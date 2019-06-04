UTair: Летевший в Берлин Boeing 737 экстренно сел во Внуково из-за выпавших масок

Boeing 737, вылетевший из Москвы в Берлин в 11:16, вернулся в аэропорт Внуково из-за выпавших на 40-й минуте полета кислородных масок. Об этом Dailу Storm сообщила представитель авиакомпании UTair. В компании добавили, что пассажиров отправят в Берлин резервным бортом, ориентировочно в 15:00.





«В Boeing 737 на 40-й минуте после вылета из Внуково выпали маски. Командир предупредил наземные службы и пассажиров об аварийном снижении и вернулся во Внуково. Посадка прошла благополучно. Состояние пассажиров и экипажа нормальное. Boeing 737 проверяют специалисты. Компания готовит резервный борт», — рассказали Dailу Storm в авиакомпании.





Во Внуково Daily Storm сообщили, что пока в Utair не подтвердили информацию о разгерметизации самолета, о чем ранее сообщали СМИ.





По данным сервиса по отслеживанию воздушных судов Flight Radar, Boeing 737 развернулся в районе белорусского города Полоцк, он пролетел около 600 километров.





30 мая пассажирский самолет «Аэрофлота» Airbus А320, вылетевший из Москвы в Грозный, вернулся в аэропорт Шереметьево из-за срабатывания датчика пожаротушения, сообщил источник ТАСС в экстренных службах. Начальник пресс-службы Шереметьево Роман Генис заявил Daily Storm, что посадка самолета прошла штатно и не была аварийной. В пресс-службе авиакомпании сказали, что лайнер вернулся в аэропорт «по технической причине».