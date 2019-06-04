ВКС провели успешные испытания новой противоракеты — видео

Отмечается, что на полигоне Сары-Шаган проводятся пуски не только противоракет ближнего действия, но и ракет ПРО для подтверждения их характеристик. Как сообщает ТАСС, в Минобороны, как правило, не предоставляют сведения о типах противоракет в каждом конкретном запуске.





МИД РФ 22 марта заявил, что считает проявлением опасной политики в вопросах ПРО намерение Вашингтона провести в 2020 году испытания противоракет SM-3 Block IIА для перехвата межконтинентальных баллистических ракет (МБР). По мнению ведомства, подобные намерения лишь подтверждают циничность прежних заявлений США о «ненаправленности» глобальной ПРО против России.



