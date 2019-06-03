Директор «Левада-Центра» назвал нонсенсом подписание Медведевым методички для подсчета коррупции

Директор «Левада-Центра» Лев Гудков раскритиковал в беседе с корреспондентом Daily Storm подписание премьер-министром Дмитрием Медведевым постановления правительства с рекомендациями для социологов, как проводить исследования о коррупции. Гудков пояснил, что советы ученым не входят в компетенцию председателя правительства. Саму методику оценки уровня коррупции еще в августе 2018 года составило Минэкономразвития, выполняя указ президента России Владимира Путина о национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы. В конце мая 2019 года документ подписал Дмитрий Медведев.





«Это какой-то нонсенс. Премьер подписывает методику для социологических исследований. Это не его компетенция», — сказал Гудков Daily Storm.





По его словам, социологи подсчитывают уровень коррупции, используя стандартные вопросы: «Вступали ли вы в коррупционные отношения, вымогали ли у вас взятку, давали ли вы ее», и эта работа уже отлажена. Если люди боятся отвечать, то вопросы задаются более абстрактно: «Где больше берут, в каких сферах», объяснил Гудков.





«Бывает личное интервью с поквартирным опросом, с моей точки зрения, это более надежная форма по сравнению с телефонными опросами. Потому что по телефону люди общаются более настороженно, а в личном интервью они успевают ухватить суть проблемы и успокаиваются», — объяснил директор «Левада-Центра».





Трудной для изучения тему коррупции назвал в беседе с Daily Storm директор ВЦИОМа Валерий Федоров. По его словам, поскольку коррупция наказуема, никто не будет на себя наговаривать даже в анонимном опросе. Именно поэтому социологам приходится использовать косвенные методы изучения коррупции.





«Это одна из самых непростых сфер для изучения. Никто же не пойдет заявлять на себя, что он дал или взял взятку. Поэтому приходится идти на провокацию, доносы, перехваты информации, а исследователи таким арсеналом спецсредств не обладают. Поэтому мы используем разнообразные косвенные методики, спрашиваем про знакомых», — рассказал Федоров.





Уровень коррупции изучают не только российские институты, но и международные. По данным «Transparency International» (неправительственной международной организации по борьбе с коррупцией), Россия в 2018 году заняла 138-е место в рейтинге стран по уровню коррупции, разделив его с Мексикой, Папуа — Новой Гвинеей и Ливаном.





Федоров отметил, что такое положение в рейтинге обусловлено особенностями методики международной организации, и на самом деле в России средний по миру уровень коррупции. По его словам, в основу международного рейтинга ложится мнение экспертов, которые могут быть совершенно не знакомы с ситуацией в стране. При этом глава ВЦИОМ выразил надежду, что новая методика, составленная Минэкономразвития, будет востребована социологами.





«Это [составление рейтинга «Transparency International»] плохая работа, надеюсь, что исследования, которые будут проводиться по методике Минэкономразвития, будут лучшего качества», — считает эксперт.





В России результаты различных международных исследований не имеют какого-либо официального статуса. Опросы, проведенные по новой правительственной методике, должны дать представления об «уровне коррупции» в регионах, «причинах и условиях» ее возникновения и эффективности борьбы с ней.





Новая методика учитывает только простейшую форму коррупции — взятки. Существует еще злоупотребление служебным положением, политика кумовства, разграбление государства и другие виды коррупции. Изучать будут «бытовую» и «деловую» коррупцию. При этом в случае с «деловой» коррупцией из опросов исключили военных, чиновников и сотрудников социальной сферы.