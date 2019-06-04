60 миллионов евро в обмен на полномочия? Пойдет ли Россия на условия ПАСЕ

Российские парламентские фракции еще не обсуждали резолюцию ПАСЕ, в которой ассамблея идет на уступки Москве и реформирует регламент, но в то же время оставляет за собой право вводить санкции в отношении отдельных членов национальных делегаций. Вчера документ рекомендовал к принятию комитет ПАСЕ по регламенту. Вопрос решится на июньской сессии ассамблеи, которая пройдет в Страсбурге с 24 по 28 июня. Делегацию РФ ждут на сессии, ей возвращают полномочия и право голоса. Руководство российского парламента пока комментирует документ осторожно, и видимо, сейчас изучает все риски. В МИД России заявили, что ассамблея выбрала правильный вектор на пути к реформам, но пока этот процесс еще не завершен.





Напомним, что реформа регламента и отказ от санкций к делегациям, которые должны иметь в ПАСЕ равные права, были условиями России для возвращения к работе в ассамблее и выплаты в бюджет Совета Европы 60 миллионов евро. Эта сумма накопилась с 2017 года, после того как делегация РФ из-за серьезного и продолжительного ограничения ее полномочий отказалась от выплат взносов в организацию. До сих пор ассамблея безрезультатно пыталась вернуть россиян к работе на своих условиях.





Поэтому решение комитета ПАСЕ по регламенту вызвало нескрываемую радость со стороны многих российских политиков. Так, вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что решение комитета по регламенту о приглашении российской делегации способствует возобновлению конструктивного диалога и является признанием ошибочности санкционной политики в отношении РФ. А сенатор Алексей Пушков, возглавлявший делегацию парламента России с 2012-го по 2015 год, написал, что раз в комитете министров СЕ выступили за отмену санкций по отношению к России, то и в ПАСЕ можно ожидать такого же голосования. «Украинцы и прибалты нервно курят в углу», — отметил сенатор в своем Twitter-аккаунте.





Однако стоит ли так радоваться на первый взгляд позитивной для Москвы резолюции, до конца не понятно. В документе, который подтверждает решение кабинета министров Совета Европы, призвавшего ассамблею отказаться от санкций к делегациям и предоставить им равные права, есть очень любопытные пункты №9 и №10. В них идет речь о том, что ассамблея оставляет за собой право принимать санкционные меры в отношении отдельных парламентариев, представленных в делегациях.





«Члены не имеют права голосовать, выступать и быть представленными в ассамблее и ее руководящих органах в случае приостановления или отзыва их полномочий в связи с оспариванием или пересмотром полномочий», — такие дополнения вносятся в правила ПАСЕ.





Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил сегодня журналистам, что перед принятием решения об участии делегации РФ в июньской сессии ПАСЕ пройдут консультации со всеми парламентскими фракциями. Он убежден, что диалог должен идти на равных. «Права национальных делегаций никто не имеет права ущемлять. Прежде чем подать заявку на участие в очередной сессии ПАСЕ, а именно это коллеги из Парламентской Ассамблеи предлагают сделать в июне, мы в ближайшее время проведем консультации со всеми фракциями, участвующими в формировании делегации. Проанализируем все риски и выйдем на принятие решения», — сообщил Володин.