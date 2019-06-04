Володин: Имя Станислава Говорухина увековечено в названии набережной Яузы

Во вторник, 4 июня, стало известно, что в честь режиссера и экс-главы комитета по культуре Госдумы Станислава Говорухина будет названа набережная реки Яузы. Как сообщил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин, решение об этом принял президент России Владимир Путин, с просьбой к которому обратились руководители всех фракций Государственной думы.





«Сегодня именем Станислава Сергеевича названа набережная реки Яузы, она находится рядом со ВГИКом, в котором он учился. Теперь имя Станислава Говорухина увековечено в столице нашей Родины. Станислав Сергеевич — знаменитый режиссер, художник, государственный деятель, патриот своей страны», — подчеркнул Вячеслав Володин.





По его словам, Говорухин создал десятки художественных и документальных фильмов, которые любят и знают в России и за ее пределами, он не только умел просто и понятно говорить о сложных вещах и вечных ценностях, но и отстаивал их на протяжении всей своей жизни.





«Станислав Говорухин известен и как общественный и политический деятель. В современном российском парламенте, начиная с первого созыва, звучал его голос в защиту справедливости и здравого смысла», — отметил режиссер Володин.