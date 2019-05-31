Скандал на выборах в Мосгордуму. Что связывает Рашкина, Починок, Федорова и Яшина?

Выборы в столичный парламент еще не успели начаться, однако уже обрастают интересными нюансами и подробностями. 14-й избирательный округ, который включает в себя районы Алексеевский, Бутырский, Марьина роща, Останкинский и Ростокино, должен был стать местом, где разные политические силы выдвинут единого оппозиционного кандидата. Для этого была запущена весьма сомнительная процедура предварительного гражданского голосования, по итогам которой победил экс-глава муниципального округа Останкинский, депутат Сергей Цукасов. Еще до результатов праймериз Цукасову выразила поддержку КПРФ и называла его своим кандидатом на выборах в Мосгордуму, если он сумеет победить. Однако во всей этой истории что-то пошло не так.

Вечером 30 мая Сергей Цукасов на своей странице в Facebook опубликовал обращение: в ситуацию «вмешались внешние силы» и теперь он идет на выборы самовыдвиженцем. Утром следующего дня последовало официальное заявление Московского отделения КПРФ: партия не будет выдвигать ни Цукасова, ни кого бы то ни было по этому округу, но с удовольствием поддержит его в статусе самовыдвиженца. Более того, коммунисты призвали остальные оппозиционные партии поддержать кандидатуру Цукасова и не выдвигать ему спойлеров.

Данное заявление повергло в шок многих сторонников Сергея. В комментариях они обвинили КПРФ в сливе протестного кандидата, имеющего шансы на победу. Ведь теперь Цукасову необходимо будет собрать 5167 подписей меньше, чем за три недели. Если бы он шел в качестве кандидата от партии коммунистов, то процедура регистрации не требовала бы от него сбора подписей.

В дискуссию вокруг сложившейся ситуации вмешался другой кандидат в кандидаты, глава муниципалитета Красносельского района Москвы Илья Яшин.