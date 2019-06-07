«Нас ждет геополитическая жара». Мировые лидеры на ПМЭФ признали пагубность санкций и необходимость компромиссов

Мы должны не бороться, а уважать друг друга и искать компромиссы. К такому выводу в ходе дискуссии, длившейся 3,5 часа, пришли лидеры России, Китая, Словакии, Болгарии, Армении и генсек ООН Антониу Гутерриш на главной сессии Международного экономического форума (ПМЭФ), посвященной устойчивому мировому развитию. Глав государств беспокоили торговые войны, бессмысленность санкций, вредящих экономическому развитию, и отсутствие доверия, без которого построить партнерские отношения невозможно. Страной, которая явно пока не вписывается в планы участников ПМЭФ, оказались США.





Тон дискуссии на правах хозяина форума задал Владимир Путин. Президент России заявил, что нынешняя модель мировых экономических отношений переживает кризис, хотя глобальная экономика в последние годы и демонстрирует рост. По его мнению, проблемы накапливаются и множатся последние десятилетия, и они серьезнее, чем казалось прежде.





«После окончания холодной войны от включения в процессы глобализации новых рынков архитектура мировой экономики кардинально изменилась, доминирующая модель развития, основанная на западной, так называемой либеральной традиции, назовем ее условно евроатлантической, стала претендовать не просто на глобальную, а на универсальную роль», — считает Путин.





Главным драйвером сложившейся модели глобализации, по его словам, выступила мировая торговля. С 1991-го по 2007 год ее объем по темпам роста опережал мировой ВВП более чем в два раза. Президент России объяснил этот факт открытием новых рынков в странах бывшего Советского Союза и Восточной Европе, куда хлынули товары. Но затем начался мировой кризис 2008-2009 годов, который показал, что механизм глобального роста начинает давать сбои. Путин напомнил, что мировое сообщество провело тогда серьезную работу над ошибками. Однако этого оказалось недостаточно.





«Если посмотреть правде в глаза, то воли, а, может быть, смелости тогда не хватило, чтобы до конца разобраться, в чем же дело, сделать соответствующие выводы», — предположил российский лидер. Путин уверен, что планы развития РФ не могут строиться вне глобального контекста, но в то же время признал, что глобальная торговля перестала быть двигателем мировой экономики, а новый — суперсовременные технологии — еще не заработал и лишь проходит отладку. По его мнению, сегодня рост конкуренции толкает страны-лидеры на разговор с конкурентами на языке санкций, торговых войн и растущего протекционизма.





«Очевидно, что для выработки более устойчивой и справедливой модели развития потребуются новые договоренности, которые не только четко прописаны, но, прежде всего, соблюдаются всеми», — заявил Путин, предложив для преодоления экономического кризиса вернуть в обиход понятия суверенитета и ответственности.





Он отметил, что сегодня на мировой арене просматриваются два возможных сценария дальнейшего хода событий, представляющие собой две крайности. Первый — перерождение универсальной модели глобализации: превращение ее в пародию, карикатуру на саму себя, когда общие международные правила будут подменяться законами, административными и судебными механизмами одной страны или группы влиятельных государств. Президент добавил, что таким образом уже поступают США, «распространяя свою юрисдикцию на весь мир».





Второй сценарий, по его словам, — это фрагментация глобального экономического пространства, «политика ничем не ограниченного политического эгоизма и его силовое продавливание». «Это путь к бесконечным конфликтам, к торговым войнам, а может, даже и не только торговым. Образно говоря, к боям без правил всех против всех», — полагает Путин. В качестве примера он назвал началом новой технологической войны санкции США против китайской компании Huawei.