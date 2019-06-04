«Навстречу Мосгордуме». Илья Свиридов и Фонд МСУ запустили проект поддержки муниципальных депутатов на выборах

Глава Таганского муниципального округа города Москвы, экс-кандидат в мэры столицы от «Справедливой России» Илья Свиридов при поддержке Фонда развития местного самоуправления представил проект «Навстречу Мосгордуме». Его цель — обеспечение всесторонней поддержки избирательным кампаниям независимых муниципальных депутатов, готовых стать кандидатами в депутаты столичного парламента. Одним из условий участия в проекте является согласие с необходимостью реформировать систему местного самоуправления (МСУ). В фонде видят развитие МСУ своей первоочередной задачей, считая, что избранные горожанами на прямых выборах муниципальные депутаты сегодня не имеют достаточных полномочий, а все инструменты находятся в руках у столичных управ, которые возглавляют ничем не обязанные москвичам чиновники.

Каждому, кто решил обратиться в Фонд развития МСУ и принять участие в проекте «Навстречу Мосгордуме», предлагается подписать «Меморандум о поддержке реформы местного самоуправления».