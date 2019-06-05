Орлов все ниже, Хасиков выше. Губернаторы теряют влияние из-протестов и коррупции

В мае главными факторами роста влияния губернаторов стали их собственные инициативы по значимым социально-экономическим вопросам и работа с федеральным ведомствами по развитию территорий. В минус губернаторам пошли неуправляемые протесты населения, получившие федеральный резонанс и коррупционные скандалы. К такому выводу пришли авторы рейтинга влияния глав субъектов, подготовленного Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК). Эксперты отметили, что главным событием месяца на этот раз оказался восходящий тренд влияния для большинства губернаторов. Лидером роста в мае стал губернатор Республики Марий Эл Александр Евстифеев, прибавивший к своему рейтингу 13 пунктов. Больше всего в рейтинге потерял губернатор Архангельской области Игорь Орлов, опустившийся сразу на 15 позиций.
Итак, лидерами первой тройки рейтинга, как в апреле и марте, стали мэр Москвы Сергей Собянин (1-е место), глава Чечни Рамзан Кадыров (2-е место) и глава Татарстана Рустам Минниханов (3-е место).
Дополнительные политические очки получают губернаторы, выступившие с собственными инициативами в социально-экономической сфере. Укрепляются позиции губернатора Приморского края Олега Кожемяко (с 8-го на 6-е место), предложившего обязать российские суда заходить для ремонта в российские порты. После позитивной оценки ситуации в Мордовии Владимиром Путиным, а также серии встреч главы республики с представителями крупного бизнеса (в том числе с президентом ВТБ Андреем Костиным) по поводу реализации инвестиционных проектов в регионе усиливается влияние Владимира Волкова (с 9-го на 7-е место).
Позитивные информационные поводы для губернаторов создает внимание к их регионам со стороны федерального руководства. Так, проявляется восходящий тренд для главы Дагестана Владимира Васильева (с 19-го на 15-е место) — после сообщений о том, что республика получит около 11 миллиардов рублей из федерального бюджета на реализацию программы по снижению потерь электроэнергии.
Дополнительные политические очки получает губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко (с 22-го на 17-е место, переходит в группу с очень сильным влиянием), после встречи с главой правительства Дмитрием Медведевым заявивший о подтверждении федерального софинансирования строительства мостов через реки Волхов и Свирь и ряде других проектов в сфере дорожного строительства.
Укрепляются позиции врио главы Сахалинской области Валерия Лимаренко (перемещается с 32-го на 29-е место) — в ходе визита в регион вице-премьер РФ Юрий Трутнев напомнил о планах по строительству социальной инфраструктуры в центрах экономического роста данного субъекта РФ (на эти цели выделено около 78,9 миллиарда рублей). Усиливается влияние врио главы Липецкой области Игоря Артамонова (с 34-го на 31-е место).
Развивается восходящий тренд для врио губернатора Курской области Романа Старовойта (с 44-го на 37-е место), под эгидой которого в рамках «Мастерских проектов» были собраны предложения жителей по улучшению социально-экономической и инфраструктурной ситуации в регионе.
Получают дополнительные политические очки врио главы Курганской области Вадим Шумков (с 48-го на 41-е место) и врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов (с 76-го на 71-е место), принявшие оперативные меры по оказанию помощи жителям территорий, пострадавшим от лесных пожаров.
Укрепляются позиции врио губернатора Челябинской области Алексея Текслера (с 53-го на 45-е место, переходит в группу с сильным влиянием), выступившего с инициативами в сфере перераспределения собираемых в регионе налогов, в том числе — о десятикратном увеличении отчислений земельного налога в пользу внутригородских районов областного центра.
Влияние врио главы Мурманской области Андрея Чибиса (с 67-го на 62-е место) также усиливается — правительство поддержало его предложение не распространять аукционный механизм на вылов рыбы.
На таком решении настаивали рыбопромышленные предприятия региона. Укрепляются позиции врио главы Оренбургской области Дениса Паслера (с 68-го на 64-е место), объявившего о расширении условий для поддержки инвесторов, приходящих в регион. Развивается восходящий тренд для врио главы Республики Алтай Олега Хорохордина (с 79-го на 69-е место) — создание им Центра развития региона получило поддержку ряда влиятельных фигур региональной политики, в том числе выступавших критиками предыдущего руководства региона.
Усиливается влияние врио главы Калмыкии Бату Хасикова (с 83-го на 73-е место), в поддержку которого высказались ряд влиятельных чиновников, связанных с республикой.
Фактором риска для губернаторов остаются неудачные решения в работе с элитами, общественным мнением и медиаповесткой. На фоне скептических оценок позиционирования врио главы Санкт-Петербурга накануне официального старта предвыборной кампании, а также ряда некоторых протестных акций в регионе (например, выступлений обманутых дольщиков) теряет политические очки Александр Беглов (с 6-го на 9-е место).
После получившего негативный резонанс высказывания Антона Алиханова по поводу очередей в детсады незначительно ослабевают позиции главы Калининградской области (с 13-го на 14-е место). Все потому, что глава субъекта позволил себе сказать: «когда… кто-то не сможет попасть в детский сад по очереди, это не моя проблема, это ваша проблема».
Резонансные протестные кампании приводят к ослаблению влияния губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. После серии уличных акций против строительства храма в сквере у драмтеатра в Екатеринбурге он перемещается в рейтинге с 17-го на 27-е место, покидая группу рейтинга с очень сильным влиянием.
Также группу самых влиятельных губернаторов покидает глава Башкирии Радий Хабиров, который перемещается с 20-го на 22-е место.
Значимым фактором региональной политики остаются антикоррупционные процессы на местах. Так, теряет политические очки губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев (с 16-го на 19-е место). Причиной тому, очевидно, стало возбуждение уголовного дела против замминистра сельского хозяйства региона и его подчиненного за получение взятки. Также негативным информационным поводом для руководства края стала и массовая драка между курдами и казаками в станице Бакинская.
Одно из самых сильных падений — губернатора Архангельской области Игоря Орлова, который не может урегулировать ситуацию, связанную с массовыми протестами населения против создания полигона ТБО в Шиесе. Рейтинг губернатора опускается с 69-го на 84-е место.
Также значительно потерял во влиянии глава Северной Осетии — Алании Вячеслав Битаров, который переместился с 70-го на 80-е место. Ну а самым последним в рейтинге (85-е место) остается глава Бурятии Алексей Цыденов.