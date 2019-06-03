«Из отпуска он точно выйдет»: в мэрии Москвы опровергли отставку вице-мэра Бирюкова

Daily Storm узнал в мэрии Москвы, что о скорой отставке вице-мэра Москвы по вопросам ЖКХ Петра Бирюкова речи не идет. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что столичную администрацию покинет последний человек из «команды Лужкова».
«Из отпуска он точно выйдет», — рассказал о планах Бирюкова источник, знакомый с ситуацией.
О том, что Петр Бирюков уволится, не выходя из отпуска, который заканчивается 5 июня, написало ранее издание «Проект». Журналисты сослались на свои источники в правительстве Москвы и администрации президента.
Еще раньше о возможной отставке Бирюкова сообщил сайт журналиста Андрея Караулова. Автор утверждал, что сентябрьские выборы в Мосгордуму пройдут на фоне критики комплекса городского хозяйства Москвы, который курирует Бирюков. Его возможным преемником назвали главу департамента капитального ремонта Алексея Елисеева.
Сам Елисеев прокомментировал Daily Storm сообщения как об отставке Бирюкова, так и о своем грядущем назначении на пост вице-мэра. «Х*рней не занимайтесь. Петр Палыч — великий человек. Москва засыпает — он еще работает, Москва просыпается — он уже работает. Все эти слухи — глупость полная, я их даже комментировать не хочу», — сказал чиновник.
Хоть Бирюков и человек из команды Лужкова, сам бывший мэр говорит о своем подчиненном без особого восторга: «Многое мне самостоятельно приходилось делать за него. Кроме того, имелись и проблемы морально-этического характера». Но что именно имел в виду Лужков, остается только догадываться.
Критиковала Бирюкова и председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская. Депутат говорила, что «к нему действительно накопилось много вопросов. В частности, он наплодил множество фальшивых ТСЖ, которые фактически существуют только на бумаге. На это были истрачены большие средства, а теперь их ликвидируют». На вопрос Daily Storm Галина Петровна заявила, что предпочтет лично сказать Бирюкову то, что о нем думает.
Был недоволен работой Бирюкова и член президиума экспертного совета при главном московском архитекторе Алексей Клименко. Правда, он критиковал вице-мэра, когда тот еще работал префектом Южного административного округа Москвы. По словам Клименко, Бирюков «не пропускал многие строительные проекты на территорию вверенного ему округа до той поры, пока они не переходили в руки его бесчисленных родственников. А когда командовал строительством «Царицына», заявил в интервью окружной газете: «Мы отреставрировали на территории музея-заповедника 62 памятника архитектуры!» Но по перечню в «Царицыне» всего 22 памятника архитектуры. Остальное — будки, туалеты, которые одели в псевдоготические «кафтаны». Но видите ли, в чем дело, — реставрация стоит в несколько раз дороже, чем обычное строительство».
Слухи об отставке Бирюкова можно связать с его возрастом — чиновнику скоро исполнится 68 лет — и со скандалами, которых вокруг него в последнее время достаточно много.
Так, в апреле 2019 года Daily Storm писал, что миллиардный контракт на благоустройство района Капотня получила компания, близкая к Capital Group. Именно в Capital Group начинал свою карьеру Александр Бирюков — младший сын Петра Бирюкова, заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства. В декабре 2015 года члены семьи чиновника выкупили девять пентхаусов в элитном жилом комплексе «Легенда Цветного».
В декабре 2018 года «Медуза» писала, что бизнес родственников Петра Бирюкова тесно связан с предприятиями, которые тот курирует. Так, компания Ирины и Екатерины Бирюковых «Вента», которая сдает в аренду городу грузовики с водителями, в 2012-2015 годах заключила с подчиненными Петру Бирюкову предприятиями 14 контрактов на сумму 365 миллионов рублей. После расследования РБК «Вента» перестала получать деньги от структур правительства.
Генподрядчиком при благоустройстве парка «Царицыно» был холдинг «Универсстройлюкс», принадлежащий младшему брату Бирюкова Алексею. «Медуза» утверждает, что аффилированные с холдингом компании получили от города 6,3 миллиарда рублей в рамках программы благоустройства «Моя улица».
Кроме того, в начале 2019 года «Проект» опубликовал материал о том, что компании, подчиненные вице-мэру, зарабатывают на схемах по капремонту домов, а в будущем получат деньги от вывоза мусора в Архангельскую область.
Согласно расследованию, крупнейшим подрядчиком по капитальному ремонту московских жилых домов в 2018 году стало акционерное общество «Москапремонт». Эта компания принадлежит ГБУ «Автомобильные дороги», которое подчиняется столичному департаменту ЖКХ. «Проект» обнаружил, что только с января по ноябрь прошлого года «Москапремонт» получил 973 миллиона рублей на ремонт 38 домов, передал их подрядчикам по меньшей стоимости и оставил себе 296 миллионов рублей. Вместе с тем дочерняя фирма «Москапремонта» будет вывозить московский мусор в Архангельскую область, где собираются строить экотехнопарк «Шиес». Известно, что инвестиции в проект составят 10,5 миллиарда рублей.