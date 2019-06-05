Орлов все ниже, Хасиков выше. Губернаторы теряют влияние из-протестов и коррупции





Получают дополнительные политические очки врио главы Курганской области Вадим Шумков (с 48-го на 41-е место) и врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов (с 76-го на 71-е место), принявшие оперативные меры по оказанию помощи жителям территорий, пострадавшим от лесных пожаров.





Укрепляются позиции врио губернатора Челябинской области Алексея Текслера (с 53-го на 45-е место, переходит в группу с сильным влиянием), выступившего с инициативами в сфере перераспределения собираемых в регионе налогов, в том числе — о десятикратном увеличении отчислений земельного налога в пользу внутригородских районов областного центра.





Влияние врио главы Мурманской области Андрея Чибиса (с 67-го на 62-е место) также усиливается — правительство поддержало его предложение не распространять аукционный механизм на вылов рыбы.





На таком решении настаивали рыбопромышленные предприятия региона. Укрепляются позиции врио главы Оренбургской области Дениса Паслера (с 68-го на 64-е место), объявившего о расширении условий для поддержки инвесторов, приходящих в регион. Развивается восходящий тренд для врио главы Республики Алтай Олега Хорохордина (с 79-го на 69-е место) — создание им Центра развития региона получило поддержку ряда влиятельных фигур региональной политики, в том числе выступавших критиками предыдущего руководства региона.





Усиливается влияние врио главы Калмыкии Бату Хасикова (с 83-го на 73-е место), в поддержку которого высказались ряд влиятельных чиновников, связанных с республикой.









Акции вниз





Фактором риска для губернаторов остаются неудачные решения в работе с элитами, общественным мнением и медиаповесткой. На фоне скептических оценок позиционирования врио главы Санкт-Петербурга накануне официального старта предвыборной кампании, а также ряда некоторых протестных акций в регионе (например, выступлений обманутых дольщиков) теряет политические очки Александр Беглов (с 6-го на 9-е место).





После получившего негативный резонанс высказывания Антона Алиханова по поводу очередей в детсады незначительно ослабевают позиции главы Калининградской области (с 13-го на 14-е место). Все потому, что глава субъекта позволил себе сказать: «когда… кто-то не сможет попасть в детский сад по очереди, это не моя проблема, это ваша проблема».





Резонансные протестные кампании приводят к ослаблению влияния губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. После серии уличных акций против строительства храма в сквере у драмтеатра в Екатеринбурге он перемещается в рейтинге с 17-го на 27-е место, покидая группу рейтинга с очень сильным влиянием.





Также группу самых влиятельных губернаторов покидает глава Башкирии Радий Хабиров, который перемещается с 20-го на 22-е место.





Значимым фактором региональной политики остаются антикоррупционные процессы на местах. Так, теряет политические очки губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев (с 16-го на 19-е место). Причиной тому, очевидно, стало возбуждение уголовного дела против замминистра сельского хозяйства региона и его подчиненного за получение взятки. Также негативным информационным поводом для руководства края стала и массовая драка между курдами и казаками в станице Бакинская.





Одно из самых сильных падений — губернатора Архангельской области Игоря Орлова, который не может урегулировать ситуацию, связанную с массовыми протестами населения против создания полигона ТБО в Шиесе. Рейтинг губернатора опускается с 69-го на 84-е место.





Также значительно потерял во влиянии глава Северной Осетии — Алании Вячеслав Битаров, который переместился с 70-го на 80-е место. Ну а самым последним в рейтинге (85-е место) остается глава Бурятии Алексей Цыденов.