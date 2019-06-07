«Трушность» комментировать не готов». Политики отреагировали на слова Кириенко о молодежи

Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко во время одного из своих выступлений на Петербургском международном экономическом форуме попытался продемонстрировать близость к молодежи и заявил, что у нового поколения существует запрос на «трушность».
Кириенко выступал на сессии Сбербанка «Трансформация в быстро меняющемся мире: государства, компании, люди» и рассказывал о системе отбора для участия в проекте «Лидеры России».
«Система отбора [на участие в конкурсе «Лидеры России»] открытая, через интернет, сразу две задачи решает. Во-первых, мы выбираем инициативных, тех, кого не надо подталкивать. Второе — честность, потому что запрос у нового поколения — то, что молодое поколение на сленге называет «трушность», — сказал он.
Daily Storm спросил у политических деятелей разных возрастов, понимают ли они, что такое «трушность» и какие у молодежи ожидания от политики.
Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев был слегка озадачен вопросом:
«Я, если честно, не знаю, что это такое. Вам лучше у молодежи про «трушность» спросить, я трушность комментировать не готов».
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы от «Единой России» Светлана Журова сначала тоже растерялась и сказала, что не знает, что такое «трушность», но потом сориентировалась, перевела с английского слово true (правда) и заявила, что запрос на «трушность» появился у молодежи не сегодня.
«У молодежи всегда такой запрос есть. Молодежь очень чувствительна и прямолинейна, для них есть только «правда» или «неправда», без полутонов. А сейчас, с развитием интернета, поток неправды гораздо больший, чем, допустим, 30 лет назад, и молодежь очень внимательно за этим следит».
Журова считает, что в контексте «Лидеров России» тот, кто врет, лидером быть не сможет, потому что за ним не пойдет народ.
«Если человек уличен во лжи, то и доверия к нему не будет, так что правильно Кириенко про «трушность» говорит. Власть должна быть честной, ей должны доверять. Если ты хочешь быть политиком, то ты должен быть «трушным».
Самый молодой депутат Госдумы, член ЛДПР Василий Власов, считает, что «трушность» — это золотая середина между правдивостью и наивностью». Он отметил, что молодежь сейчас действительно готова и хочет бороться за справедливость, идти в политику и добиваться успехов, но на пути есть преграды в виде недоверия.
«Молодежь хочет в политику, хочет участвовать в выборах. Кто-то вот сейчас в Мосгордуму будет баллотироваться, кто-то в своих регионах. Но есть важный момент: им тяжело тягаться с титанами, с людьми, которые по полжизни в политике. Молодежи не доверяют, давайте честно».
Власов сказал, что «Лидеры России» — хороший и нужный проект, но уточнил, что в контексте этого конкурса говорить про молодежь довольно смешно.
«Этот конкурс хороший и нужный, да. Но я, если честно, молодежи-то там и не увидел. У меня в планах есть похожий проект, но хотелось бы давать какие-то способы себя проявить ребятам лет с 14 и, ну допустим, до 30. Много областей и схем есть, где возраст — вообще не показатель. Главный показатель — знания».
Депутат отметил, что запрос на «трушность» и «настоящесть» есть не только у молодежи. «Нужно быть настоящим не только для молодежи. Для всех надо. И правду всегда говорить, даже если она горькая».
Политолог Евгений Минченко предположил, что Кириенко — «сторонник теории Майкла Полани (английский физик, химик и философ; наиболее известен своими работами по физической химии и философии науки) о личностном знании и имплицитной модели обучения. «Главное — люди. Приоритетная задача государства — выращивание лидеров. Нужно инвестировать время лучших управленцев в передачу опыта. Лидерством можно только заразить». Открытость, честность, справедливость, «трушность».
Daily Storm же в свою очередь хочет отметить, что Сергей Кириенко, попытавшись ввернуть модное слово, промахнулся лет на 10-12. Дело в том, что слово «трушный», правда, немного в другом контексте, было популярно во время расцвета эмо-культуры (около 2007 года). Это слово употребляли как обозначение собирательного образа эмо, который выглядит и ведет себя согласно всем негласным правилам этой культуры. Ранее слово «трушный» употребляли в панк-среде. Об этом же свидетельствует статья из словаря молодежного сленга: «Слово часто применяется для обозначения «настоящих» неформалов, в отличие от тех, кто имитирует только внешние признаки субкультуры».
Как пример приводится, например, вот такая фраза: «Мальчик появился, эдакий трушный эмо-кид». Возможно, Сергей Владиленович хочет вернуть 2007 год (время расцвета эмо), несмотря на слова Дмитрия Медведева о том, что «никто никогда не вернет 2007-й».
Конкурс управленцев «Лидеры России» был создан в 2017 году администрацией президента и Высшей школой государственного управления РАНХиГС. Задача конкурса — поддержка перспективных руководителей со всей страны.
Первый сезон стартовал в октябре 2017 года, он завершился в феврале 2018-го. Из первого набора 67 участников получили назначения, двое из них стали губернаторами, а четверо — заместителями федеральных министров.