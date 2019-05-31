Делегации России могут разрешить вернуться в ПАСЕ, но не на ее условиях

В понедельник, 3 июня, Комитет ПАСЕ по регламенту обсудит ситуацию с полномочиями национальных делегаций России и Боснии и Герцеговины. Он должен будет принять решение о том, на каких условиях представители стран могли бы участвовать в сессии ассамблеи, посвященной 70-летию образования Совета Европы, которая пройдет в Страсбурге с 24 по 28 июня. Однако речь может идти не об отмене санкций против делегаций, чего добивалась Москва, а только о предоставлении им права голоса. Как считают эксперты, Совет Европы заинтересован, чтобы Россия поддержала нового генсека организации, но критическое отношение к Москве не изменилось.
В этот четверг, 30 мая, Россию посетил глава группы объединенных европейских левых в ПАСЕ, голландский парламентарий Тини Кокс. Его визит прошел практически незамеченным, однако он — один из переговорщиков, который предпринимает попытки по возвращению российской делегации. Но в этот раз с, казалось бы, важным гостем общались только по линии «Справедливой России», а информация о его визите появилась лишь на партийном сайте.
Как сообщил Daily Storm секретарь президиума партии «Справедливая Россия», участник встречи Александр Романович, Тини Кокс приехал в РФ без приглашения, потому что хотел узнать настроения российских политиков и их готовность выполнить рекомендацию Комитета министров Совета Европы сформировать делегацию к июньской сессии ПАСЕ. Речь идет о том, что 17 мая Совет Европы высказался за равные права всех делегаций и их присутствие уже на этой сессии. После чего Комитету по регламенту ПАСЕ было дано поручение вновь изучить вопрос возможности внесения поправки в регламент и возвращения делегации РФ к работе в ассамблее.
Напомним, что Россия не участвует в сессиях ассамблеи с января 2015 года, после применения серьезного ограничения полномочий ее делегации, которую лишили прав выступать и голосовать, участвовать в работе руководящих органов, а также в миссиях наблюдателей на выборах. С июня из-за ПАСЕ Россия не платит взносы в Совет Европы, долг по которым достиг уже 60 миллионов евро. Условием своего возвращения россияне назвали изменение регламента организации, в котором был бы прописан отказ от санкций в отношении всех делегаций.
Однако пока пойти на изменения регламента и отказ от санкционных механизмов ПАСЕ, видимо, не готова. На этой неделе спикер ассамблеи Лилиан Мори Паскье анонсировала проведение заседания Комитета по регламенту 3 июня, предложив обсудить полномочия национальных делегаций России и Боснии и Герцеговины только в части их права по голосованию на заседании ассамблеи.
О невозможности отказа от санкций говорил и Тини Кокс до своего визита в Россию в интервью ТАСС. «Санкционные механизмы должны быть в любой международной организации. Это способ сказать: если вы не выполняете обязательства, что вы здесь делаете?» — заявил он, не исключив, что к России все же могут быть применены пункты устава, в том числе об исключении, выходе или приостановлении членства в Совете Европы за неуплату взносов.
«Они (российские коллеги) должны понимать, что теперь будет совместный механизм, в рамках которого при нарушении страной устава или конвенции ей могут быть предъявлены претензии по статьям 7, 8 и 9», — сообщил голландец, отметив, что теперь Комитет министров, ПАСЕ и генеральный секретарь СЕ смогут инициировать разбирательство по этим статьям устава, и хотя решение о внедрении санкционного механизма обсуждению не подлежит, точной даты его запуска нет.
«Вчера мы еще раз сказали Тини Коксу о тех условиях, на которых настаивает российская делегация, чтобы вернуть свое полноправное членство. Полное равенство — и никакой дискриминации», — рассказал Daily Storm первый зампред фракции «Справедливой России» Михаил Емельянов, также принимавший участие во встрече с голландским политиком.
Сам Емельянов глубоко убежден, что ассамблея — уже отживший и устаревший институт, а выстраивать отношения Госдуме нужно с более влиятельным Европейским парламентом.
Политолог Сергей Марков уверен, что ПАСЕ не изменит отношение к России, но при это заинтересована, чтобы Москва поддержала кандидатуру нового генерального секретаря организации, выборы которого пройдут в июне.
«Убежден, что ПАСЕ не сможет выполнить условие России и отказаться от санкций. Во-первых, сейчас регламентный комитет не успевает подать изменения в устав. Три дня назад Тини Кокс написал по этому поводу специальное письмо, в котором сообщил, что России могут только предоставить право голосования. А от нее взамен хотели бы получить голосование за нового генсека Совета Европы и выплату 60 миллионов евро, которые она должна по взносам», — сказал Daily Storm Марков.
По его мнению, вероятность возвращения России существует только в случае, если она откажется от своего условия и пойдет на компромисс, предложенный руководством ассамблеи. В то же время, по мнению эксперта, никаких гарантий того, что отношение к РФ в ПАСЕ изменится в конструктивную сторону, нет.
Это подтверждает и повестка июньской сессии, во время которой планируется обсудить доклад о расследовании убийства политика Бориса Немцова. Европейские парламентарии сомневаются в независимости и эффективности этого разбирательства. В проекте резолюции, которая будет принята на июньской сессии, говорится, что двое из причастных к убийству мужчин — Заур Дадаев и Руслан Мухудинов — получили за убийство по 15 миллионов рублей и были «тесно связаны с высшими военным и политическим руководством Чечни». В резолюции указывается на неспособность Федеральной службы охраны России, которая отвечает за безопасность Кремля, идентифицировать и найти возможные видеодоказательства убийства.