60 миллионов евро в обмен на полномочия? Пойдет ли Россия на условия ПАСЕ

Российские парламентские фракции еще не обсуждали резолюцию ПАСЕ, в которой ассамблея идет на уступки Москве и реформирует регламент, но в то же время оставляет за собой право вводить санкции в отношении отдельных членов национальных делегаций. Вчера документ рекомендовал к принятию комитет ПАСЕ по регламенту. Вопрос решится на июньской сессии ассамблеи, которая пройдет в Страсбурге с 24 по 28 июня. Делегацию РФ ждут на сессии, ей возвращают полномочия и право голоса. Руководство российского парламента пока комментирует документ осторожно, и видимо, сейчас изучает все риски. В МИД России заявили, что ассамблея выбрала правильный вектор на пути к реформам, но пока этот процесс еще не завершен.
Напомним, что реформа регламента и отказ от санкций к делегациям, которые должны иметь в ПАСЕ равные права, были условиями России для возвращения к работе в ассамблее и выплаты в бюджет Совета Европы 60 миллионов евро. Эта сумма накопилась с 2017 года, после того как делегация РФ из-за серьезного и продолжительного ограничения ее полномочий отказалась от выплат взносов в организацию. До сих пор ассамблея безрезультатно пыталась вернуть россиян к работе на своих условиях.
Поэтому решение комитета ПАСЕ по регламенту вызвало нескрываемую радость со стороны многих российских политиков. Так, вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что решение комитета по регламенту о приглашении российской делегации способствует возобновлению конструктивного диалога и является признанием ошибочности санкционной политики в отношении РФ. А сенатор Алексей Пушков, возглавлявший делегацию парламента России с 2012-го по 2015 год, написал, что раз в комитете министров СЕ выступили за отмену санкций по отношению к России, то и в ПАСЕ можно ожидать такого же голосования. «Украинцы и прибалты нервно курят в углу», — отметил сенатор в своем Twitter-аккаунте.
Однако стоит ли так радоваться на первый взгляд позитивной для Москвы резолюции, до конца не понятно. В документе, который подтверждает решение кабинета министров Совета Европы, призвавшего ассамблею отказаться от санкций к делегациям и предоставить им равные права, есть очень любопытные пункты №9 и №10. В них идет речь о том, что ассамблея оставляет за собой право принимать санкционные меры в отношении отдельных парламентариев, представленных в делегациях.
«Члены не имеют права голосовать, выступать и быть представленными в ассамблее и ее руководящих органах в случае приостановления или отзыва их полномочий в связи с оспариванием или пересмотром полномочий», — такие дополнения вносятся в правила ПАСЕ.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил сегодня журналистам, что перед принятием решения об участии делегации РФ в июньской сессии ПАСЕ пройдут консультации со всеми парламентскими фракциями. Он убежден, что диалог должен идти на равных. «Права национальных делегаций никто не имеет права ущемлять. Прежде чем подать заявку на участие в очередной сессии ПАСЕ, а именно это коллеги из Парламентской Ассамблеи предлагают сделать в июне, мы в ближайшее время проведем консультации со всеми фракциями, участвующими в формировании делегации. Проанализируем все риски и выйдем на принятие решения», — сообщил Володин.
Во фракциях российского парламента отношение к документу неоднозначное. Так, первый зампред фракции «Справедливой России» Михаил Емельянов заявил Daily Storm, что ПАСЕ применяет практику двойных стандартов и фактически от санкционных мер не отказывается.
«Лично мое мнение, что в данной ситуации мы видим, что в ПАСЕ остается дискриминация в отношении парламентариев, и нет никакой гарантии, что с ней не столкнутся представители российской делегации. То есть сейчас, пожалуйста, примите участие в выборах нового генерального секретаря Совета Европы, а на следующем заседании нас лишат за что-нибудь права голоса… за Крым, Донбасс или что-то еще», — заявил парламентарий, отметив, что ПАСЕ — это организация позавчерашнего дня.
Емельянов считает, что ассамблея очень маловлиятельна в Европе, а в ней самой очень много маргиналов. «Мы переоцениваем значение ПАСЕ. Лучше развивать двусторонние отношения с парламентами отдельных стран и Европарламентом, который является более влиятельной организацией», — рассуждает зампред фракции «Справедливой России».
А вот вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев, напротив, уверен, что Россия должна быть представлена во всех международных организациях. «Я всегда придерживался точки зрения, что мы обязаны участвовать во всех международных организациях, потому что это один из немногих способов довести до наших коллег из европейских стран нашу позицию по всем вопросам. Все обвинения, которые сейчас выдвигаются на заседаниях ПАСЕ, остаются без ответа, потому что нас там нет», — считает либерал-демократ.
По его мнению, к позиции России в ассамблее не всегда прислушиваются, но там «заседают умные люди», просто они зависят от позиции своих правительств.
«Вода точит камень! Рано или поздно они нас услышат. То, что сейчас сделал комитет по регламенту, беспрецедентно. Пусть даже они частично отменяют санкции и возвращают нас сейчас в ассамблею, а мы с вами знаем, что до сих пор процедура по восстановлению полномочий была возможна только в январе каждого нового года», — отметил Лебедев, считающий, что ПАСЕ поворачивается лицом к России.
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам, представитель фракции КПРФ Дмитрий Новиков считает, что ПАСЕ должна полностью отказаться от санкций, в том числе от персональных.
«Мы считаем, что сама практика ограничения полномочий членов ПАСЕ в том или ином виде — по страновому или персональному признаку — неприемлема, потому что если люди получают полномочия и представляют свою страну, то они должны эти полномочия в полной мере использовать. Поэтому, с одной стороны, можно приветствовать тот факт, что руководство ассамблеи пытается найти выход из кризисной ситуации, но с другой стороны все, что происходило в последние годы, сформировало в Госдуме консенсус, что подобная политика по отношению к России неприемлема», — заявил Daily Storm Новиков.
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев не исключил, что судьба участия России в сессии ПАСЕ будет обсуждаться 11 июня на заседании межведомственной комиссии РФ по делам Совета Европы.
«11-го числа состоится заседание межведомственной комиссии по взаимодействию с Советом Европы, на котором будут обсуждаться аспекты взаимодействия с Советом Европы, включая ситуацию в ПАСЕ. И там, я думаю, состоится серьезный разговор с участием обеих палат Федерального собрания и всех профильных министерств и ведомств, которые задействованы на треке сотрудничества России с Советом Европы как межправительственной организацией», – заявил журналистам сенатор, полагающий, что вероятность возвращения делегации РФ в ПАСЕ повышается с каждым днем».