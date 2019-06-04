Глава полиции Киевской области уволился из-за убийства пятилетнего мальчика

Глава полиции Киевской области Украины Дмитрий Ценов подал рапорт об отставке после убийства пятилетнего Кирилла в Переяслав-Хмельницком. Предполагается, что к инциденту причастны полицейские, которые в нетрезвом виде начали стрелять по бутылкам и одна из пуль попала мальчику, игравшему неподалеку, в голову. Ценов попросил направить его в Донбасс.





«Я как глава полиции Киевской области несу ответственность за действия подчиненных, поэтому я обратился к главе Нацполиции с рапортом об отстранении меня от занимаемой должности и прошу направить меня в самую тяжелую точку нашего государства, а именно в зону проведения ООС [зону проведения операции Объединенных сил, она же Донбасс]», — цитирует «Интерфакс» Ценова.





По данным следователей, 31 мая четверо детей гуляли на улице. Внезапно раздался хлопок, после чего Кирилл упал. Дети привели дядю мальчика и тот вызвал скорую. Кирилла отвезли в Киев, но спасти его не удалось.





Неподалеку от места гибели мальчика, в кустах, обнаружили бутылки. Местные жители заявили, что раньше здесь местные полицейские тренировались в стрельбе, один из них живет неподалеку. Всего было задержано двое правоохранителей, в отношении них возбуждено уголовное дело по статье «умышленное убийство».





Глава Нацполиции Сергей Князев выразил родителям погибшего мальчика соболезнования и подтвердил, что Ценов подал рапорт на увольнение. «Весь личный состав полиции приносит соболезнования в связи со смертью Кирилла. Мы понимаем, что это огромное горе для родителей. Мы все родители. Сейчас было принято мной решение и согласовано с министром, учитывая то, что генерал Ценов час назад обратился ко мне с рапортом об отставке, оно было согласовано и будет принято», — цитирует РИА Новости Князева.





На резонансное дело обратил президент Украины Владимир Зеленский, который также выразил соболезнования и заявил, что виновные будут обязательно наказаны. «Конечно, ничто в мире не может утешить родных и близких. Но я — как президент и как отец — хочу заверить, что сделаю все, чтобы виновные были наказаны по справедливости. Никаких поблажек. Никакой попытки замять это дело», — написал украинский лидер в Facebook. Зеленский также напомнил, что те, кто несет ответственность за безопасность граждан страны, должны помнить об этом «ежеминутно».