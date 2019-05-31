Делегации России могут разрешить вернуться в ПАСЕ, но не на ее условиях

Однако пока пойти на изменения регламента и отказ от санкционных механизмов ПАСЕ, видимо, не готова. На этой неделе спикер ассамблеи Лилиан Мори Паскье анонсировала проведение заседания Комитета по регламенту 3 июня, предложив обсудить полномочия национальных делегаций России и Боснии и Герцеговины только в части их права по голосованию на заседании ассамблеи.





О невозможности отказа от санкций говорил и Тини Кокс до своего визита в Россию в интервью ТАСС. «Санкционные механизмы должны быть в любой международной организации. Это способ сказать: если вы не выполняете обязательства, что вы здесь делаете?» — заявил он, не исключив, что к России все же могут быть применены пункты устава, в том числе об исключении, выходе или приостановлении членства в Совете Европы за неуплату взносов.





«Они (российские коллеги) должны понимать, что теперь будет совместный механизм, в рамках которого при нарушении страной устава или конвенции ей могут быть предъявлены претензии по статьям 7, 8 и 9», — сообщил голландец, отметив, что теперь Комитет министров, ПАСЕ и генеральный секретарь СЕ смогут инициировать разбирательство по этим статьям устава, и хотя решение о внедрении санкционного механизма обсуждению не подлежит, точной даты его запуска нет.





«Вчера мы еще раз сказали Тини Коксу о тех условиях, на которых настаивает российская делегация, чтобы вернуть свое полноправное членство. Полное равенство — и никакой дискриминации», — рассказал Daily Storm первый зампред фракции «Справедливой России» Михаил Емельянов, также принимавший участие во встрече с голландским политиком.





Сам Емельянов глубоко убежден, что ассамблея — уже отживший и устаревший институт, а выстраивать отношения Госдуме нужно с более влиятельным Европейским парламентом.





Политолог Сергей Марков уверен, что ПАСЕ не изменит отношение к России, но при это заинтересована, чтобы Москва поддержала кандидатуру нового генерального секретаря организации, выборы которого пройдут в июне.





«Убежден, что ПАСЕ не сможет выполнить условие России и отказаться от санкций. Во-первых, сейчас регламентный комитет не успевает подать изменения в устав. Три дня назад Тини Кокс написал по этому поводу специальное письмо, в котором сообщил, что России могут только предоставить право голосования. А от нее взамен хотели бы получить голосование за нового генсека Совета Европы и выплату 60 миллионов евро, которые она должна по взносам», — сказал Daily Storm Марков.





По его мнению, вероятность возвращения России существует только в случае, если она откажется от своего условия и пойдет на компромисс, предложенный руководством ассамблеи. В то же время, по мнению эксперта, никаких гарантий того, что отношение к РФ в ПАСЕ изменится в конструктивную сторону, нет.





Это подтверждает и повестка июньской сессии, во время которой планируется обсудить доклад о расследовании убийства политика Бориса Немцова. Европейские парламентарии сомневаются в независимости и эффективности этого разбирательства. В проекте резолюции, которая будет принята на июньской сессии, говорится, что двое из причастных к убийству мужчин — Заур Дадаев и Руслан Мухудинов — получили за убийство по 15 миллионов рублей и были «тесно связаны с высшими военным и политическим руководством Чечни». В резолюции указывается на неспособность Федеральной службы охраны России, которая отвечает за безопасность Кремля, идентифицировать и найти возможные видеодоказательства убийства.