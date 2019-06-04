«Навстречу Мосгордуме». Илья Свиридов и Фонд МСУ запустили проект поддержки муниципальных депутатов на выборах

Глава Таганского муниципального округа города Москвы, экс-кандидат в мэры столицы от «Справедливой России» Илья Свиридов при поддержке Фонда развития местного самоуправления представил проект «Навстречу Мосгордуме». Его цель — обеспечение всесторонней поддержки избирательным кампаниям независимых муниципальных депутатов, готовых стать кандидатами в депутаты столичного парламента. Одним из условий участия в проекте является согласие с необходимостью реформировать систему местного самоуправления (МСУ). В фонде видят развитие МСУ своей первоочередной задачей, считая, что избранные горожанами на прямых выборах муниципальные депутаты сегодня не имеют достаточных полномочий, а все инструменты находятся в руках у столичных управ, которые возглавляют ничем не обязанные москвичам чиновники.
Каждому, кто решил обратиться в Фонд развития МСУ и принять участие в проекте «Навстречу Мосгордуме», предлагается подписать «Меморандум о поддержке реформы местного самоуправления».
«Развитие местного самоуправления — важнейший элемент современного демократического общества. Важно не только декларировать поддержку развития местного самоуправления, но и всецело способствовать его имплементации, практическому применению принципов, в том числе и содержащихся в Европейской хартии местного самоуправления, ратифицированной Российской Федерацией более 20 лет назад», — отмечается в документе, имеющемся в распоряжении Daily Storm.
Реализация реформы невозможна без согласия большинства депутатов Мосгордумы, а потому активисты увидели шанс побороться за это большинство на выборах 8 сентября.
Поддержкой проекта «Навстречу Мосгордуме» могут воспользоваться муниципальные депутаты, представители политических партий и рядовые активисты, разделяющие цели и ценности Фонда развития местного самоуправления, поддерживающие проект реформы, представленный фондом, и готовые в случае избрания отстаивать ценности независимого и эффективного местного самоуправления в Москве.
Инициатор проекта помощи кандидатам, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов рассказал Daily Storm, что уже создана система «Выбиратор», позволяющая эффективно управлять ресурсами и работать со своими агитаторами. Для руководителей штаба, координаторов и бригадиров в ней будет доступна так называемая веб-система, которая включает в себя:
По словам Свиридова, за основу проекта была взята так называемая CRM-система (Customer Relationship Management), используемая в маркетинге и позволяющая использовать эффективные подходы для ведения успешного бизнеса.
«Это поможет кандидатам системно работать и на всем экономить время, как в бизнесе. Только вместо клиента у нас — избиратель», — говорит Свиридов.
Благодаря «Выбиратору» кандидатам будет проще работать с горожанами по всей Москве. К проекту «Навстречу Мосгордуме» уже присоединились 36 потенциальных кандидатов по 36 округам.
«Наши сторонники будут находиться в этой базе данных. Ну а дальше мы сможем делать возрастную выборку, понять, кого какие проблемы волнуют, кто готов оказывать нам какую-то поддержку, какие взгляды, какое образование. На чем выиграл Трамп? У него очень сильно была сегментирована целевая аудитория. Каждой социальной страте, каждой группе избирателей давали то, что они хотели получить. Понятно, что так круто мы не умеем, но это шаг именно по этому пути — максимально плотно работать с каждым избирателем», — рассказывает он.
Илья Свиридов отдельно отмечает, что его проект не является спойлерским, поскольку Фонд развития местного самоуправления контактирует исключительно с уже выдвинувшимися оппозиционными кандидатами, которые готовы подписаться под меморандумом о поддержке реформы МСУ.
«Кто-то идет от «Яблока», кто от КПРФ, кто-то вроде Яшина — и вовсе беспартийный самовыдвиженец. Нам не важна политическая ориентация кандидата, если он поддержит развитие местного самоуправления в Москве», — объясняет Свиридов.
Реформа МСУ по версии Фонда развития местного самоуправления заключается в передаче полномочий управ в руки муниципальных депутатов. Социальная тематика (материальная помощь малоимущим и так далее), локальные вопросы с транспортом (где какие должны быть пешеходные переходы, где какие светофоры и т.д.), строительство объектов площадью до 15 тысяч квадратных метров планируется отдать под контроль местного самоуправления. Предполагается, что мундепы также должны участвовать в решении вопросах культурного наследия (памятники, доски, культурные зоны и т.д.) и сохранения экологии города (учет зеленых насаждений, их содержание и прочее). Предполагается также полностью отдать в руки депутатов вопросы, связанные со сферой ЖКХ: согласование и проектирование благоустройства (малые архитектурные формы, детские городки и т.д.). Помимо прочего, в Фонде МСУ считают, что только жители совместно с муниципальными депутатами должны заниматься внедрением раздельного сбора отходов (установка баков, вывоз мусора, прессовка мусора и прочее).
«Все это надо забрать у чиновников и отдать в руки жителей и их представителям в местном самоуправлении», — резюмирует Илья Свиридов.