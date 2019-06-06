Пираты из Топкинки и рыцари с Синюшки. Кто борется с наркоторговлей в Сибири. Часть II





Вся Топкинка — это 47 домов, несколько магазинов, автобусная остановка и пяток детских площадок. С сопки на окраине района можно разглядеть ЛЭП и здание тюрьмы, затерянное между железной дорогой и гаражами. Топкинку можно обойти за полчаса. В районе нет даже улиц, только номера домов, которые построены так компактно, что все жители небольшого района почти всегда на виду друг у друга. Те, кто давно тут живет, редко могут и пару минут пройти, чтобы не встретить кого-то из знакомых.





С родственниками нескольких участников «группы Алиева» мы встречаемся в самом центре Топкинки — на небольшой площади у автобусных остановок. Нас ждут мать и сестра Ильи Батурина, они приехали на новой Toyota Camry, и жена Арсентия Климова — на Mercedes. «Район у нас неблагополучный…» — минут через 10 скажет мне одна из них.





Из «группы Алиева» восемь человек находятся в СИЗО и еще двое в федеральном розыске. Обвинения примерно такие же, как у «группы Исаева»: хранение оружия, бандитизм. Точно так же Ровшану Алиеву и его друзьям вменяют бандитизм, одно из обвинений — в похищении человека.





В Топкинском микрорайоне Алиева и его друзей знают не как бандитов, а наоборот — скорее, как общественных активистов. В 2017-м году компания создала благотворительную организацию «Добрый понедельник»: молодые люди раздавали продукты и одежду нуждающимся жителям района, ездили в детский дом с подарками. Когда большую часть «группы Алиева» задержали, «Добрый понедельник» свою деятельность прекратил.