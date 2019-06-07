Подброс наркотиков, или Дело требует огласки: в СПЧ отреагировали на задержание Ивана Голунова

Правозащитники часто сталкиваются с ситуациями, когда задержанному подбрасывают наркотики представители силовых структур. Это делают как с целью добиться «нужных показаний», так и для того, чтобы привлечь человека, подозреваемого в другом, но гораздо более трудно расследуемом преступлении.
Сегодня стало известно, что корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали по подозрению в сбыте и распространении наркотиков. Вскоре МВД опубликовало фотографии обыска, который якобы провели у журналиста. Его коллеги говорят, что место преступления не похоже на квартиру Голунова. А его адвокат Дмитрий Джулай убежден, что его подзащитному подбросили пакет с наркотическим веществом.
Чаще всего, по словам члена Совета по правам человека (СПЧ) и председателя Комитета против пыток Игоря Каляпина, наркотики подбрасывают в республиках Северного Кавказа. Поэтому задержание в Москве журналиста-расследователя «Медузы» — случай экзотический. Daily Storm разобрался, как работает схема с подбросом наркотиков и кто может понести за это ответственность.
По словам Игоря Каляпина, инциденты с подбросом наркотиков больше характерны для Северного Кавказа. Только в марте 2019 года на четыре года колонии-поселения был осужден глава грозненского «Мемориала» (правозащитная организация, объявленная иностранным агентом) Оюб Титиев.
Его обвинили в хранении наркотиков в особо крупном размере, правозащитник свою вину отрицает и заявляет, что запрещенные вещества ему подбросили. Международная правозащитная организация Amnesty International признала Титева узником совести (политическим заключенным).
«Сюжет с Голуновым больше похож на то, что происходит на Северном Кавказе. В Москве, по нашей практике, если наркотики действительно подбрасывают, то всегда понятна цель. Это делают для получения нужных показаний по какому-то другому делу, либо самого задержанного хотят привлечь по какой-то другой статье, которую не могут доказать, а за пакетик наркотиков, найденный в кармане, привлечь проще простого», — рассказывает Каляпин.
По словам правозащитника, если Голунов действительно невиновен, то полиции придется предоставить довольно много доказательств, чтобы все-таки посадить журналиста. Потребуются как минимум отпечатки пальцев, личные вещи на месте преступления. В свою очередь сторона защиты может требовать проверки всех доказательств на предмет фальсификаций.
«Огласка тут играет второстепенную роль. Если просто говорить, что «не может такого быть», то эффекта не будет. Нужно требовать доказательств от полиции: и юристам, и криминалистам надо разбираться с тем, насколько эти доказательства могут быть фальсифицированы», — рассказал Каляпин.
С другой стороны, член комиссии СПЧ по свободе информации и правам журналистов и директор Информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский уверен, что огласка как раз и может помочь журналисту. Но даже если удастся собрать доказательства невиновности Голунова, просто так закрыть дело не получится.
«Подброс наркотиков или оружия плох тем, что сами правоохранители не могут отступить. И, если наркотики действительно подбросили, а похоже именно на это, то они сами ходят под статьей. И тут еще один момент, вряд ли исполнитель подброса был сам инициатором, это обычно бывает человек с высоким рангом», — поясняет Верховский.
В поддержку Ивана Голунова уже высказались Тина Канделаки и Ксения Собчак. Журналистки заявили, что не верят в то, что их коллега мог быть замешан в обороте запрещенных веществ.
«Я много раз в ходе кампании рассказывала о том, что самый быстрый и действенный способ посадить в современной России — это подбросить наркоту. <...> Ваню пытаются устранить, так как он один из немногих, кто проводил серьезнейшие расследования коррупционных схем. <...> Это явная месть тех, о ком он собирался писать, — он вел два больших расследования сейчас», — написала Собчак в своем Telegram-канале.
Официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной заявил, что прокуратура «тщательным образом разберется в сложившейся ситуации» и не допустит нарушения закона. И если у Голунова и его представителей есть сомнения в действиях правоохранителей, то они могут обжаловать действия органов следствия в том числе в прокуратуре.
Иван Голунов — журналист, специализирующийся на расследованиях, касающихся злоупотреблений властью столичными чиновниками. Он работал в изданиях «Ведомости», Forbes, РБК, «Слон», на телеканале «Дождь», несколько лет сотрудничает с интернет-изданием «Медуза». Последнее расследование Голунова, опубликованное в мае, было посвящено «черным кредиторам» — микрофинансовым организациям, которые обманом захватывают жилье должников. Перед своим задержанием журналист готовил материал о работе рынка ритуальных услуг в Москве.