятникам, посвященным подвигам героев Великой Отечественной войны. Об этом он сказал в понедельник, 3 июня, во время рабочего визита в Белград, после церемонии возложения венков к мемориалу освободителям столицы Сербии и памятнику Советскому солдату.





«Мы благодарны нашим сербским друзьям за бережное отношение к могилам наших отцов и дедов, отдавших свои жизни за нашу с вами свободу. Это пример для стран, которые стали забывать, благодаря кому они живут и строят будущее. К сожалению, до сих пор мир сталкивается с проявлениями и неблагодарности», — заявил журналистам Володин.





По его словам, недавний акт вандализма в Харькове — разрушение бюста маршалу Жукову — вызывает осуждение у каждого, кто чтит память героев войны.





«Уверен, что украинский народ даст оценку разрушителям нашей общей памяти», —сказал спикер Госдумы.





В течение дня состоятся встречи Вячеслава Володина с президентом Сербии Александром Вучичем и спикером Народной скупщины Майей Гойкович. Также с его участием пройдет открытие четвертого заседания межпарламентской комиссии Госдумы и парламента Сербии.