Первое уголовное дело завели после акций против строительства храма в Екатеринбурге

Следственный отдел по Верх-Исетскому району Следственного управления Следственного комитета России по Свердловской области возбудил уголовное дело на Станислава Мельниченко по статье 319 УК РФ (оскорбление представителя власти). Это первое уголовное дело после акций протеста против строительства храма в Екатеринбурге, пишет «Интерфакс».





По версии следствия, Станислав Мельниченко «публично, в неприличной форме высказывал нецензурные выражения, а также демонстративно, открыто совершал оскорбляющие жесты» в адрес полицейского (пиарщика городского отделения полиции). Об этом сообщает Telegram-канал проекта по защите права на мирные собрания в РФ «Апология протеста», ссылаясь на постановление СКР. Мельниченко избрали меру пресечения в виде подписке о невыезде. Статья 319 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа до сорока тысяч рублей, обязательных работ до 360 часов или исправительных работ на срок до одного года.





Станислав Мельниченко ругал матом сотрудника пресс-группы управления МВД и «показывал ему жесты с сексуальным подтекстом, по словам сотрудника, все было зафиксировано на видео», сообщает источник URA.RU в полиции Екатеринбурга. «В сквере в тот день было много выпивших, но этот прямо выделялся: приставал ко всем, пил пиво и залез на дерево. Снимали его прямо с дерева», — рассказал очевидец изданию.





29 мая Ленинский районный суд Екатеринбурга оштрафовал Мельниченко на 12 тысяч рублей за участие в акции протеста в сквере. Его признали виновным в нарушении правил проведения митинга. При этом сам Станислав Мельниченко говорил, что не участвовал в акции, а просто находился рядом.





С 13 по 16 мая в Екатеринбурге, в сквере возле Свердловского театра драмы, проходили массовые акции протеста. Активисты требовали прекратить строить на этом месте православный храм Святой Екатерины. Протесты сопровождались массовыми задержаниями, а также столкновениями противников и сторонников возведения собора. 16 мая президент России Владимир Путин заявил, что в Екатеринбурге должны провести опрос местных жителей, чтобы они высказали свою точку зрения по поводу необходимости возведения новой православной церкви. После предложения главы государства ВЦИОМ провел голосование. Только 10% респондентов поддержали проект строительства храма в сквере, 74% назвали идею неудачной.