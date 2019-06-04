«Дышать нечем»: доклад Роспотребнадзора о качестве воздуха вызвал сомнения

Роспотребнадзор выпустил доклад о санитарном благополучии россиян в 2018 году. Отдельное внимание составители уделили состоянию воздуха в регионах нашей страны. Удалось даже составить рейтинг самых загрязненных — ими стали городские территории Сахалинской области, Республики Бурятия, Иркутской области, Республики Тыва, Кемеровской области и Красноярского края, Курской области и Челябинской области, Республики Крым.
Один из самых интересных пунктов доклада — это снижение общего числа выявленных случаев превышения ПДКмр (предельно допустимой концентрации максимально разовой) на территории всей России. Это такая концентрация вредного вещества, которая не вызывает кашля через 20 минут вдыхания. По большинству опасных веществ, в том числе фтору, формальдегиду и хлору, за последние годы показатели улучшаются, утверждается в докладе. Но на себе россияне этого не замечают, СМИ все чаще пишут о проблемах загрязнения окружающей среды.
Все дело в том, что власти постоянно повышают нормы предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных газов. Так, зимой 2018 года российский Гринпис обнаружил, что некоторые ПДК подняли в десятки раз. Теперь ядовитой считается в 60 раз большая концентрация метилмеркаптана (ядовитый бесцветный газ с запахом гнилой капусты), чем в 1999 году. Этим газом пахнет, например, на свалках бытовых отходов, он образуется при разложении белков.
Лидер экологического движения «Зеленая инициатива» и бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь пояснил Daily Storm, что после многочисленных изменений в правилах замера ПДК веры этому показателю нет.
«В последнее время ПДК пересматривались в сторону увеличения, то есть раньше вредной считалась одна величина, а теперь — другая. Например, по отдельным веществам повысили в 60 раз, об этом говорил Гринпис, и мы их полностью поддерживаем. Но, к сожалению, экологов никто не слышит», — рассказывает Митволь.
Переменно допустимая концентрация
С 2013 года российские регионы, согласно статистике, существенно очистились, например, от фенола — органического вещества, применяемого в нефтепереработке при очистке масел. Специалисты относят фенол в высокоопасным ядовитым веществам, он способен вызвать серьезные химические ожоги, а также остановку дыхания.
«Скажем так, «пользу» фенола еще никто не доказал. Просто гораздо легче назвать его безопасным, вместо того чтобы заставить промышленников контролировать выбросы. Поэтому у нас постоянно понемногу поднимают ПДК. Видимо, производители не могут наладить производство, сделать его чистым. И для них подтягивают показатели», —поясняет Митволь.
«Повезло» не одному фенолу, норму ПДК токсичного формальдегида тоже повысили. Если в 1999 году от этого дурнопахнущего бесцветного газа страдали 50 миллионов россиян, то теперь — всего 20 миллионов. Формальдегид выделяется, например, при курении и на мусоросжигательных заводах с низкой степенью очистки.
Еще одним «мусорным агентом» является диоксид азота. ПДК по этому показателю тоже регулярно обновляется. Диоксид — один из немногих видимых газов-отравителей в списке, бурый газ у химиков имеет игривое название «лисий хвост». Он вызывает отек дыхательных путей, а при накоплении в атмосфере — дожди из азотной кислоты.
«Изменения были не только по фенолу, формальдегиду и оксидам азота. Все ПДК подтянули в той или иной мере. Так что все эти отчетности и рапорты в духе «стало лучше» и «стало хуже» ничего не стоят. Нельзя делать такие расчеты, если постоянно меняешь систему координат», — предупреждает эколог.
Не только воздух
Проблемы есть не только с состоянием воздуха. По словам Олега Митволя, большая часть опасных и токсичных веществ не могут найти свое пристанище: их попросту негде захоранивать, в России не хватает полигонов. Именно с этим эколог связывает повышенный интерес компании «Росатом» к рынку захоронения отходов I и II класса опасности (I класс: оксид свинца, фтороводород, бериллий, теллур; II класс: фенол, мышьяк, сероводород).
«Мы не знаем, что делать с отходами: 95% отходов I и II класса опасности захораниваются неизвестно куда. Под это хотят отдать «Росатому» эксклюзивное право обращения с такими отходами. Одни только железнодорожники образуют 40 тысяч тонн стойких органических загрязнителей. Это, например, трансформаторные масла, и куда это все захоранивается, неизвестно», — говорит Митволь.
По словам эксперта, общая неразбериха в сфере охраны окружающей среды связана с тем, что государство защищает интересы бизнеса, который как раз и выбрасывает ядовитые вещества в воду, атмосферу и почву. Именно под бизнес и меняются постоянно нормы и подгоняется статистика. А города продолжают задыхаться.
«К сожалению, у нас власти исходят не из концепции безопасности для граждан, а из пожеланий промышленности. А ведь безопасность окружающей среды — это наше конституционное право, как и информация о ее состоянии», — считает эколог.
Несмотря на все статистические игры, ПДК по многим показателям продолжают регулярно превышаться. Так, 7 мая 2019 в Челябинске наблюдался выброс диоксида азота. А 8 мая уже в Иркутске выявили превышение ПДК взвешенных веществ (пыли) в два раза.
По данным Всемирной организации здравоохранения, 91% всего населения Земли проживает в районах с загрязненным воздухом. Это приводит к четырем миллионам преждевременных смертей в год. Это почти 10% от всех случаев преждевременной гибели.