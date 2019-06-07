«Воспринимаю Бирюкова как редкого подонка». Надолго ли вице-мэр Москвы вернулся из отпуска?

Громкому инсайду, который сотрясал несколько дней СМИ, все-таки было не суждено состояться. В начале июня издание «Проект» сообщило о том, что заместитель мэра Москвы Петр Бирюков отправится в отставку прямиком из отпуска. Но собеседники Daily Storm тогда успокаивали, из отпуска Петр Павлович вернется. Да и предполагаемый преемник вице-мэра Алексей Елисеев назвал Daily Storm слухи об отставке Петра Бирюкова «х*рней».





Впрочем, слухи, действительно, со стороны похожи на «х*рню». В правительстве Москвы Бирюков крепко держится за свое место на протяжении 12 лет — в 2007 году тогда еще мэр Москвы Юрий Лужков назначил его своим первым замом и руководителем комплекса городского хозяйства Москвы. И чуть ли не каждый год журналисты отправляли Петра Павловича в отставку. В 2011 году Бирюкова СМИ провожали из мэрии за «ледяной дождь». «Бирюкова уволят в начале весны, как только сойдет снег, с которым он боролся, прямо скажем, отвратительно», — приводили тогда слова анонимного источника журналисты.





В 2013 году, признаюсь, я вместе с коллегами в своей публикации также отправляла в отставку вице-мэра. Тогда источники уверяли, что чиновник покинет мэрию и дальнейшая судьба его неизвестна. Впрочем, так продолжается чуть ли не каждый год. Это что-то вроде традиции, когда Бирюков уходит в отпуск, все говорят, что он из него не выйдет, иронизирует собеседник Daily Storm в московском правительстве.





В разговоре с Daily Storm бывший мэр Москвы Юрий Лужков, который как раз таки и взял Бирюкова под крыло, был достаточно эмоционален.





«Я не знаю, какие решения и кто принимает сейчас, но я воспринимаю Бирюкова как редкостного подонка. Эта оценка не является мимолетной. Она сформировалась в те времена, когда он работал в моей команде», — говорит Юрий Лужков, добавляя, что со временем он все больше убеждался в том, что Петр Павлович «нечистоплотный и не имеющий своего мнения исполнитель решений сверху».





«Когда я был руководителем, то у меня много было к нему претензий. Меня удивляло всегда, что новая власть этого деятеля приголубила. Наверное, потому что он безропотно исполняет все поручения. Но с точки зрения порядочности там нет места для пробы», — продолжает Лужков.