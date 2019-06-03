Huawei купила российский алгоритм распознавания лиц

Китайская корпорация Huawei купила у российского разработчика систем видеонаблюдения «Вокорд» патент на созданный россиянами алгоритм распознавания лиц, а также перевела большую часть сотрудников «Вокорда» в свою дочернюю фирму «Игл Софтлаб». Об этом написали «Ведомости» со ссылкой на источники, осведомленные об условиях сделки между компаниями. Такой шаг китайского техномагната они объяснили растущей популярностью систем распознавания лиц в КНР и дешевизной подобных стартапов в России.





«Вокорд» обошелся Huawei в 40-50 миллионов долларов, тогда как на Западе такая фирма стоила бы в 10 раз дороже, утверждают собеседники «Ведомостей». Согласно информации ЕГРЮЛ, владельцами «Игл Софтлаб» стали дочерняя компания Huawei в России «Техкомпания Хуавэй» и гонгконгская «Хуавэй Диджитал Технолоджиз Ко., Лимитед», при этом первой принадлежит 99,99999% уставного капитала. Изменения в ЕГРЮЛ были внесены недавно — 17 мая.





Теперь «Игл Софтлаб» стала собственницей патентов «Вокорда» на систему распознавания лиц. По словам одного из источников издания, в эту компанию также переходит большинство сотрудников, ранее работавших над алгоритмом в составе «Вокорда».





Сделка обошлась Huawei в 40-50 миллионов долларов, сообщили знакомые с торгами собеседники «Ведомостей», при этом лидирующие российские фирмы с аналогичным фокусом на системах распознавания лиц оценивают себя примерно в 50-100 миллионов долларов. Таким образом, китайская сторона приобрела полный пакет технологий и штат квалифицированных сотрудников в России значительно дешевле, чем на Западе: там схожие разработки стоят примерно в 10 раз дороже.





Компания «Вокорд» существует с 1999 года. Ее разработки приобретали, среди прочих, МВД, банки, ретейлеры и стадионы. В 2016 году алгоритм распознавания лиц, созданный в этой компании, прошел тест Вашингтонского университета Megaface, где алгоритмы должны распознать лица реальных людей среди миллиона фальшивых фотографий, и занял в проверке первое место, показав точность распознавания в 75,1%.





По данным «Роспатента», компании принадлежат 11 патентов на изобретения и шесть патентов на программы. 1 апреля 2019 года компания подала заявление на отчуждение прав на эти объекты интеллектуальной собственности, в чью пользу — неизвестно, отметили «Ведомости».