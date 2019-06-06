Эффект Гомера Симпсона, или Электронное голосование на выборах в Мосгордуму

В стенах Государственный думы прошел круглый стол, организованный фракцией КПРФ, на тему «Выборы в Мосгордуму — 2019: инновационная демократия уже сегодня?». Участники обсуждения почти единогласно выразили мысль, что электронное голосование, внедренное в качестве пока что разового эксперимента, призвано апробировать новые возможности для фальсификаций. Проба пера состоится в трех округах, которые в ближайшее время будут определены по результатам голосования москвичей. Коммунисты опасаются, что эксперимент может сыграть с избирателями злую шутку, как это было в мультсериале «Симпсоны»: небезызвестный Гомер на выборах президента США пытался проголосовать за демократа Барака Обаму, но компьютер постоянно отдавал голос за республиканца Джона Маккейна.
На сайте Московской городской думы 6 июня было опубликовано постановление о назначении выборов депутатов в столичный парламент. Таким образом объявлен официальный старт избирательной кампании. Пока самовыдвиженцы собирают подписи, для того чтобы быть зарегистрированными, КПРФ, которой достаточно лишь подать документы кандидатов для регистрации, продолжает критиковать весьма неприятное для них нововведение.
По предварительным данным, электронное голосование пройдет в трех избирательных округах, лидирующих в опросе москвичей, который проходит на портале «Активный гражданин» и закончится 19 июня:
- №10 (Бибирево, Лианозоново, Северный). Кандидат от КПРФ — председатель Межрегионального профсоюза работников общественного транспорта Юрий Дашков;
- №11 (Алтуфьево, Марфино, Отрадное). Здесь от коммунистов идет действующий депутат МГД Николай Зубрилин;
- №30 (Чертаново Центральное и Южное). По этому округу КПРФ представляет экономист Владислав Жуковский.
В КПРФ убеждены, что московские власти собираются лишить их важных и перспективных боевых единиц путем электронных ухищрений. Руководитель московского отделения партии Валерий Рашкин обращался даже в Верховный суд с требованием не допустить незаконного, с его точки зрения, эксперимента, нарушающего Конституцию России и международные нормы права. Не дождавшись вообще никакого ответа из ВС РФ (с подачи жалобы прошло три недели), депутат Госдумы обратился в Европейский суд по правам человека с надеждой, что западные судьи встанут на сторону закона и приостановят уже подписанный президентом законопроект.
«Мы пытались достучаться до сердец фракций «Единая Россия», ЛДПР, «Справедливая Россия», но не достучались. Форточки закрылись, и они решили, что данный эксперимент в Москве надо проводить. Но не просто проводить, а забросить удочку в будущее — на выборы в Государственную думу в 2021 году, на выборы губернаторов всех субъектов России, сразу после того как эксперимент пройдет в Москве», — уверен Рашкин, напоминая, что коммунисты единственные в Мосгордуме и в Госдуме выступали против электронного голосования.
Единственная претензия КПРФ к данному эксперименту — неограниченные возможности фальсификаций во время электронного голосования. Несмотря на то что разработчики обещают инновационные технологии, которые не позволят взломать систему и дать возможность проголосовать за избирателя кому бы то ни было другому, к закону остается слишком много вопросов.
«Списки избирателей будут формироваться в электронном виде. Никто их субъектов выборов — ни члены комиссий, ни партии, ни кандидаты, ни их команда — не смогут проверить списки. Они в электронном виде, закрытые. Кто там голосует, каким образом, с Дальнего Востока, из Сибири, из Калининграда? Проконтролировать невозможно. Бумажного варианта протоколов и результатов голосования не будет, будет только в итоговом варианте на финише виден победитель. Нет никакой возможности оспорить результаты голосования, если они будут сфальсифицированы», — критикует эксперимент депутат.
Интересно, что при стандартных выборах на участке присутствуют камеры наблюдения, наблюдатели от партий и общественных организаций, журналисты, члены комиссий с правом совещательного и решающего голоса, избирательные урны и сами бюллетени. Все это прописано в избирательном законодательстве России. При эксперименте с электронным голосованием ничего этого нет и в помине.
Со своим мнением на круглом столе выступил сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц, который оказался сторонником электронного голосования как такового. Однако та его форма, которая была предложена для проведения в Москве, не выдерживает никакой критики.
Мельконьянц участвует в работе технической группы, которая занимается внедрением эксперимента, и констатирует, что пока что предложения система его не устраивает. Он призывает обратить внимание на некоторые нюансы, поскольку «дьявол кроется в деталях».
«Сейчас говорят, что те, кто выступает против электронного голосования, они динозавры, против прогресса. Ни в коем случае. Мы, как граждане России, не выступаем против прогресса. Мы выступаем за разумный прогресс, когда он идет поступательно, не нарушая наших прав, — отмечает эксперт. — Наверное, электронное голосование можно сравнить с атомной энергетикой. Сейчас многие смотрят сериал «Чернобыль». Есть атомная энергия, которая практически дармовая. Хочется ее обуздать и использовать в мирных целях. Для этого используются электростанции. Инженеры их программируют, проектируют, создают. В результате в Чернобыле с течением обстоятельств произошла трагедия. Притом что атомная энергетика — вещь хорошая, хотя вот Германия от нее отказалась в пользу ветряных электростанций. Конечно, риски очень большие, потому что на кону — голос избирателей, которым мы не можем рисковать».
Ключевой изъян, который изначально заложен в систему, и не устраивает как коммунистов, так и движение «Голос»: голосование будет проходить на интернет-ресурсах исполнительной власти, а именно — на сайте интернет-портала мэра Москвы Сергея Собянина mos.ru, при этом в избирательном законодательстве черным по белому зафиксировано, что организуют и проводят выборы на территории России избирательные комиссии, а не кто-либо другой. Органы госвласти обязаны оказывать содействие в осуществлении данных полномочий, но не имеют право подменять их. В данном же случае выходит так, что избирательная комиссия выполняет функцию подсадной утки, отвлекающей внимание, поскольку техническое задание для эксперимента формирует Департамент информационных технологий Москвы, а Мосгоризбирком его только утверждает.
По словам заместителя заведующего отделом ЦК КПРФ по проведению избирательных кампаний, научного сотрудника механико-математического факультета МГУ Николая Волкова, курс на цифровизацию выборов, взятый Центризбиркомом в 2016-м году, подразумевает уменьшение роли людей в проведении выборов и полная их электрификация.
«Естественно, что электроника проводит выборы не сама, ее программируют люди. Но если раньше любой человек мог записаться наблюдателем и при традиционной форме голосования за час прочитать памятку и пройти обучение, то, когда выборы проходят при всех электронных новшествах, человек может наблюдать и ничего не видеть. Стоит наблюдатель около КОИБа, который считает бюллетени. Если не будет ручного подсчета, то никогда наблюдатель не поймет — правильно были посчитаны бюллетени или нет. Теперь вообще не будет никаких бюллетеней. Закон не предусматривает никакой возможности пересчета голосов людьми», — говорит Волков.
Эксперт обращает внимание, что при стандартном голосовании член комиссии может зафиксировать и предотвратить факт голосования одним человеком за другого. При электронном это будет сделать в принципе невозможно. Контроль доступа к голосованию дает широкие возможности для злоупотреблений — необходимо лишь ввести логин и пароль на сайте госуслуг, идентифицировать себя через присланное СМС на телефон и все. Гарантий, что это за тебя не сделает никто другой, нет никаких. Примечательно, что опыт Эстонии, на который ссылаются инициаторы эксперимента, подразумевает более надежную систему защиты — USB-ключ с микрочипом и введение двух пин-кодов.
Вообще говоря, приблизиться к эстонскому опыту нам в принципе не удалось. Если у них электронное голосование длится 153 часа, можно проверить, кому ты отдал свой голос, переголосовать, если допустил ошибку, то в нашем случае голосование будет идти лишь 12 часов, нельзя будет проверить свой голос и переголосовать при ошибке.
Участники круглого стола вспомнили мультсериал «Симпсоны», где главный герой Гомер Симпсон пытался проголосовать на выборах президента США за Барака Обаму. Однако компьютер отказывался принимать голос за демократа и при попытке Симпсона переголосовать шесть раз отдал его сенатору-республиканцу Джонну Маккейну. Когда Симпсон почувствовал неладное и начал трясти машину, требуя вернуть его голос Обаме, та его попросту убила. К счастью, в России, по крайней мере, в ближайшем будущем, восстания машин не ожидается, но где гарантии, что голос, отданный за условного Иванова, не будет засчитан запрограммированной машиной за условного Петрова? Их, к сожалению, нет, несмотря на все увещевания авторов законопроекта.