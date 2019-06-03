СКР обыскал квартиры подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ

Следствие установило всех участников драки в Красногорске, в которой погиб бывший спецназовец ГРУ Никита Белянкин, сообщили в Следственном комитете (СК) РФ. По адресам подозреваемых в причастности к убийству экс-военного проведены обыски, по их результатам назначены различные экспертизы. Также в ходе расследования уже допрашиваются свидетели, ведется анализ видеозаписей с камер наблюдения.





«В ходе производства следственно-оперативных мероприятий получена информация о лицах, принимавших участие в драке. Проведены осмотры жилища, изъяты вещи и предметы, имеющие значение для дальнейшего расследования уголовного дела. Назначены судебные экспертизы: медицинская, молекулярно-генетическая, баллистическая и дактилоскопическая», — говорится в заявлении главка СК по Московской области.





Отец погибшего сообщил, что правоохранители раскрыли ему личность одного из подозреваемых. «Как мне сказали правоохранители, им удалось установить одного из подозреваемых. Он точно имел отношение к бару, возле которого совершено преступление. Это приезжий, <...> в последнее время он жил рядом с местом, где произошло убийство», — заявил он (цитата по ТАСС).





Также о произошедшем рассказал один из потерпевших, которых Белянкин пытался защитить. По его словам, нападавшие были пьяны. «Адекватные люди не начинают драки против одного человека толпой и уж тем более не хватаются за нож... Меня пырнули ножом, друга продолжали избивать.... Вмешался мимо проходящий человек», — приводит его версию событий РБК. Как начался конфликт, пострадавший не вспомнил. После этих событий мужчину госпитализировали — по счастью, удар ножом не затронул жизненно важных органов.





В ночь на 3 июня под Красногорском был убит бывший спецназовец Никита Белянкин. По словам друга погибшего Ивана Шуханова, военнослужащий попытался заступиться за людей, которых избивала толпа, однако сам стал объектом нападения. В ходе драки он получил удар ножом в сердце и вскоре скончался от раны. СК РФ по Московской области возбудил уголовное дело по ст. 105 УК РФ («Убийство»). По данным следствия, в конфликте были замешаны по меньшей мере 10 человек.