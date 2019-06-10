«Власть оказалась в заложниках ситуации». Станет ли дело Голунова политическим?

В среду, 12 июня, в Москве запланирован несанкционированный марш в поддержку корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, находящегося под домашним арестом по обвинению в попытке сбыть наркотики (ст. 228.1 УК РФ). Как объяснили организаторы марша, они не могут согласовывать свои действия с властями, так как это мирное шествие. Представители власти на эту явно невыгодную для них тему пока отмалчиваются. А вот политтехнологи считают, что дело начинает приобретать политический характер и в случае обвинительного приговора может еще больше опустить и так невысокий рейтинг власти.
«Мы надеемся, что городские власти не будут чинить препятствия маршу, но не можем гарантировать этого. Мы пользуемся своим конституционным правом на свободу мирных собраний», — сообщается в анонсе мероприятия на Facebook, стремительно набравшем популярность не только у журналистов.
Марш начнется в 12:00 у станции метро «Чистые пруды» и пройдет по маршруту: Мясницкая — Лубянка — Кузнецкий мост — Столешников —Большая Дмитровка. Шествие завершится у здания на Петровке, 38, где пройдут одиночные пикеты. Активисты требуют освободить журналиста, закрыть возбужденное против него уголовное дело, а также наказать тех, кто подбросил ему наркотики и сфабриковал доказательства.
После совместных публикаций «Ведомостей», «Коммерсанта» и РБК с требованием проверки сотрудников МВД, задержавших Голунова, и поддержки этой акции многими российскими СМИ марш становится еще одним шагом гражданского общества, которое впервые за многие годы показало свое единство и солидарность перед силовой машиной государства. Не случайно, что многие медиа стали сравнивать цитируемость фамилий Ивана Голунова и президента России Владимира Путина, который, выступая на ПМЭФ с сенсационной речью, благодаря действиям силовиков занял лишь второе место.
Общество дало понять, что ему интересней судьба одного конкретного человека, по обвинению которого возникает очень много вопросов. Напомним, что журналиста Ивана Голунова задержали в четверг, 6 июня. Только 8 июня после резких оценок действий силовиков со стороны общественности и одиночных пикетов у здания ГУ МВД Никулинский суд Москвы отправил его под домашний арест по обвинению в покушении на сбыт наркотиков (статья 30, статья 228.1 УК). Правоохранители утверждали, что нашли при нем и в его квартире свертки с наркотиками — мефедроном и кокаином. Самым вопиющим в этом деле стали фотографии обыска, сделанные якобы в квартире Голунова и на которых были обнаруженные наркотики. Однако позже в МВД признались, что большая часть снимков — не из квартиры журналиста.
Сам Голунов настаивает, что их ему подбросили, и связывает уголовное преследование со своими публикациями о похоронном бизнесе, по поводу которых получал угрозы. По его словам, в ходе допроса силовики его избили и не давали связаться с близкими. После осмотра врачи обнаружили у Голунова гематому на спине, множественные ссадины грудной клетки, ушибы ребер. Также сообщалось о подозрениях на сотрясение головного мозга.
Сегодня дать подробный ответ по делу Голунова вынужден был пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заявивший, что Путину было доложено о нем еще в Санкт-Петербурге на ПМЭФ — 7 июня.
«Функции по реагированию на нарушения в ходе работы таких ведомств [как МВД] выполняет Генеральная прокуратура. Генеральной прокуратуре доступны все материалы по делу. И у нас нет никаких сомнений, что Генпрокуратура будет выполнять свои функции», — сказал Песков, дав понять, что Кремль в курсе нарушений со стороны силовиков. Он отметил, что дело Голунова — повод для пристального внимания Генпрокуратуры и других на предмет возможного выявления нарушений.
Также сегодня стал известен и результат экспертизы, которая наркотиков в организме журналиста «Медузы» не обнаружила. «На сегодняшний день различными нашими методами и исследованиями химико-токсикологической лаборатории в биологических следах журналиста наркотики не обнаружены», — заявил главный внештатный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн.
Позже глава международной правозащитной организации «Агора», адвокат Голунова Павел Чиков сообщил, что эксперты МВД также не обнаружили наркотических и психотропных веществ на контрольных смывах с ладоней и ногтевых пластин. В своем Telegram-канале он указал, что следователи, которые ведут дело, дважды пытались взять с адвокатов Голунова подписку о неразглашении, однако те отказались.
Эксперты в разговоре с Daily Storm заявили, что дело Голунова превращается в политическое, поскольку журналист писал расследования о властях Москвы и его арест больше похож на расправу, а не на действия, основанные на букве закона.
«Изначально дело было, конечно, не политическим, а криминальным. Причем криминальным явно не со стороны журналиста, а тех, кто пошел на поводу у жертв журналистских расследований. Если власть однозначно будет поддерживать правоохранителей, то дело несомненно станет политическим, так как крайним в нем будут не сотрудники МВД, а исполнительная власть», — считает глава Института избирательных технологий Евгений Сучков.
По его мнению, при таком сценарии рейтинг власти может еще сильнее упасть. «Если это действительно такой серьезный прокол со стороны силовиков, то он не может не повлиять на рейтинг. Сейчас власть оказалась в очень тяжелом положении, в заложниках у ситуации: ее главная задача — минимизировать для себя эту ситуацию и не допустить, чтобы она стала политической», — уверен эксперт.
Замдиректора Центра политических технологий Алексей Макаркин заявил Daily Storm, что дело уже можно считать политическим, так как оно показало протестную активность населения: пикеты и марш. Кроме того, по его словам, Голунов писал расследования в отношении власти и силовиков, поэтому его арест уже сам по себе политический и выглядит как расправа.
«На политическую составляющую дела указывает и аппаратная борьба вокруг него. Если бы власть была консенсусна, то несмотря на все протесты, Голунов был бы отправлен в следственный изолятор. Как я понимаю, кто-то хотел его посадить, а кто-то все же понимал, что это чревато политическими рисками», — говорит Макаркин, считающий, что власть сейчас попыталась пойти навстречу обществу, когда мерой пресечения был выбран домашний арест.
Глава Политической экспертной группы Константин Калачев полагает, что пока дело Ивана Голунова назвать политическим нельзя.
«Первый шаг на пути политизации этого дела — требование каких-либо отставок. Пока они громко не прозвучали. С моей точки зрения политики в этом деле пока еще немного и это дает надежду, что все закончится для журналиста хорошо. То есть пока мы имеем дело с полицейским произволом и борьбой представителей разных взглядов и партий, которые апеллируют к власти. Есть надежда, что она вмешается и виновные в фальсификации доказательств обвинений журналиста будут наказаны», — рассуждает Калачев.
По его мнению, политизация дела может произойти в случае преодоления точки невозврата, если общество и власть не смогут вести диалог. «Если власть придет к выводу, что силовиков нужно контролировать и не давать им такое влияние, то это может создать баланс интересов населения и власти. Но если власть встанет на строну силовиков, то безусловно, дело Голунова приобретет политический характер», — убежден Калачев.