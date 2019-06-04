Зеленский в Брюсселе обсудит стратегию возвращения Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего первого зарубежного визита в Брюссель обсудит с высокопоставленными чиновниками ЕС и НАТО стратегию возвращения Крыма, рассказала пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. Администрация главы украинского государства не забыла про полуостров, сейчас ведутся постоянные консультации, где обсуждается, как вернуть полуостров в состав страны, добавила Мендель.





«Не думайте, что администрация забыла про Крым. Ведутся постоянные консультации. Когда будет наработано определенное решение, его вынесут», — заявила Мендель на брифинге, трансляцию которого вел телеканал «1+1». Администрация Зеленского «хочет быть прозрачной», однако не будет раскрывать детали до принятия окончательного решения, подчеркнула она.





Зеленский приедет в Брюссель 4 июня — это будет его первый зарубежный визит после вступления в должность президента Украины. У него запланированы встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, президентом Европейского совета Дональдом Туском и президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером.





27 мая Владимир Зеленский впервые в качестве президента посетил Донбасс — он совершил рабочую поездку в Луганскую область, где расположены позиции украинской армии. Во время поездки президент отметил необходимость улучшения обеспечения украинских солдат.





20 мая Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. В своей первой речи в качестве главы государства он объявил о роспуске парламента, отмене депутатской неприкосновенности и отставке министров, а также руководителей Службы безопасности Украины и генпрокурора. Зеленский заявил, что намерен добиться прекращения войны в Донбассе, подчеркнув, что он готов для этого на непопулярные решения. Политик также подчеркнул необходимость возвращения «потерянных территорий», добавив, что «и Крым, и Донбасс — украинская земля».