«Трушность» комментировать не готов». Политики отреагировали на слова Кириенко о молодежи

Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко во время одного из своих выступлений на Петербургском международном экономическом форуме попытался продемонстрировать близость к молодежи и заявил, что у нового поколения существует запрос на «трушность».





Кириенко выступал на сессии Сбербанка «Трансформация в быстро меняющемся мире: государства, компании, люди» и рассказывал о системе отбора для участия в проекте «Лидеры России».





«Система отбора [на участие в конкурсе «Лидеры России»] открытая, через интернет, сразу две задачи решает. Во-первых, мы выбираем инициативных, тех, кого не надо подталкивать. Второе — честность, потому что запрос у нового поколения — то, что молодое поколение на сленге называет «трушность», — сказал он.





Daily Storm спросил у политических деятелей разных возрастов, понимают ли они, что такое «трушность» и какие у молодежи ожидания от политики.





Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев был слегка озадачен вопросом:





«Я, если честно, не знаю, что это такое. Вам лучше у молодежи про «трушность» спросить, я трушность комментировать не готов».





Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы от «Единой России» Светлана Журова сначала тоже растерялась и сказала, что не знает, что такое «трушность», но потом сориентировалась, перевела с английского слово true (правда) и заявила, что запрос на «трушность» появился у молодежи не сегодня.





«У молодежи всегда такой запрос есть. Молодежь очень чувствительна и прямолинейна, для них есть только «правда» или «неправда», без полутонов. А сейчас, с развитием интернета, поток неправды гораздо больший, чем, допустим, 30 лет назад, и молодежь очень внимательно за этим следит».