Подброс наркотиков, или Дело требует огласки: в СПЧ отреагировали на задержание Ивана Голунова

Правозащитники часто сталкиваются с ситуациями, когда задержанному подбрасывают наркотики представители силовых структур. Это делают как с целью добиться «нужных показаний», так и для того, чтобы привлечь человека, подозреваемого в другом, но гораздо более трудно расследуемом преступлении.





Сегодня стало известно, что корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали по подозрению в сбыте и распространении наркотиков. Вскоре МВД опубликовало фотографии обыска, который якобы провели у журналиста. Его коллеги говорят, что место преступления не похоже на квартиру Голунова. А его адвокат Дмитрий Джулай убежден, что его подзащитному подбросили пакет с наркотическим веществом.





Чаще всего, по словам члена Совета по правам человека (СПЧ) и председателя Комитета против пыток Игоря Каляпина, наркотики подбрасывают в республиках Северного Кавказа. Поэтому задержание в Москве журналиста-расследователя «Медузы» — случай экзотический. Daily Storm разобрался, как работает схема с подбросом наркотиков и кто может понести за это ответственность.

Не московская история

По словам Игоря Каляпина, инциденты с подбросом наркотиков больше характерны для Северного Кавказа. Только в марте 2019 года на четыре года колонии-поселения был осужден глава грозненского «Мемориала» (правозащитная организация, объявленная иностранным агентом) Оюб Титиев.





Его обвинили в хранении наркотиков в особо крупном размере, правозащитник свою вину отрицает и заявляет, что запрещенные вещества ему подбросили. Международная правозащитная организация Amnesty International признала Титева узником совести (политическим заключенным).





«Сюжет с Голуновым больше похож на то, что происходит на Северном Кавказе. В Москве, по нашей практике, если наркотики действительно подбрасывают, то всегда понятна цель. Это делают для получения нужных показаний по какому-то другому делу, либо самого задержанного хотят привлечь по какой-то другой статье, которую не могут доказать, а за пакетик наркотиков, найденный в кармане, привлечь проще простого», — рассказывает Каляпин.





По словам правозащитника, если Голунов действительно невиновен, то полиции придется предоставить довольно много доказательств, чтобы все-таки посадить журналиста. Потребуются как минимум отпечатки пальцев, личные вещи на месте преступления. В свою очередь сторона защиты может требовать проверки всех доказательств на предмет фальсификаций.