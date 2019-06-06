Эффект Гомера Симпсона, или Электронное голосование на выборах в Мосгордуму

В стенах Государственный думы прошел круглый стол, организованный фракцией КПРФ, на тему «Выборы в Мосгордуму — 2019: инновационная демократия уже сегодня?». Участники обсуждения почти единогласно выразили мысль, что электронное голосование, внедренное в качестве пока что разового эксперимента, призвано апробировать новые возможности для фальсификаций. Проба пера состоится в трех округах, которые в ближайшее время будут определены по результатам голосования москвичей. Коммунисты опасаются, что эксперимент может сыграть с избирателями злую шутку, как это было в мультсериале «Симпсоны»: небезызвестный Гомер на выборах президента США пытался проголосовать за демократа Барака Обаму, но компьютер постоянно отдавал голос за республиканца Джона Маккейна.

На сайте Московской городской думы 6 июня было опубликовано постановление о назначении выборов депутатов в столичный парламент. Таким образом объявлен официальный старт избирательной кампании. Пока самовыдвиженцы собирают подписи, для того чтобы быть зарегистрированными, КПРФ, которой достаточно лишь подать документы кандидатов для регистрации, продолжает критиковать весьма неприятное для них нововведение.