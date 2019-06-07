«Воспринимаю Бирюкова как редкого подонка». Надолго ли вице-мэр Москвы вернулся из отпуска?

Громкому инсайду, который сотрясал несколько дней СМИ, все-таки было не суждено состояться. В начале июня издание «Проект» сообщило о том, что заместитель мэра Москвы Петр Бирюков отправится в отставку прямиком из отпуска. Но собеседники Daily Storm тогда успокаивали, из отпуска Петр Павлович вернется. Да и предполагаемый преемник вице-мэра Алексей Елисеев назвал Daily Storm слухи об отставке Петра Бирюкова «х*рней».
Впрочем, слухи, действительно, со стороны похожи на «х*рню». В правительстве Москвы Бирюков крепко держится за свое место на протяжении 12 лет — в 2007 году тогда еще мэр Москвы Юрий Лужков назначил его своим первым замом и руководителем комплекса городского хозяйства Москвы. И чуть ли не каждый год журналисты отправляли Петра Павловича в отставку. В 2011 году Бирюкова СМИ провожали из мэрии за «ледяной дождь». «Бирюкова уволят в начале весны, как только сойдет снег, с которым он боролся, прямо скажем, отвратительно», — приводили тогда слова анонимного источника журналисты.
В 2013 году, признаюсь, я вместе с коллегами в своей публикации также отправляла в отставку вице-мэра. Тогда источники уверяли, что чиновник покинет мэрию и дальнейшая судьба его неизвестна. Впрочем, так продолжается чуть ли не каждый год. Это что-то вроде традиции, когда Бирюков уходит в отпуск, все говорят, что он из него не выйдет, иронизирует собеседник Daily Storm в московском правительстве.
В разговоре с Daily Storm бывший мэр Москвы Юрий Лужков, который как раз таки и взял Бирюкова под крыло, был достаточно эмоционален.
«Я не знаю, какие решения и кто принимает сейчас, но я воспринимаю Бирюкова как редкостного подонка. Эта оценка не является мимолетной. Она сформировалась в те времена, когда он работал в моей команде», — говорит Юрий Лужков, добавляя, что со временем он все больше убеждался в том, что Петр Павлович «нечистоплотный и не имеющий своего мнения исполнитель решений сверху».
«Когда я был руководителем, то у меня много было к нему претензий. Меня удивляло всегда, что новая власть этого деятеля приголубила. Наверное, потому что он безропотно исполняет все поручения. Но с точки зрения порядочности там нет места для пробы», — продолжает Лужков.
До «Проекта» о возможной отставке Бирюкова сообщил сайт журналиста Андрея Караулова. Автор утверждал, что сентябрьские выборы в Мосгордуму пройдут на фоне критики комплекса городского хозяйства Москвы, который курирует Бирюков. Его возможным преемником назвали главу департамента капитального ремонта Алексея Елисеева.
«Сейчас Бирюков уходит в отпуск аж до 5 июня, потом будет бороться за депутатское кресло в Мосгордуме, а Мосгордума командирует его в Совет Федерации вместо Зинаиды Драгункиной, уходящей на пенсию. Новым вице-мэром Москвы называют Алексея Елисеева, ставленника Бирюкова», — писали журналисты.
Сам Елисеев прокомментировал Daily Storm сообщения как об отставке Бирюкова, так и о своем грядущем назначении на пост вице-мэра. «Х*рней не занимайтесь. Петр Палыч — великий человек. Москва засыпает — он еще работает, Москва просыпается — он уже работает. Все эти слухи — глупость полная, я их даже комментировать не хочу», — сказал чиновник.
В свою очередь собеседник Daily Storm, знакомый с Алексеем Елисеевым, отмечает, что среди «своих» Елисеев не скрывает карьерных планов и ждет не дождется нового назначения.
«Это вам, журналистам, он говорит, что «х*рня», а среди его людей уже все давно знают, что он готовится к повышению. Он сам это не скрывает и охотно рассказывает», — добавляет собеседник Daily Storm. В кулуарах московского правительства и вовсе говорят — вопрос о своем уходе Петр Бирюков решит сам. Пока он проверяет потенциального преемника на честность и преданность.
Тему с Бирюковым поддерживает и журналист Максим Кононенко, утверждающий, что если Бирюков и уйдет в отставку — то только сам.
«Когда, скажем, ему это все надоест. Ну или уже не знаю, какие еще экстремальные события должны произойти», — говорит он.
Теорию ухода Петра Павловича подтверждает и то, что подразделение Бирюкова пополняется людьми Елисеева. Так, 7 мая 2019 года мэр Москвы Сергей Собянин уволил с должности главу столичного департамента ЖКХ Гасана Гасангаджиева (человека Петра Бирюкова) и назначил на эту должность замглавы департамента капремонта Александра Соловьева (человек Алексея Елисеева).
Слухи об отставке Бирюкова можно связать с его возрастом — чиновнику скоро исполнится 68 лет — и со скандалами, которых вокруг него в последнее время достаточно много.
Например, ни для кого не секрет в мэрии, да и в Москве, что заммэра Петр Бирюков любит передвигаться по Москве на автомобилях МЧС с мигалками. «Так быстрее и удобнее проверять стройки», — пишет пользователь под ником press_fokusnik, прилагая фотографии тех самых автомобилей.
В апреле 2019 года Daily Storm писал, что миллиардный контракт на благоустройство района Капотня получила компания, близкая к Capital Group. Именно в Capital Group начинал свою карьеру Александр Бирюков — младший сын Петра Бирюкова, заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства. В декабре 2015 года члены семьи чиновника выкупили девять пентхаусов в элитном жилом комплексе «Легенда Цветного».
В декабре 2018 года «Медуза» писала, что бизнес родственников Петра Бирюкова тесно связан с предприятиями, которые тот курирует. Так, компания Ирины и Екатерины Бирюковых «Вента», которая сдает в аренду городу грузовики с водителями, в 2012-2015 годах заключила с подчиненными Петру Бирюкову предприятиями 14 контрактов на сумму 365 миллионов рублей. После расследования РБК «Вента» перестала получать деньги от структур правительства.
Генподрядчиком при благоустройстве парка «Царицыно» был холдинг «Универсстройлюкс», принадлежащий младшему брату Бирюкова Алексею. «Медуза» утверждает, что аффилированные с холдингом компании получили от города 6,3 миллиарда рублей в рамках программы благоустройства «Моя улица».
Кроме того, в начале 2019 года «Проект» опубликовал материал о том, что компании, подчиненные вице-мэру, зарабатывают на схемах по капремонту домов, а в будущем получат деньги от вывоза мусора в Архангельскую область.
Согласно расследованию, крупнейшим подрядчиком по капитальному ремонту московских жилых домов в 2018 году стало акционерное общество «Москапремонт». Эта компания принадлежит ГБУ «Автомобильные дороги», которое подчиняется столичному департаменту ЖКХ. «Проект» обнаружил, что только с января по ноябрь прошлого года «Москапремонт» получил 973 миллиона рублей на ремонт 38 домов, передал их подрядчикам по меньшей стоимости и оставил себе 296 миллионов рублей. Вместе с тем дочерняя фирма «Москапремонта» будет вывозить московский мусор в Архангельскую область, где собираются строить экотехнопарк «Шиес». Известно, что инвестиции в проект составят 10,5 миллиарда рублей.
Политологи склонны предполагать, что если ротация подобного рода все же произойдет, то это будет взвешенное решение, обусловленное запросом на обновление кадров. Поскольку, по данным социологов, рейтинг мэра Москвы Сергея Собянина достиг максимума.
Ротация кадров — вещь неизбежная, и закономерная, и нужная, и полезная, считает руководитель политической экспертной группы Константин Калачев.
«Причем сейчас у Собянина нет необходимости принимать популистские решения, вынужденные. Собянин сейчас на пике популярности. Если верить «Леваде» [«Левада-Центр». — Примеч. Daily Storm], то рейтинг Собянина превышает 50%. Поэтому жертвовать кем-либо не нужно», — поясняет он и предполагает, что, возможно, Москве нужна свежая кровь.
«А кто-то имеющий большой опыт может заняться законотворческой деятельностью. Кто-то может занять место Бирюкова и заняться практической деятельностью. Я ничему не удивлюсь», — добавляет он.