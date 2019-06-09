«Свободу Ивану Голунову!»





К трем часам дня собравшиеся заметно оживились: в 14:45 истекали 48 часов с момента задержания журналиста. Мера пресечения вынесена не была, так что по идее Голунова должны были отпустить. Журналисты по крохам пытались собирать актуальную, но противоречивую информацию. На входе в суд начала выстраиваться очередь — все ждали «доставки» Голунова и начала судебного заседания — даже несмотря на то что в эти минуты решался вопрос о госпитализации задержанного журналиста. Особых иллюзий по поводу работы следственных органов никто не испытывал. Очередь не разошлась даже после того, как журналист Александр Минкин передал слова основателя «Новой газеты»: «Парня не привезут! Вы зря стоите в очереди!»





В течение всего дня люди продолжали прибывать. К вечеру собрались примерно 300-400 человек. Среди них уже были не только журналисты, но и студенты, гражданские активисты и просто неравнодушные. Зычным голосом призывал полицию к совести знаменитый дядя Гриша — обладатель роскошной седой бороды и постоянный завсегдатай любого протестного мероприятия. К Никулинскому суду он пришел с плакатом Ivan No Pasaran и что-то еще про четвертый рейх. Тематика агиток дяди Гриши сводится к одной теме, какое бы ни было мероприятие. Помимо дяди Гриши были еще одни постоянные посетители разнообразных митингов — молодежь из «Бессрочки», полудвижения протестной молодежи, выросшего в 2017 году из чатов Telegram. За последние пару лет они прилично поднаторели в создании шума на пустом месте. К четырем часам вся эта разношерстная компания перестала помещаться на территории суда. Бордюры и ограждения за территорией оказались заняты людьми. Многие автомобилисты, проезжая мимо и заметив плакаты, сигналили, видимо, в поддержку Голунова.





Примерно в половину восьмого вечера пресс-служба суда сообщила: заседание назначено на 20:00. Почти сразу же со стороны двора заехал автозак с Иваном Голуновым. Десятки людей бросились к ограждению, скандируя «Иван!» И «Свободу! Свободу! Свободу!». Растерянные полицейские переглядывались, не понимая что делать. Автозаки пригнать еще не успели.





Ближе к началу заседания пошел сильный дождь, началась гроза с низкими раскатами грома. Подул сильный ветер. Улыбок на лицах собравшихся стало меньше. Разговоров о чем-то еще, кроме дела Ивана Голунова, — тоже. В суд начали запускать: по одному-два человека в минуту. Стало очевидно, что места внутри не хватит даже на журналистов. Когда полицейские стали запирать дверь, собравшиеся встретили это свистом и криками «позор!». Молодая девушка стала блокировать дверь, началась драка. Из здания тут же подоспело подкрепление для полицейских. Дверь им удалось отбить. Впоследствии молодые парни и девушки с протестного духа значками, футболками и прочей атрибутикой пытались несколько раз взять вход штурмом. Когда не получалось — скандировали лозунги. Все происходящее уже напоминало стихийный митинг.