Володин: Перед подачей заявки в ПАСЕ Госдума проведет консультации с фракциями

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил журналистам, что перед принятием решения об участии делегации РФ в июньской сессии ПАСЕ пройдут консультации со всеми парламентскими фракциями.
«Проект резолюции комитета по регламенту ПАСЕ о недопустимости ограничения прав национальных делегаций — решение, на необходимости принятия которого российская сторона настаивала последние пять лет», — заявил Володин, комментируя вчерашний проект резолюции, рекомендованный комитетом по регламенту к принятию на сессии ПАСЕ. В документе идет речь о том, что делегация парламента России приглашается к участию в заседании ассамблеи Совета Европы, ее полномочия восстанавливаются и ей возвращается право голоса. Однако резолюция сохраняет сам механизм санкций, от которого европейские парламентарии не хотят отказываться полностью.
По его словам, российский парламент вступает в диалог, но он должен быть на равных.
«Права национальных делегаций никто не имеет права ущемлять. Прежде чем подать заявку на участие в очередной сессии ПАСЕ, а именно это коллеги из Парламентской ассамблеи предлагают сделать в июне, мы в ближайшее время проведем консультации со всеми фракциями, участвующими в формировании делегации. Проанализируем все риски и выйдем на принятие решения», — сообщил Володин.
Напомним, что делегация РФ перестала участвовать в работе ПАСЕ с января 2015 года, после того как российских парламентариев лишили права выступать и голосовать на заседаниях ассамблеи, участвовать в работе руководящих органов, а также в миссиях наблюдателей на выборах. В обмен на снятие санкций в ПАСЕ потребовали вернуть Крым Украине и прекратить оказывать помощь жителям Донбасса. Однако платить взносы в бюджет Совета Европы Москва прекратила лишь с июня 2017 года, после того как потеряла надежду на отмену ограничений.
До кризиса в отношениях наша страна была одним из самых крупных плательщиков взносов, наряду с Францией, Германией, Италией и Великобританией. Эти страны обеспечивают около 57% финансирования Совета Европы. ПАСЕ требовала от России выплатить сумму, которая к тому моменту достигла уже 60 миллионов евро, и вернуться к работе в организации. Но Москва выдвинула свои условия — отмена санкций и изменение регламента ассамблеи таким образом, чтобы исключить в будущем дискриминацию прав любой страны — участницы ПАСЕ.
В июне за неуплату взносов в течение двух лет к России автоматически могут применить статью 9 регламента о статусе стран-участниц, в которой идет речь о приостановлении членства в Совете Европы.