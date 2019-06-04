Появилось видео задержания подозреваемого в убийстве экс-спецназовца ГРУ

По версии следствия, в ночь на 2 июня Никита Белянкин вмешался в конфликт между неизвестными лицами и пострадавшим от их действий мужчиной, пытаясь ему помочь. В результате экс-спецназовец ГРУ получил смертельную рану.





Следователи провели обыски в квартирах задержанных подозреваемых, а также допросили более 50 свидетелей.





Близкие к следствию источники «КП» сообщили, что зачинщиком драки, в которой погиб Белянкин, стал 28-летний Александр Сергеев. По словам посетителей, пьяный Сергеев в какой-то момент произнес оскорбительное прозвище тюркоязычных народов Средней Азии, отметив, что их много в кафе, после чего началась драка. Сам Александр Сергеев, который после потасовки попал в больницу, говорил изданию, что на него накинулись без причины.





В драке участвовали 11 человек, «большинство фамилий [участников] армянские», писала «КП». Издание также сообщило, что правоохранители еще не установили, у кого был нож, которым ударили в сердце Белянкина, потому что качество записи с камер видеонаблюдения — низкое.





Один из подозреваемых в убийстве экс-спецназовца — владелец подмосковного бара Григор Оганян, сообщили РЕН-ТВ и Telegram-канал «112». По словам отца убитого экс-военного, большинство фигурантов дела уехали в Армению. Белянкин-старший также отмечал, что один из задержанных уже дал показания.