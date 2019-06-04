Стал известен рабочий график президента Украины

Первый замглавы администрации президента Украины Владимира Зеленского Сергей Трофимов рассказал, что глава государства работает по 15 часов в сутки, приезжает раньше всех и уезжает после 22:00. Перед работой Зеленский тренируется в спортзале с главой администрации президента Украины Андреем Богданом.





«Знаю точно, что президент и глава администрации [Андреем Богданом] уже тренируются здесь в зале, приходят к 7 утра на работу. В 08:30 мы все на работе, чтобы в 09:00 могли полноценно работать. У него гораздо более жесткий график, чем у всех нас», — цитирует Трофимова «Украинская правда».





Первый замглавы также отметил, что Зеленский не только раньше всех приезжает, но и поздно уезжает: после 22:00. «Он очень ответственный человек... Сейчас Владимир Александрович весь в работе, он очень занят... Ему очень важно доверие людей», — добавил Трофимов.





5 февраля СМИ раскрыли рабочий график президента США Дональда Трампа. Согласно предоставленному расписанию, американский лидер обычно начинает свой рабочий день в восемь часов утра и заканчивает около пяти часов вечера. Отмечается, что Трамп просыпается около шести часов утра и в восемь часов утра должен быть на рабочем месте, однако где-то до 11 часов он проводит время в своей резиденции (читает газеты, смотрит телевизор) или обсуждает новости со своими советниками. В итоге рабочий день Трампа чаще всего начинается в 11 часов со встречи с главой администрации Белого дома или брифинга разведки.





Рабочий день президента России Владимира Путина нередко начинается в 08:30, что связано с многочисленными перелетами. После этого занятия в тренажерном зале и плавание в бассейне. Далее завтрак, изучение новостей и чтение докладов о событиях внутри России, сводки новостей мировой политики и доклады от ФСО. Кроме того, в графике Путина предусмотрены занятия с преподавателем иностранных языков.