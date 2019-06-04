Раскрыта суть миллиардных исков к экс-министру Абызову

Альфа-Банк, «Т Плюс», Redeliaco Holdings потребовали от экс-министра Открытого правительства России Михаила Абызова, его бывшей жены Екатерины Сиротенко и экс-президента компании «Группа Е4» Андрея Малышева 34 миллиарда рублей. Суть претензий заключается в следующем: «Группа Е4» (к которой причастны вышеуказанные лица) искусственно создавала видимость финансовой надежности, чтобы привлечь кредиты, и занималась «нецелевым расходованием» средств, выдавая так называемые дружественные кредиты (без обеспечения и взыскания), из-за чего компания несла убытки, но при этом росли доходы Абызова и Сиротенко.





Как сообщает РБК, Альфа-Банк, Redeliaco Holdings (конкурсный кредитор «Е4») и подконтрольная предпринимателю Виктору Вексельбергу компания «Т Плюс» подали в суд на Абызова и других вышеуказанных лиц, связанных с «Группой Е4» незадолго до ареста экс-министра и вскоре после него. По версии представителей Альфа-Банка, «Группа Е4» начала совершать «действия по искусственному созданию видимости финансовой состоятельности» группы, чтобы привлечь новые кредитные средства. Отмечается, что общая сумма сделок компании на тот момент составила почти четыре миллиарда рублей, что превышало общую стоимость чистых активов купленных компаний (Альфа-Банк называет цифру 2,91 миллиарда рублей, «Т Плюс» — 2,17 миллиарда рублей).





По мнению истцов, активы могли быть переоценены, а обязательства по покупке компаний возлагались не на «Е4», а на его кипрского владельца — Eforg Аsset, в связи с чем «Группе Е4» удалось представить в отчетности более привлекательные цифры.





Истцы отмечают, что в 2012 году чистые активы «Е4» (83,4 миллиона рублей) были намного меньше уставного капитала (550 миллионов рублей), что, по мнению «Т Плюс», явный признак банкротства. Отмечается, что вместе с ростом долгов компании росли доходы Абызова (задекларированный доход в 2012 году — 60,3 миллиона рублей, 2013 году — 282,9 миллиона рублей, 2014 году — 222 миллиона рублей) и Сиротенко (2012-2013 годы — 0,3 миллиона рублей, 2014 год — 8,1 миллиона рублей).





Представители Абызова, по данным РБК, будут настаивать, что экс-министр в указанные годы не контролировал «Группу Е4» и не мог быть причастен к сделкам. Также защита Абызова заявила, что истцы не предоставили доказательства завышения стоимости активов. Собеседники РБК добавили, что, по мнению защиты, рост доходов экс-министра не подтверждает «ни наличия у них контроля над должником, ни факта того, что именно в результате их недобросовестных действий «Группа Е4» стала неспособна погасить долги перед своими кредиторами».





Михаила Абызова задержали 26 марта в Подмосковье. Его подозревают в хищениях. 27 марта суд арестовал чиновника на два месяца. Свою вину экс-министр не признал. Также по этому уголовному делу были арестованы еще несколько человек, близких к Абызову.





По версии следствия, Абызов организовал мошенническую схему по краже денег акционеров ОАО «Региональные электрические сети» (РЭС) и ОАО «Сибирская энергетическая компания». Следователи считают, что в хищении участвовали соратники Михаила Абызова по компании RU-COM Николай Степанов и Максим Русаков, экс-замдиректора по экономике и финансам Новосибирской ГЭС Галина Фрайденберг, бывший руководитель компании «СИБЭКО» Александр Пелипасов и экс-гендиректор РЭС Сергей Ильичев.





5 апреля суд взял под стражу одного из предполагаемых сообщников Абызова — Сергея Ильичева. Его обвиняют в участии в преступном сообществе и мошенничестве в особо крупном размере.