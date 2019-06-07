Тренировка перед выборами в Госдуму: сможет ли партия Явлинского попасть в яблочко в Москве?

Первой партией, которая выдвинет кандидатов в депутаты Московской городской думы седьмого созыва, станет «Яблоко». В субботу, 8 июня, в офисе старейшей демократической партии России пройдет конференция, на которой утвердят список кандидатов. Сразу после подачи необходимых документов в Мосгоризбирком каждому из них предстоит до конца июня собрать от пяти до шести тысяч подписей москвичей в свою поддержку, чтобы быть зарегистрированными. При этом эксперты не исключают, что в новом составе столичного парламента мы и вовсе не увидим ни одного «яблочного» депутата. Сам Григорий Явлинский не считает данную кампанию чем-то важным, а значит, оппозиционеры вряд ли будут вкладывать в нее большие финансы. Также кандидаты могут быть не зарегистрированы и обязательно столкнутся с отсутствием образа врага: большая часть кандидатов, поддержанных мэрией, пойдет на выборы самовыдвиженцами или не будет в своей агитации использовать символику «Единой России», а бороться против мэра Москвы Сергея Собянина — бессмысленно, с учетом роста его поддержки в городе.

Как стало известно Daily Storm, ююро партии предложило политическому комитету для согласования и последующего выдвижения на конференции московского отделения 19 кандидатур по одномандатным округам. Судя по представленному списку, наиболее вероятные шансы побороться за победу имеются лишь у нескольких человек.





11 округ (Алтуфьевский, Марфино, Отрадное) — член СПЧ при президенте РФ, правозащитник Андрей Бабушкин. Однако здесь ему придется побороться с действующим депутатом Мосгордумы, секретарем московского отделения КПРФ Николаем Зубрилиным. На выборах 2014 года коммунист уже победил «яблочника» с результатом 32,41% против 27,95% голосов. В этот же раз выборы по округу усложняются тем, что, по предварительным данным, он войдет в один из трех, где будет проведен эксперимент по электронному голосованию. Помимо прочего, бороться двум оппозиционерам придется с самовыдвиженцем, поддержанным мэрией, — председателем правления «Союзмультфильма» Юлианой Слащевой.





32 округ (Даниловский, Донской, Нагатино-Садовники, часть Нагатинского Затона) — экс-председатель московского молодежного «Яблока» и экс-зампред московского отделения партии Кирилл Гончаров. На выборах в 2014 году он шел по этому же округу и занял второе место с результатом в 23,75% голосов. В этот раз его соперником будет Ольга Мельникова — муниципальный депутат района Нагатинский Затон и директор центра социального обслуживания «Коломенское». Примечательно, что депутатом района она избралась от «Единой России», но на городские выборы пойдет самовыдвиженцем.





37 округ (Академический, Гагаринский, Ломоносовский, часть Проспекта Вернадского) — глава муниципального округа Гагаринский Елена Русакова . На прошлых выборах по этому же округу она заняла второе место с результатом 25,63% голосов. Мандат депутата Мосгордумы же получил кинорежиссер Николай Губенко, которого выдвинула КПРФ (31,73%). В этот раз коммунистов по округу будет представлять известный адвокат Дмитрий Аграновский.





43 округ (Арбат, Пресненский, Хамовники) — экс-депутат Госдумы и Мосгордумы, экс-председатель партии «Яблоко», член ее федерального политкомитета Сергей Митрохин . Несмотря на то что в его соперники пока что записаны Любовь Соболь из ФБК и член центрального штаба ОНФ, самовыдвиженец Анна (Нюта) Федермессер, у Митрохина, как у известного на всю Москву и одного из самых активных градозащитников, действительно есть неплохие шансы быть избранным.



