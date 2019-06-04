Кинорежиссеры Бондарчук и Бортко поддержали киноблогера BadComedian

По словам Федора Бондарчука, подача иска против Баженова — это неправильный шаг со стороны кинокомпании. «Можно как угодно относиться к Жене Баженову, я например смотрю все его выпуски и конечно смотрел разбор моего фильма «Притяжение», можно принимать критику или не принимать её, порой она может показаться необъективной, резкой или грубой, но именно она является неотъемлемой частью здоровой киноиндустрии. Это новая российская блогосфера, новая российская кинокритика», — сказал Daily Storm кинорежиссер.





Федор Бондарчук подтвердил слова Баженова о том, что в российском законодательстве не прописан точный объем цитирования произведения для использования в критике, на что ссылается компания Kinodanz. Кинорежиссер также посетовал, что кинокомпания постоянно упоминает в своих жалобах Министерство культуры: «которое, как мне кажется, никакого отношения к этим претензиям [со стороны компании Kinodanz] к BadComedian не имеет и не надо к этому приплетать других людей и организации».





Кинорежиссер напомнил, что у Евгения Баженова есть обширная аудитория, количество просмотров его обзоров часто превышает количество просмотров самих фильмов, которые он разбирает. Бондарчук признался, что использовал в мерчендайзе (продажа товаров, связанных с кинокартиной) к фильму «Притяжение» знаменитый мем «Ну вы знаете Руса», который раскрутил в своем обзоре к «Притяжению» именно Баженов.





Ситуацию с судебным иском к Баженову прокомментировал на своей странице в Facebook известный кинорежиссер и первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Владимир Бортко.





«Любые попытки задушить критическое восприятие кино смертельны для отечественного кинематографа. В условиях же, когда государство тратит на его поддержку столь значительные средства, критический взгляд становится особенно важным. Я призываю Евгения Владимировича Баженова продолжать свою творческую деятельность на одном из самых известных YouTube-каналов», — написал режиссер «Собачьего сердца».