СПЧ предложит правительству расселять переполненные психоневрологические интернаты

Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) 24 июня обсудит проблемы реформирования психоневрологических интернатов (ПНИ). По мнению правозащитников и работников социально-ориентированных НКО (некоммерческих организаций), существующую систему надо реформировать, а сами переполненные интернаты постепенно закрывать, переводя людей в учреждения семейного типа или вовсе домой, под присмотр родственников и социальных работников. Об этом Daily Storm рассказала инициатор заседания, член СПЧ Екатерина Шульман.





«Существует солидарное понимание благотворительного и правозащитного сообщества, что такие учреждения должны стать малокомплектными, а не на 1000 человек, находиться в жилой развитой среде, а не на выселках и не посреди поля. Они должны быть открытыми, проницаемыми и контролируемыми гражданским обществом, а не тюремного типа. У человека должен быть выбор форм жизнеустройства, для чего в законодательстве должно появиться понятие «сопровождаемое проживание». Об этом было поручение президента еще в 2017 году, оно до сих пор не выполнено», — заявила Шульман.





Закрывать, нельзя строить





По мнению Екатерины Шульман большинство нынешних обитателей ПНИ должны перейти на сопровождаемое проживание — особую форму жизнеустройства, при которой человек с ментальными и психофизическими нарушениями не помещается в интернат, а живет у себя дома под присмотром. Также необходимо создавать особые малокомплектные интернаты — квартиры или дома, в которых человек может жить настолько самостоятельно, насколько он способен.





Проблема перенаселенности психоневрологических интернатов остро стоит по всей стране. В одном учреждении могут проживать несколько сотен, а то и тысяча человек. Все они содержатся в больничных палатах по пять-шесть человек, что совсем не способствуют их ментальному здоровью. Член экспертного совета Центра лечебной педагогики Анна Битова рассказала Daily Storm, какие проблемы стоят перед ПНИ в регионах.