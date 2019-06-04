СМИ: Нарушителям ПДД запретят пользоваться каршерингом

ГИБДД планирует создать онлайн-платформу, которая позволит каршеринговым компаниям проверять, были ли водители когда-либо лишены прав и нарушали ли правила дорожного движения (ПДД). Злостным нарушителям (включая иностранцев) планируют запретить пользоваться каршерингом. Об этом сообщают «Известия».





«Наше ведомство собирается создать единую цифровую платформу, которая позволит каршеринговым компаниям проверять будущих клиентов - были ли они когда-либо лишены прав и как часто нарушают ПДД», — цитируют «Известия» начальника управления надзорной деятельности ГИБДД России Романа Мишурова.





Однако, по мнению лидера движения «Автомобилисты России» Виктора Похмелкина, у данной идеи есть несколько минусов, которые необходимо учитывать. К примеру, такой запрет может привести к появлению нелегального рынка продажи аккаунтов тех водителей, которым разрешено пользоваться сервисом.





«К тому же многие активные пользователи каршеринга у себя на родине могут быть злостными нарушителями, но по приезде в Россию поменять документы — хотя бы одну букву. После этого наши правоохранительные органы уже не смогут узнать, нарушал ли ПДД прибывший к нам водитель или нет», — сообщил Похмелкин.





25 февраля депутат Госдумы от «Единой России» Михаил Романов предложил ввести идентификацию пользователей каршеринга, штрафы для компаний, предоставляющих эту услугу, и создать черный список клиентов. По мнению парламентария, сдача автомобилей в аренду должна быть законодательно отрегулирована таким образом, чтобы каршеринговые компании не предоставляли транспорт «абы кому», не заботясь о проверке личности арендатора. Возможность контроля за пользователями этой услуги для предотвращения угроз безопасности дорожного движения допустил и глава ГИБДД Михаил Черников.