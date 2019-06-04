ВКС провели успешные испытания новой противоракеты — видео

На полигоне Сары-Шаган в Казахстане прошли успешные испытания новой противоракеты, пуск которой осуществляли расчеты противовоздушной (ПВО) и противоракетной обороны (ПРО) Воздушно-космических сил (ВКС) России. В Минобороны сообщили, что противоракета подтвердила заявленные характеристики.
«На полигоне Сары-Шаган в Республике Казахстан боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС успешно проведен очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны. Новая противоракета <…> после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики», — цитирует «Звезда» представителя ВКС полковника Владимира Сергиенко.
Отмечается, что на полигоне Сары-Шаган проводятся пуски не только противоракет ближнего действия, но и ракет ПРО для подтверждения их характеристик. Как сообщает ТАСС, в Минобороны, как правило, не предоставляют сведения о типах противоракет в каждом конкретном запуске.
МИД РФ 22 марта заявил, что считает проявлением опасной политики в вопросах ПРО намерение Вашингтона провести в 2020 году испытания противоракет SM-3 Block IIА для перехвата межконтинентальных баллистических ракет (МБР). По мнению ведомства, подобные намерения лишь подтверждают циничность прежних заявлений США о «ненаправленности» глобальной ПРО против России.
В своем заявлении МИД РФ отмечает, что о намерениях Пентагона испытать противоракеты в 2020 году они узнали через американские СМИ, которые рассказали о планах военных, ссылаясь на «неназванных представителей». В ведомстве также сообщили, что подобные планы Вашингтон уже анонсировал 17 января в документе «Обзор политики США в сфере противоракетной обороны».