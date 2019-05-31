Скандал на выборах в Мосгордуму. Что связывает Рашкина, Починок, Федорова и Яшина?

Выборы в столичный парламент еще не успели начаться, однако уже обрастают интересными нюансами и подробностями. 14-й избирательный округ, который включает в себя районы Алексеевский, Бутырский, Марьина роща, Останкинский и Ростокино, должен был стать местом, где разные политические силы выдвинут единого оппозиционного кандидата. Для этого была запущена весьма сомнительная процедура предварительного гражданского голосования, по итогам которой победил экс-глава муниципального округа Останкинский, депутат Сергей Цукасов. Еще до результатов праймериз Цукасову выразила поддержку КПРФ и называла его своим кандидатом на выборах в Мосгордуму, если он сумеет победить. Однако во всей этой истории что-то пошло не так.
Вечером 30 мая Сергей Цукасов на своей странице в Facebook опубликовал обращение: в ситуацию «вмешались внешние силы» и теперь он идет на выборы самовыдвиженцем. Утром следующего дня последовало официальное заявление Московского отделения КПРФ: партия не будет выдвигать ни Цукасова, ни кого бы то ни было по этому округу, но с удовольствием поддержит его в статусе самовыдвиженца. Более того, коммунисты призвали остальные оппозиционные партии поддержать кандидатуру Цукасова и не выдвигать ему спойлеров.
Данное заявление повергло в шок многих сторонников Сергея. В комментариях они обвинили КПРФ в сливе протестного кандидата, имеющего шансы на победу. Ведь теперь Цукасову необходимо будет собрать 5167 подписей меньше, чем за три недели. Если бы он шел в качестве кандидата от партии коммунистов, то процедура регистрации не требовала бы от него сбора подписей.
В дискуссию вокруг сложившейся ситуации вмешался другой кандидат в кандидаты, глава муниципалитета Красносельского района Москвы Илья Яшин.
«Мы все несколько месяцев наблюдали публичную кампанию, в рамках которой независимые кандидаты и партия КПРФ приняли на себя публичные взаимные обязательства, — пишет Яшин. — Теперь нам говорят: «Отбой, вмешались внешние силы, концепция поменялась, но никаких объяснений не будет». Да, я считаю, что в такой ситуации надо выносить разговор из кулуаров и делать его публичным, а уже после этого обращаться к избирателям за поддержкой. <…> У нас с вами, видимо, разные представления о политике. В моем понимании, политика должна быть открытой, публичной и основываться на уважении к избирателям. А если людям говорят, что мы тут все в кулуарах порешали, ничего не расскажем, но вот реквизиты счета, присылайте деньги, то здесь уважением к избирателям и не пахнет».
На первый взгляд, все действительно выглядит более чем странно. КПРФ поддерживала Цукасова на протяжении нескольких месяцев, Валерий Рашкин проводил с ним совместные митинги, называл его левым демократом, который будет кандидатом от КПРФ на выборах в Мосгордуму. И тут, как по мановению волшебной палочки, конфигурация внезапно изменилась, а первоначальные объяснения обоих героев нашего романа казались излишне затейливыми и слишком замысловатыми.
По 14-му округу уже заявил о своем участии в выборах кандидат от «Справедливой России», член Общественной палаты РФ (до 2016 года), председатель движения «Гражданская солидарность» Георгий Федоров.
Ранее общественник хотел выдвинуться от КПРФ, однако тактического союза с Валерием Рашкиным ему достичь не удалось. В этом, кстати, Федоров обвиняет самого коммуниста. Он уличает Рашкина в сговоре с ректором РГСУ Натальей Починок, идущей на выборы в Мосгордуму по этому же округу в статусе самовыдвиженца и при поддержке «Единой России». Занимательный факт, что Починок — жена скончавшегося в 2014 году министра России по налогам и сборам (1999-2000), министра труда и социального развития (2000-2004) Александра Починка.
«Отказ от выдвижения Цукасова от КПРФ я рассматриваю как действия по зачистке территории для Починок, которая является близким человеком заместителя главы администрации президента Кириенко, — убежден Федоров. — Официальное заявление Валерия Рашкина о том, что КПРФ не выставляет кандидата в МГД по 14-му округу, усиливает позиции Починок в том случае, если Сергей Цукасов не соберет необходимое количество подписей, что очень реально. Напомню, что подписи будут собирать кандидаты от партии «Яблоко», от Гудкова и, насколько мне известно, мундеп Ольга Кравчук. В сумме всем заявленным кандидатам необходимо собрать более 20 тысяч подписей, не считая подписей, которые будет собирать «самовыдвиженка» Починок».
За разъяснениями происходящего Daily Storm обратился к руководителю московского отделения КПРФ, депутату Госдумы Валерию Рашкину. Оказалось, что в партии думают стратегически — не о том, как зарегистрироваться на выборах, а о том, как одержать в округе победу.
«Обсуждались две идеи. Первая — идти самовыдвиженцем, единым оппозиционным кандидатом, которого поддержит максимальное количество партий, движений, разных с идеологической точки зрения протестных групп. Вторая идея — выдвинуться от КПРФ, поскольку это проще, и зарегистрироваться. Но здесь, как мне говорили разные люди, есть сужение возможности голосования за этого кандидата, потому что он теряет статус единого кандидата и прикрепляется к нашей программе, идеологии, к нашей партии. Тем самым какую-то часть избирателей — не могу ее измерить — он не будет удовлетворять, они не будут за него голосовать, а будут голосовать за кандидата от другой партии», — объясняет Рашкин.
После данных пояснений возник закономерный вопрос. В 2018 году КПРФ выдвинула на выборы президента беспартийного директора Совхоза имени Ленина Павла Грудинина. Он был прикреплен к программе партии, ее идеям и сумел расширить базовый электорат КПРФ за счет привлеченных голосов по другую сторону коммунистической идеологии.
«Мы проводили исследования, — поясняет Рашкин замысел самовыдвижения Цукасова, — часть голосующих за КПРФ за Грудинина не голосовали, но прибавились другие, которые за нас не голосовали, а за Грудинина стали голосовать. Здесь мы тоже это взвешивали. Провели несколько исследований на данный предмет и в конце концов на финише выявили, что вероятность выигрыша выше, когда он пойдет независимым с поддержкой всех партий, независимых групп граждан и всех остальных».
По словам главного московского коммуниста, в партии отдают отчет, что риск быть незарегистрированным в случае самовыдвижения у Сергея Цукасова действительно имеется. Однако этап сбора подписей пойдет ему на пользу, поскольку уже тогда начнется поквартирный обход граждан и тесная беседа с избирателями.
Валерий Рашкин также заявил Daily Storm, что КПРФ не будет выдвигать по 14-му округу отдельного кандидата и уж тем более не расчищает округ под Наталью Починок. Партия сосредоточится на полноценной поддержке Цукасова и подключится всем партийным активом к процедуре сбора подписей.
«Я буду приезжать в округ, и он будет выступать вместе со мной, и я буду поддерживать его предложения своими депутатскими запросами и моим личным присутствием. Мы обо всем уже договорились», — резюмирует Рашкин.
Чтобы понять, о чем именно договорились коммунисты и муниципальный депутат района Останкино Сергей Цукасов, мы также обратились к нему лично. В беседе с Daily Storm Цукасов подтвердил практически все вышесказанное коммунистом.
Кандидат-самовыдвиженец полагает, что таким образом ему удастся собрать голоса всех протестно настроенных граждан — и левых, и правых. Такой вариант развития событий он обсуждал с коллегами по межрайонной депутатской группе, еще до того как поступило предложение выдвинуться от КПРФ.
«В дальнейшем КПРФ заявила о поддержке и выдвижении моей кандидатуры. Мы приняли решение, что я буду выдвигаться от КПРФ, после чего я обратился к партии с соответствующим предложением. Некоторое время шли переговоры, которые в итоге закончились тем, что лучше идти самовыдвиженцем, — рассказывает Цукасов. — Изначальная конфигурация была видоизменена — не по нашему настоянию, а по совместному решению. Это решение, соответственно, было утверждено нашей межрайонной депутатской группой».
Что касается недовольства своих соратников, которое они выказали под заявлением о самовыдвижении на странице Facebook, Цукасов уверяет, что коммунисты его не бросили и не обманули, как это многим может показаться.
«Поскольку КПРФ поддерживает мою кандидатуру и никого не выдвигает, это нельзя назвать кидком. Конечно, это и не то сопровождение, которое было бы при выдвижении от партии, и это усложняет кампанию, поскольку необходимо собирать большое количество подписей, а мы знаем, что фактически единицы настоящих оппозиционных кандидатов собирали нужное число подписей. Тем не менее разрыва с КПРФ нет, есть поддержка, как они сегодня и подтвердили», — говорит он.