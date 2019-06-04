Tinder опроверг передачу данных российских пользователей спецслужбам

Мобильное приложение для знакомств Tinder предоставило Роскомнадзору информацию для включения в реестр организаторов распространения информации, заявил представитель сервиса «Коммерсанту». Однако компания не передавала никаких данных о пользователях российским властям, подчеркнули в Tinder.





«Мы получили запрос на регистрацию от российских органов власти, и на данный момент мы зарегистрировались, чтобы соответствовать требованиям закона. Тем не менее, эта регистрация никоим образом не означает передачу каких-либо пользовательских или личных данных каким-либо российским регулирующим органам. Мы не передавали никаких данных российскому правительству»,— заявили в компании.





3 июня Роскомнадзор сообщил, что компания Match Group, Inc., которой принадлежит Tinder, предоставила все необходимые сведения, после чего и была включена в реестр организаторов распространения информации. По российским законам, оказавшиеся в этом списке компании обязаны собирать, хранить и предоставлять уполномоченным госорганам информацию о действиях своих пользователей, включая содержимое их переписок.





По информации Mediascope, в марте 2019 года ежедневная аудитория сервиса для знакомств составила почти 185 тысяч россиян в возрасте 12-64 лет, проживающих в городах с населением от 100 тысяч человек. Аудитория Tinder в мире превышает 50 миллионов человек.



