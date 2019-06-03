Голодовка сирот: оставшиеся без жилья хабаровчане начали бессрочную акцию протеста

«Никто из чиновников к нам еще не выходил, хотя о происходящем знают. Сидеть под окнами правительства мы собираемся всю ночь. Для этого у нас с собой есть спальные мешки и теплая одежда, а вопрос с туалетом мы сейчас решаем», — сообщила участница голодовки Екатерина местному изданию AmurMedia.





Протестующие рассказали, что у них есть судебные решения, по которым им положено жилье. «Нам всем уже больше 25 лет, а средняя продолжительность ожидания квартир — 10 лет. Мы неоднократно обивали пороги администрации и прокуратуры. Писали даже в Генеральную прокуратуру. Но ответа так и не последовало», — рассказала одна из бывших воспитанниц детского дома.





Пресс-секретарь губернатора Хабаровского края Надежда Томченко заявила, что власти еще два дня назад узнали о планах сирот устроить акцию протеста. Томченко сообщила местному изданию dvnovosti.ru, что Сергей Фургал встречался с группой сирот месяц назад, а радиостанции «Говорит Москва» заявила, что ей «не совсем понятно, <...> чего они добиваются, потому что сегодня в 09:30 утра по хабаровскому времени их принял губернатор лично».





«Губернатор выделил им порядка полутора часов на разговоры. Понятно, что ситуация сложная по строительству жилья для сирот не только в нашем регионе, но и в целом, мне кажется, по стране. <...> У нас, видимо, у кого-то уже, так скажем, точка кипения подошла», — рассказала она радиостанции.





Надежда Томченко сообщила, что до конца этого года планируется сдать около 500 квартир. «Возможно, большая часть тех, кто сегодня пикетирует на площади Ленина, получат свои квадратные метры наконец-то и заселятся, и их проблема будет решена. Но их, видимо, этот ответ не устраивает. Возможно, они хотят чего-то другого, не знаю, сложно сказать, какой мотив», — добавила она.





Глава фракции КПРФ в Законодательной думе Хабаровского края Александр Громов сообщил Daily Storm, что два-три года назад команда занимавшего тогда пост губернатора Вячеслава Шпорта договорилась с одним из местных предпринимателей о строительстве жилья для сирот. По словам Громова, сейчас этот предприниматель отбывает уголовное наказание, а жилья «толком так и не построили».





«Представьте, сколько сейчас стоит квартира, — и тысячи человек нужно обеспечить жильем. Проблема серьезная, она доходила и до Москвы, [сейчас она перешла] на нового губернатора, он восемь месяцев у руля. Он ниоткуда жилье не возьмет, оно сверху не упадет», — объяснил он.





Согласно законодательству, в одном доме сиротам можно давать не более 25% квартир. Поэтому властям нужно либо сдавать в эксплуатацию больше жилых домов, либо покупать квартиры для сирот на вторичном рынке жилья. По словам Громова, покупать вторичное жилье в Хабаровском крае гораздо дороже, чем строить новое социальное жилье «не в центре города, где земля подешевле».