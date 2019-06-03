«Из отпуска он точно выйдет»: в мэрии Москвы опровергли отставку вице-мэра Бирюкова

Daily Storm узнал в мэрии Москвы, что о скорой отставке вице-мэра Москвы по вопросам ЖКХ Петра Бирюкова речи не идет. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что столичную администрацию покинет последний человек из «команды Лужкова».

«Из отпуска он точно выйдет», — рассказал о планах Бирюкова источник, знакомый с ситуацией.

О том, что Петр Бирюков уволится, не выходя из отпуска, который заканчивается 5 июня, написало ранее издание «Проект». Журналисты сослались на свои источники в правительстве Москвы и администрации президента.

Еще раньше о возможной отставке Бирюкова сообщил сайт журналиста Андрея Караулова. Автор утверждал, что сентябрьские выборы в Мосгордуму пройдут на фоне критики комплекса городского хозяйства Москвы, который курирует Бирюков. Его возможным преемником назвали главу департамента капитального ремонта Алексея Елисеева.

Сам Елисеев прокомментировал Daily Storm сообщения как об отставке Бирюкова, так и о своем грядущем назначении на пост вице-мэра. «Х*рней не занимайтесь. Петр Палыч — великий человек. Москва засыпает — он еще работает, Москва просыпается — он уже работает. Все эти слухи — глупость полная, я их даже комментировать не хочу», — сказал чиновник.

Хоть Бирюков и человек из команды Лужкова, сам бывший мэр говорит о своем подчиненном без особого восторга: «Многое мне самостоятельно приходилось делать за него. Кроме того, имелись и проблемы морально-этического характера». Но что именно имел в виду Лужков, остается только догадываться.

Критиковала Бирюкова и председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская. Депутат говорила, что «к нему действительно накопилось много вопросов. В частности, он наплодил множество фальшивых ТСЖ, которые фактически существуют только на бумаге. На это были истрачены большие средства, а теперь их ликвидируют». На вопрос Daily Storm Галина Петровна заявила, что предпочтет лично сказать Бирюкову то, что о нем думает.