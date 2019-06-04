Володин: Перед подачей заявки в ПАСЕ Госдума проведет консультации с фракциями

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил журналистам, что перед принятием решения об участии делегации РФ в июньской сессии ПАСЕ пройдут консультации со всеми парламентскими фракциями.





«Проект резолюции комитета по регламенту ПАСЕ о недопустимости ограничения прав национальных делегаций — решение, на необходимости принятия которого российская сторона настаивала последние пять лет», — заявил Володин, комментируя вчерашний проект резолюции, рекомендованный комитетом по регламенту к принятию на сессии ПАСЕ. В документе идет речь о том, что делегация парламента России приглашается к участию в заседании ассамблеи Совета Европы, ее полномочия восстанавливаются и ей возвращается право голоса. Однако резолюция сохраняет сам механизм санкций, от которого европейские парламентарии не хотят отказываться полностью.





По его словам, российский парламент вступает в диалог, но он должен быть на равных.





«Права национальных делегаций никто не имеет права ущемлять. Прежде чем подать заявку на участие в очередной сессии ПАСЕ, а именно это коллеги из Парламентской ассамблеи предлагают сделать в июне, мы в ближайшее время проведем консультации со всеми фракциями, участвующими в формировании делегации. Проанализируем все риски и выйдем на принятие решения», — сообщил Володин.