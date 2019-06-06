«Не допустить безработицы и закрытия предприятий». На ПМЭФ поискали точки экономического роста России

Калви арестовали в середине февраля по решению Басманного суда Москвы в рамках уголовного дела, фигурантам которого вменяется хищение у банка «Восточный» 2,5 миллиарда рублей (часть 4 статьи 159 УК РФ). Спустя два месяца по ходатайству следствия суд изменил Калви меру пресечения на домашний арест. На ситуацию очень жестко отреагировали власти США, из-за чего американский посол Джон Хантсман даже отказался принять участие в ПМЭФ.





После этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль хотел бы, чтобы американский инвестор принял участие в форуме, однако пока ситуация складывается нежелательным образом. «Калви больше десятилетия на этом [российском] рынке, он очень активный инвестор. Мы это знаем, поэтому предпочли бы, чтобы у него не было проблем с законом, а он участвовал в Петербургском международном экономическом форуме. Но, к сожалению, сейчас дело обстоит иначе», — сказал Песков.





В первый день ПМЭФ президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин не исключил, что Калви может появиться на форуме 7 июня, когда пройдет сессия с участием американских бизнесменов, посвященная экономическим отношениям России и США. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) может организовать эту поездку при согласии следователей, заявил СМИ замдиректора ведомства Валерий Максименко. Адвокаты арестованного пока не подтверждали, что разрешение дано.





Тем временем российские участники ПМЭФ воспринимают американцев, а точнее власти США, как агрессоров, которые используют санкции для конкурентной борьбы. Об этом заявил сегодня, например, глава «Роснефти» Игорь Сечин. «Мы видим, что ее [администрации США] действия направлены на переформатирование мирового экономического и политического пространства, на слом формировавшихся десятилетиями рыночных взаимосвязей и на устранение конкурентов любой ценой», — сказал он и фактически подтвердил предположения, ранее высказанные лидером КПРФ Геннадием Зюгановым.





По его словам, санкции в отношении «РУСАЛа» и шаги Олега Дерипаски ради их снятия привели к «передаче администрации США фактического контроля над компанией и, следовательно, алюминиевой промышленностью РФ, а с учетом крупного пакета в «Норильском никеле» — не только в алюминиевой, но и никелевой, медной, платиновой, палладиевой и других сегментах российской промышленности, связанных с добычей и производством цветных и драгоценных металлов».





Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов также заявил, что санкции продиктованы конкурентной борьбой, а не политикой. «[Санкции вводятся] под сурдиной политических вопросов, а на самом деле это создание для собственных предприятий преимущества. Посмотрите, что происходит с Huawei — явно это конкурентная борьба. То же самое у нас — вводятся санкции в отношении предприятий, которые на глобальном рынке успешно конкурируют», — пояснил чиновник, подчеркнув, что Россия будет опираться на собственные силы и создавать дополнительные стимулы для работы предприятий, закрытия которых, как и безработицы, правительство допустить не может.





О «нехороших» американцах высказался и президент правления Сбербанка Герман Греф. Он убежден, что последствия торговой войны США и Китая почувствует на себе весь мир. «Каковы могут быть последствия такой торговой войны с Китаем? За последние 10 лет 36% прироста всего мирового ВВП обеспечивала одна страна — это Китай. Если сложить Китай и Индию, то это более половины вклада в прирост мирового ВВП. Поэтому в общем замедление прироста этих стран почувствуют, конечно, все без исключения. Надо, наверное, на это обращать внимание, очень внимательно смотреть и считать последствия для мировой экономики», — предупредил финансист.





Впрочем, очевидно, что Китай становится главным партнером России. Завтра на форуме ждут появления лидера КНР Си Цзиньпина. Он вместе с президентом РФ Владимиром Путиным, президентом Болгарии Руменом Радевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном, премьер-министром Словакии Петером Пеллегрини и генсеком ООН Антонио Гутеррешем примет участие в главной сессии ПМЭФ, посвященной устойчивому мировому развитию. Очевидно, что в стратегических партнерах у этих стран американцев не будет.