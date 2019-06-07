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Тренировка перед выборами в Госдуму: сможет ли партия Явлинского попасть в яблочко в Москве?
Чтобы получить мандаты, «Яблоку» сначала нужно обзавестись лидерами общественного мнения в городе
Власть

Тренировка перед выборами в Госдуму: сможет ли партия Явлинского попасть в яблочко в Москве?

Чтобы получить мандаты, «Яблоку» сначала нужно обзавестись лидерами общественного мнения в городе

Первой партией, которая выдвинет кандидатов в депутаты Московской городской думы седьмого созыва, станет «Яблоко». В субботу, 8 июня, в офисе старейшей демократической партии России пройдет конференция, на которой утвердят список кандидатов. Сразу после подачи необходимых документов в Мосгоризбирком каждому из них предстоит до конца июня собрать от пяти до шести тысяч подписей москвичей в свою поддержку, чтобы быть зарегистрированными. При этом эксперты не исключают, что в новом составе столичного парламента мы и вовсе не увидим ни одного «яблочного» депутата. Сам Григорий Явлинский не считает данную кампанию чем-то важным, а значит, оппозиционеры вряд ли будут вкладывать в нее большие финансы. Также кандидаты могут быть не зарегистрированы и обязательно столкнутся с отсутствием образа врага: большая часть кандидатов, поддержанных мэрией, пойдет на выборы самовыдвиженцами или не будет в своей агитации использовать символику «Единой России», а бороться против мэра Москвы Сергея Собянина — бессмысленно, с учетом роста его поддержки в городе.

 

Как стало известно Daily Storm, ююро партии предложило политическому комитету для согласования и последующего выдвижения на конференции московского отделения 19 кандидатур по одномандатным округам. Судя по представленному списку, наиболее вероятные шансы побороться за победу имеются лишь у нескольких человек.


  • 11 округ (Алтуфьевский, Марфино, Отрадное) — член СПЧ при президенте РФ, правозащитник Андрей Бабушкин. Однако здесь ему придется побороться с действующим депутатом Мосгордумы, секретарем московского отделения КПРФ Николаем Зубрилиным. На выборах 2014 года коммунист уже победил «яблочника» с результатом 32,41% против 27,95% голосов. В этот же раз выборы по округу усложняются тем, что, по предварительным данным, он войдет в один из трех, где будет проведен эксперимент по электронному голосованию. Помимо прочего, бороться двум оппозиционерам придется с самовыдвиженцем, поддержанным мэрией, — председателем правления «Союзмультфильма» Юлианой Слащевой.


  • 32 округ (Даниловский, Донской, Нагатино-Садовники, часть Нагатинского Затона) — экс-председатель московского молодежного «Яблока» и экс-зампред московского отделения партии Кирилл Гончаров. На выборах в 2014 году он шел по этому же округу и занял второе место с результатом в 23,75% голосов. В этот раз его соперником будет Ольга Мельникова — муниципальный депутат района Нагатинский Затон и директор центра социального обслуживания «Коломенское». Примечательно, что депутатом района она избралась от «Единой России», но на городские выборы пойдет самовыдвиженцем.


  • 37 округ (Академический, Гагаринский, Ломоносовский, часть Проспекта Вернадского) — глава муниципального округа Гагаринский Елена Русакова. На прошлых выборах по этому же округу она заняла второе место с результатом 25,63% голосов. Мандат депутата Мосгордумы же получил кинорежиссер Николай Губенко, которого выдвинула КПРФ (31,73%). В этот раз коммунистов по округу будет представлять известный адвокат Дмитрий Аграновский.


  • 43 округ (Арбат, Пресненский, Хамовники) — экс-депутат Госдумы и Мосгордумы, экс-председатель партии «Яблоко», член ее федерального политкомитета Сергей Митрохин. Несмотря на то что в его соперники пока что записаны Любовь Соболь из ФБК и член центрального штаба ОНФ, самовыдвиженец Анна (Нюта) Федермессер, у Митрохина, как у известного на всю Москву и одного из самых активных градозащитников, действительно есть неплохие шансы быть избранным.


  • 44 округ (Замоскворечье, Таганский, Тверской, Якиманка) — глава муниципального округа Якиманка Андрей Морев. Личность интересная, но победа его маловероятна. Помимо Морева в округе уже заявили о своем выдвижении два политика-мастодонта — депутат Мосгордумы от КПРФ Елена Шувалова и экс-кандидат в мэры Москвы от «Справедливой России», глава Таганского муниципального округа Илья Свиридов. На прошлых выборах Шувалова одержала победу над Свиридовым с результатом 39,16% против 34,70%.

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Также на днях «яблочники» несколько удивили общественность. В партии сообщили, что у них добавился еще один кандидат с широкой известностью в политических кругах — политобозреватель газеты «Коммерсантъ» Виктор Хамраев, который в конце мая ушел из издательского дома в знак протеста против увольнения коллег после публикации статьи о Валентине Матвиенко. Виктор Хамраев работал в «Коммерсанте» с 2004 года, писал о выборных законах и избирательных технологиях, о парламентаризме и политических партиях. Журналист пойдет по 13 округу (Бабушкинский, Лосиноостровский, Ярославский). Ему придется столкнуться с экс-депутатом Госдумы от фракции КПРФ Владимиром Потаповым. От мэрии здесь будет депутат муниципального округа Лосиноостровский Игорь Бускин, который по совместительству работает директором парка «Бабушкинский».


«Выдвижение Виктора Хамраева, удивившее журналистское сообщество, на самом деле — совершенно закономерный шаг для «Яблока». Журналистика как профессия в России практически прекратила свое существование, это не секрет. Для Хамраева — это смелый шаг, но он принял это решение, безусловно, осознавая всю степень ответственности, понимая, что легко не будет», — сказал Daily Storm заместитель председателя партии «Яблоко» Николай Рыбаков.


Комментируя участие «Яблока» в думской кампании, Рыбаков отдельно останавливается на электронном голосовании. По его мнению, таким образом власть не вернет доверия к выборам, о чем он неоднократно лично говорил активному стороннику эксперимента и главе общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами Алексею Венедиктову.

 

«Яблочник» убежден, что люди и прежде всего молодежь, на которую рассчитано электронное голосование, не ходят на выборы, потому что не верят в честность подсчета голосов и в то, что их участие может что-либо изменить.


«Если голосование будет проходить через «Госуслуги», то как, учитывая административный ресурс, обеспечить, чтобы за пожилых людей не создавались аккаунты в «Госуслугах» и администрация не голосовала за них по их же паролям? Что сможет остановить чиновников, имеющих контроль над этой системой? Поэтому система очень опасна – она может быть «чисто» опробована на выборах в Мосгордуму, где для федерального уровня 1-2 округа могут быть незначительны, а потом будет включена на полную мощность фальсификаций на выборах в Госдуму или президента», — считает Николай Рыбаков.


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Днем ранее перед партийными новобранцами выступал лидер «Яблока» Григорий Явлинский, который также не смог пройти мимо темы предстоящих выборов в Мосгордуму. Вот только с его точки зрения данная кампания не так важна для «Яблока». Явлинский видит в предстоящих предвыборных баталиях лишь «хорошее упражнение для учебы участия в выборах». По словам основателя, партия не ставит перед собой политически крупной задачи овладеть весомым представительством в городском парламенте.


«Отношусь как к важному текущему делу, но не считаю, что это что-то такое. Ну, будем участвовать в этих выборах, надеемся, что наши кандидаты смогут, по крайней мере, некоторые из них, достичь некоторых результатов», — говорил Григорий Явлинский.


У «Яблока» в Москве действительно высокий потенциал, что, в принципе, понятно и без экспертов. Богатый относительно остальной России город, наводненный так называемой политической тусовочкой и бесчисленной интеллигенцией, мог бы стать для партии трамплином по возвращению в большую политику на серьезном уровне. Однако, как известно, почему-то он таким не стал и рискует не стать и в этот раз.

 

Руководитель Политической экспертной группы, политолог Константин Калачев убежден, что мэрия Москвы во главе с Сергеем Собяниным чувствует себя вполне уверенно. Даже по последним опросам «Левада-Центра» рейтинг Собянина составляет 57%, а значит, строить предвыборную кампанию на его критике не стоит. Вместо этого всем оппозиционерам, в том числе и из «Яблока», необходимо в своей избирательной кампании отталкиваться от местечковой повестки в своих округах, во многих из которых действительно есть ряд серьезных проблем.


«При невысокой явке, которая видимо будет, и при отсутствии негативного отношения к кандидатам от власти, если они только не будут бравировать своей принадлежностью к «Единой России», у кандидатов от оппозиции появляется ряд проблем. Первое — это все-таки весьма ресурсная кампания. Нужна высокая известность, которая в таких кампаниях является определяющей. Второе — нужно, чтобы именно тебя воспринимали в качестве главного кандидата от оппозиции», — объясняет Калачев. 


Политолог связывает будущие проблемы «Яблока» с нехваткой ресурсов: финансовых, организационных, людских. Низкая узнаваемость самих кандидатов также должна будет сказаться на результатах представителей партии.


«Фамилия Митрохина еще может быть кому-то известна. Но кроме Явлинского — кого еще москвичи знают из «яблочников»? Гипотетически кто-то один может и просочиться из всех тех, кого Явлинский собирается материально поддержать. Но я бы все же сказал, что скорее нет, чем да», — считает Калачев, который также отмечает, что в этот единый день голосования будут играть роль персоналии, а не партийные бренды. Чтобы хотя бы один кандидат от «Яблока» избрался — он должен очень громко о себе заявить, полагает эксперт.


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Напомним, что в нынешнем составе Московской городской думы 28 депутатов представляют «Единую Россию», 10 самовыдвиженцев, входящих в депутатское объединение «Моя Москва» и поддержанных единороссами, четыре коммуниста, а также по одному парламентарию от «Родины» и ЛДПР (экс-кандидат в мэры Москвы и экс-владелец «СУ-155» Михаил Балакин).

 

За всю историю столичного парламента с начала нулевых годов представители иных партий, кроме «Единой России», никогда не имели весомых позиций в Мосгордуме. Дума третьего созыва, избранная в 2001 году, — пожалуй, единственный пример парламента, когда в него попали не только и не столько единороссы.

 

Несмотря на то что «Единая Россия» образовалась 1 декабря 2001-го, за две недели до проведения выборов в Москве, кандидаты будущей партии власти баллотировались от «Отечества» и «Единства» по отдельности. Тогда же и был сформирован, можно сказать, прообраз столичной думы на долгие годы вперед вплоть до сегодняшнего дня: 14 из 35 мест оказались за депутатами от «Отечества» и «Единства». Еще шесть мест взял Союз правых сил, четыре мандата достались кандидатам от «Яблока», 10 взяли независимые кандидаты. К слову, вышеназванные четыре партии шли на выборы единым фронтом Лужков — Шойгу — Немцов — Явлинский, что в сегодняшних реалиях сложно себе представить.

 

Выборы в Московскую городскую думу четвертого созыва в 2005 году лишь утвердили позиции столичных единороссов — 28 из 35 мест. Еще четыре застолбили за собой коммунисты, три — «яблочники» и… все. ЛДПР и Российская партия жизни, ставшая впоследствии фундаментом «Справедливой России», не получили ни одного депутата.

 

В 2009 году Московская городская дума и вовсе превратилась в прибежище лишь двух партий: 32 из 35 мандатов достались «Единой России», три — КПРФ. Данные выборы российская оппозиция считает самыми скандальными в истории московского парламентаризма — ни ЛДПР, ни «Справедливая Россия», ни «Яблоко», ни «Патриоты России» не смогли обеспечить себе ни одного депутата.


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