Овсянников: Уходить в отставку не собираюсь, виновные в выводе денег будут наказаны

Не так давно в ряде СМИ была опубликована информация о вероятной скорой отставке губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова. Мол, не справляется и претензий со стороны к нему якобы бессчетное количество. Самая главная — в неэффективном освоении бюджетных денег, выделенных городу по Федеральной целевой программе (ФЦП) для обновления инфраструктуры города: строительства больниц, школ, парков и других значимых объектов. За недостижение показателей в 2018-м город оштрафовали на 161 миллион рублей. Годом ранее Севастополь, пытаясь получить красивые цифры по ФЦП, «потерял» в лопнувшем банке два миллиарда. Корреспондент Daily Storm Наталья Башлыкова задала губернатору неудобные вопросы на полях ПМЭФ.





— Дмитрий Владимирович, появилась информация, что вы можете покинуть свой пост. Как вы это прокомментируете?





— Того, кто не работает, никогда не критикуют и не отправляют в отставку. Я никуда уходить не собираюсь.





— Как вы сегодня оцениваете положение в субъекте, есть мнение, что оно политически нестабильно?





— Действительно, отчасти это так. Для того чтобы ситуация изменилась, должны пройти выборы в заксобрание города, которые состоятся уже в сентябре. Они, на мой взгляд, должны будут снять все существующие напряженности.

— Известно, что в Севастополе были серьезные проблемы у «Единой России», которая не могла договориться со сторонниками популярного в Севастополе бизнесмена Алексея Чалого.





— Думаю, об этом лучше спросить у «Единой России». Если это есть, то они сами должны их решить. Лично я в первый раз об этом слышу.





— В ваш адрес звучали обвинения на тему неэффективности расходования бюджетных средств. Что вы на это скажете?





— При большом объеме строительства у нас сотни различных мероприятий. Конечно, бывают ситуации, когда приходит недобросовестный подрядчик, с которым контракты заключенные расторгаются и даже взыскиваются средства. Бывают также ситуации, когда средства зависают в банке, у которого отозвана лицензия. Это как раз о строительстве очистных сооружений «Южные».





В ближайшее время по решению правительства РФ мы приступаем к заключению нового контракта и будем строить эти очистные сооружения, а люди, которые это допустили и занимались выводом денег из банка, будут наказаны.





— Ваш срок полномочий скоро истекает. Пойдете ли на выборы на еще один срок? Что еще хотите сделать на посту губернатора?





— Сейчас в наших планах продолжить работу по обновлению городской инфраструктуры. Речь идет о строительстве новых дорог, городском освещении, благоустройстве улиц и дворов… Поэтому сегодня на город возрастает строительная нагрузка. С учетом увеличения туристического потока, который, по нашим оценкам, будет возрастать в этом и в следующем году, нам будет непросто. Что касается моего выдвижения на новый срок, то давайте я сначала доработаю этот, сдам все объекты, выполню программы. Ведь решение будет приниматься на основании конкретных результатов моей работы.





— Как оцениваете ПМЭФ, что здесь на вас произвело самое сильное впечатление?





— Больше всего на меня произвело впечатление заявление лидеров стран о том, что мир трансформируется, в нем меняется отношение к конфликтам, экономическим войнам. Лучше не конфликтовать, а решать все спорные вопросы и совместно развиваться. Мы это чувствуем по Севастополю, где сегодня проявляется активный интерес иностранных инвесторов. Есть ряд отраслей, которые их особенно интересуют. Это цифровые технологии, сельское хозяйство, гостиничный бизнес. Поэтому, мне кажется, что в ближайшие годы мы увидим дополнительные стимулы для экономического роста.





Питерский экономический форум — международный, а Севастополь международная тематика пока обходит стороной. Но в течение трех-пяти лет ситуация, думаю, радикально поменяется.