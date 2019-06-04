В ЦК КПРФ призвали проверить на экстремизм игру Sex with Stalin

Пресс-секретарь лидера КПРФ Геннадия Зюганова Александр Ющенко в разговоре с Daily Storm раскритиковал создателей компьютерной игры Sex with Stalin («Секс со Сталиным»), которая должна выйти на рынок осенью 2019 года. По его словам, российские власти должны обратить внимание на систематическую работу определенных сил по дискредитации российской истории. Он также сравнил выпуск игры про Сталина с уничтожением памятника маршалу Георгию Жукову в Харькове и призвал российских правоохранителей проверить новую игру на экстремизм.





«Это вопрос к правоохранительным органам, которые должны увидеть в этих действия в том числе элементы экстремизма и элементы разжигания, – заявил Ющенко. – Правоохранительные органы должны дать здесь свои экспертные оценки <...> Есть определенные силы, люди, которые не сопоставляют свои действия с элементарными нормами морали. То, что сегодня происходит на Украине, когда рушат памятники военачальникам, которые освобождали Европу и воевали с фашизмом. Тут такие же провокационные действия».





По его словам, в некоторых странах «плюют в нашу историю» и «издеваются над страной».





«Я думаю, что таких абсолютно бессовестных и бесстыдных людей есть определенное количество. Они занимаются тем, что провоцируют людей. Но зачастую во власти [этих стран] есть те, кто поддерживают такое направление, – отметил Ющенко. – Понятно, что это не без молчаливого согласия властей происходит в том числе и на Украине».





Компартия отреагирует, как и всегда, на провокационные действия в отношении нашей истории, заверил он. «Но здесь государство в первую очередь должно понимать, куда все катится с молчаливого его согласия», – отметил глава пресс-службы КПРФ. – Мы говорим о государственной системе, которая так или иначе поощряет такие действия».





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