«Дышать нечем»: доклад Роспотребнадзора о качестве воздуха вызвал сомнения

Роспотребнадзор выпустил доклад о санитарном благополучии россиян в 2018 году. Отдельное внимание составители уделили состоянию воздуха в регионах нашей страны. Удалось даже составить рейтинг самых загрязненных — ими стали городские территории Сахалинской области, Республики Бурятия, Иркутской области, Республики Тыва, Кемеровской области и Красноярского края, Курской области и Челябинской области, Республики Крым.





Один из самых интересных пунктов доклада — это снижение общего числа выявленных случаев превышения ПДКмр (предельно допустимой концентрации максимально разовой) на территории всей России. Это такая концентрация вредного вещества, которая не вызывает кашля через 20 минут вдыхания. По большинству опасных веществ, в том числе фтору, формальдегиду и хлору, за последние годы показатели улучшаются, утверждается в докладе. Но на себе россияне этого не замечают, СМИ все чаще пишут о проблемах загрязнения окружающей среды.





Все дело в том, что власти постоянно повышают нормы предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных газов. Так, зимой 2018 года российский Гринпис обнаружил, что некоторые ПДК подняли в десятки раз. Теперь ядовитой считается в 60 раз большая концентрация метилмеркаптана (ядовитый бесцветный газ с запахом гнилой капусты), чем в 1999 году. Этим газом пахнет, например, на свалках бытовых отходов, он образуется при разложении белков.





Лидер экологического движения «Зеленая инициатива» и бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь пояснил Daily Storm, что после многочисленных изменений в правилах замера ПДК веры этому показателю нет.





«В последнее время ПДК пересматривались в сторону увеличения, то есть раньше вредной считалась одна величина, а теперь — другая. Например, по отдельным веществам повысили в 60 раз, об этом говорил Гринпис, и мы их полностью поддерживаем. Но, к сожалению, экологов никто не слышит», — рассказывает Митволь.