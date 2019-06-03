Вернувшийся в трехстороннюю группу по Донбассу Кучма предложил ввести новое перемирие

Президент Украины Владимир Зеленский назначил 80-летнего экс-главу государства Леонида Кучму представителем Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе. Кучма хочет инициировать новое перемирие на юго-востоке Украины на время уборки урожая, сообщила пресс-служба президента Украины. В 2014-2018 годах экс-президент Украины уже представлял Киев в трехсторонней группе по Донбассу.





«Мы обменялись мнениями [с Владимиром Зеленским], что в первую очередь надо делать. Проблема безопасности — один из главных вопросов», — заявил Леонид Кучма. Он подчеркнул, что возвращаясь в контактную группу, он не хочет «играть роль «свадебного генерала»: «Если там мы принимаем решения, то они на Украине должны выполняться, а не просто мы там [в группе] присутствуем».





В пресс-службе Зеленского напомнили, что за время работы Кучмы в контактной группе «удалось остановить полномасштабные боевые действия, вернуть из плена более трех тысяч украинских военных и гражданских, начать восстановление разрушенной инфраструктуры».





Сам Владимир Зеленский рассказал, что провел встречи с зарубежными партнерами по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины и подготовил конкретные предложения по этому вопросу: «Я встречался с партнерами из США и Европейского союза, мы обсуждали вопрос прекращения огня. У нас есть общая позиция по нормандскому формату и разблокированию минского процесса. У нас есть действительно конкретные предложения и новые решения по Донбассу, но никто территорией и суверенитетом Украины торговать не будет».





При этом украинский президент подчеркнул, что рассчитывает на реализацию решений в обозримые сроки. «Я хочу, чтобы все эти предложения были объединены понятными сроками выполнения того или иного пункта», — сказал он.





В октябре 2018 года представитель России в контактной группе Борис Грызлов сообщил, что Леонид Кучма завершил работу, поскольку ему исполнилось 80 лет. Сам Кучма говорил, что встречи в Минске даются ему нелегко, прежде всего, в физическом плане. «Когда я приезжаю, я два дня отхожу от этих встреч: там слишком сложные разговоры, особенно когда ты знаешь, что результата нет», — рассказывал он.





Кучма был участником самой первой, полуофициальной встречи трехсторонней группы, которая прошла 23 июня 2014 года в Донецке. Окончательно минский формат трехсторонних встреч (для представителей Украины, ОБСЕ и России) по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины оформился к осени 2014-го — 5 сентября в Минске подписали первый пакет документов по урегулированию в Донбассе. От Киева его подписал Леонид Кучма.





С 2014 года на востоке Украины идет вооруженный конфликт. В апреле 2014 года были провозглашены две народные республики: Донецкая и Луганская, которые являются частями соответствующих областей Украины. До сих пор они не признаны никем, в том числе и Россией.