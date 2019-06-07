«Нас ждет геополитическая жара». Мировые лидеры на ПМЭФ признали пагубность санкций и необходимость компромиссов

Мы должны не бороться, а уважать друг друга и искать компромиссы. К такому выводу в ходе дискуссии, длившейся 3,5 часа, пришли лидеры России, Китая, Словакии, Болгарии, Армении и генсек ООН Антониу Гутерриш на главной сессии Международного экономического форума (ПМЭФ), посвященной устойчивому мировому развитию. Глав государств беспокоили торговые войны, бессмысленность санкций, вредящих экономическому развитию, и отсутствие доверия, без которого построить партнерские отношения невозможно. Страной, которая явно пока не вписывается в планы участников ПМЭФ, оказались США.
Тон дискуссии на правах хозяина форума задал Владимир Путин. Президент России заявил, что нынешняя модель мировых экономических отношений переживает кризис, хотя глобальная экономика в последние годы и демонстрирует рост. По его мнению, проблемы накапливаются и множатся последние десятилетия, и они серьезнее, чем казалось прежде.
«После окончания холодной войны от включения в процессы глобализации новых рынков архитектура мировой экономики кардинально изменилась, доминирующая модель развития, основанная на западной, так называемой либеральной традиции, назовем ее условно евроатлантической, стала претендовать не просто на глобальную, а на универсальную роль», — считает Путин.
Главным драйвером сложившейся модели глобализации, по его словам, выступила мировая торговля. С 1991-го по 2007 год ее объем по темпам роста опережал мировой ВВП более чем в два раза. Президент России объяснил этот факт открытием новых рынков в странах бывшего Советского Союза и Восточной Европе, куда хлынули товары. Но затем начался мировой кризис 2008-2009 годов, который показал, что механизм глобального роста начинает давать сбои. Путин напомнил, что мировое сообщество провело тогда серьезную работу над ошибками. Однако этого оказалось недостаточно.
«Если посмотреть правде в глаза, то воли, а, может быть, смелости тогда не хватило, чтобы до конца разобраться, в чем же дело, сделать соответствующие выводы», — предположил российский лидер. Путин уверен, что планы развития РФ не могут строиться вне глобального контекста, но в то же время признал, что глобальная торговля перестала быть двигателем мировой экономики, а новый — суперсовременные технологии — еще не заработал и лишь проходит отладку. По его мнению, сегодня рост конкуренции толкает страны-лидеры на разговор с конкурентами на языке санкций, торговых войн и растущего протекционизма.
«Очевидно, что для выработки более устойчивой и справедливой модели развития потребуются новые договоренности, которые не только четко прописаны, но, прежде всего, соблюдаются всеми», — заявил Путин, предложив для преодоления экономического кризиса вернуть в обиход понятия суверенитета и ответственности.
Он отметил, что сегодня на мировой арене просматриваются два возможных сценария дальнейшего хода событий, представляющие собой две крайности. Первый — перерождение универсальной модели глобализации: превращение ее в пародию, карикатуру на саму себя, когда общие международные правила будут подменяться законами, административными и судебными механизмами одной страны или группы влиятельных государств. Президент добавил, что таким образом уже поступают США, «распространяя свою юрисдикцию на весь мир».
Второй сценарий, по его словам, — это фрагментация глобального экономического пространства, «политика ничем не ограниченного политического эгоизма и его силовое продавливание». «Это путь к бесконечным конфликтам, к торговым войнам, а может, даже и не только торговым. Образно говоря, к боям без правил всех против всех», — полагает Путин. В качестве примера он назвал началом новой технологической войны санкции США против китайской компании Huawei.
Решительным сторонником глобализации оказался глава КНР Си Цзиньпин. «Мы решительные сторонники глобализации в мире. Потому что глобализация — это тенденция истории. А антиглобализация — это тоже современное явление, но я думаю, что это как малая часть общей волны, которая может вызвать какие-то явления, но не сможет остановить тенденцию глобализации в целом», — убежден китайский лидер.
Однако, по его словам, глобализация — «палка о двух концах». «Есть тот, кто получает выгоду, есть тот, кто потерпит ущерб. Это вопрос распределения. И вопрос распределения выгоды и интересов. Но нельзя, как говорится, рассердившись на блох, [бросить] и всю шубу в печь. Нельзя из-за этого придерживаться подходов односторонности и протекционизма», — заявил он, явно намекая на действия США.
Однако вслух Си Цзиньпин назвал Дональда Трампа своим другом. По его словам, Пекин не заинтересован в полном отрыве от Вашингтона, и такой же точки зрения придерживаются американские партнеры. «Президент Трамп — мой друг, я уверен, что он также в этом не заинтересован», — заявил председатель КНР, отметив, что, несмотря на торговые споры, Китай и США тесно связаны: стороны объединяют торговые отношения и инвестиционные потоки.
Что же касается сотрудничества с Россией, то с ней Китай намерен усилить координацию по обеспечению глобальной энергетической безопасности. «Китай и Россия в качестве крупных энергетических держав должны сообща отстаивать принципы многосторонности, развивать такое сотрудничество и играть конструктивную роль в системе глобального управления энергоресурсами», — считает Си Цзиньпин.
Искусными дипломатами оказались и другие участники этой дискуссии, признавшие пагубность однополярного мира, но очень осторожно высказавшиеся о вреде санкций. «Санкции направлены на то, чтобы менять политику, на то, чтобы содействовать деэскалации напряженности, когда есть конфликт, но всякий, кто планирует ввести санкции, должен взвешивать «за» и «против» и думать о последствиях», — заявил президент Болгарии Румен Радев.
По его мнению, устойчивое развитие в мире возможно только при объединении усилий всех государств, а форум в Санкт-Петербурге — это послание о важности одной из основных идей устойчивого развития — о том, что прогресс достижим лишь объединенными усилиями всех стран. Кому адресовано это послание, Радев уточнять, конечно, не стал.
Гибкую позицию в ориентации своей страны высказал армянский премьер-министр Никол Пашинян, который считает, что договор Армении о партнерстве с Евросоюзом не противоречит членству страны в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).
«С ЕС Армения имеет договор о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, которое мы намерены использовать с максимальной эффективностью для дизайна и имплементации наших реформ. Партнерство с ЕС никоим образом не противоречит нашему членству в ЕАЭС. Оно дополняет его, обогащая новыми возможностями и сравнительными преимуществами», — заявил он на ПМЭФ, также выразив готовность к сотрудничеству с Москвой.
А вот генсек ООН Антониу Гутерриш заявил не только о необходимости выработки новых правил в международной политике, но и о «геополитической жаре», последствия которой могут оказаться такими же непредсказуемыми для мира, как при глобальном потеплении.
«Общие цели подвергаются эрозии, растет напряженность. Нам угрожает глобальное потепление, но и глобальная политическая жара. И то, и другое опасно, и того, и другого можно избежать. Мы медленно движемся к многополярному миру. Это само по себе позитивное явление, но история свидетельствует о том, что многополярность не гарантирует мир. Европа была многополярной 100 лет назад, но рамки отсутствовали, и результатом стала катастрофическая мировая война», — напомнил Гуттериш.
Генсек ООН считает очень важным, чтобы международные институты основывались на международном праве и появлялись новые формы сотрудничества с другими организациями. «Обязанность всех вас — показать, что вам это небезразлично», — обратился он к участникам разговора, призвав к объединению с ООН, чтобы еще эффективнее решать возникающие проблемы.