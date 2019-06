Сенат США одобрил законопроект о санкциях за вмешательство в выборы

Сенат Конгресса США одобрил законопроект, который предусматривает отказ в получении виз или депортацию в отношении тех лиц, чья причастность к вмешательству в выборы будет доказана. Кроме этого, законопроект позволяет запретить выдавать визы лица, которые нарушили закон о голосовании или принимали незаконное участие в финансировании избирательных кампаний. Законопроект также должна утвердить палата представителей, после чего он поступит на подпись президенту.





Об этом сообщила газета The Hill. Отмечается, что законопроект под названием DETER Act (Defending Elections from Threats by Establishing Redlines Act, «Закон о защите выборов от угроз путем установления ограничений») был представлен в 2018 году сенатором-демократом Диком Дурбиным и сенатор-республиканцем Линдси Грэмом.





«Как мы видели на выборах 2016 года, Россия Владимира Путина пытается ударить в самое сердце демократических ценностей, независимости и свободы, которыми дорожат все американцы. Запретив иностранцам, которые ненадлежащим образом вмешиваются в наши выборы, приезжать в Соединенные Штаты, этот закон посылает сигнал враждебным странам по всему миру, что не потерпим иностранного вмешательства в наши выборы», — цитирует The Hill Грэма.





После выборов в 2016 году Вашингтон обвинил Москву во вмешательстве в президентскую кампанию, в частности в кибератаках на серверы Демократической партии США. Ряд американских политиков заподозрили президента Дональда Трампа в сговоре с Россией. В связи с этим Мюллера назначили спецпрокурором и поручили ему провести соответствующее расследование.





Мюллер начал заниматься этим делом в мае 2017 года. Параллельно расследование вели комитеты по разведке палаты представителей и сената США. Москва отрицает обвинения во вмешательстве в выборы, называя их бездоказательными. В Кремле эти обвинения неоднократно называли «абсолютно голословными».