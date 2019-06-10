«Власть оказалась в заложниках ситуации». Станет ли дело Голунова политическим?

В среду, 12 июня, в Москве запланирован несанкционированный марш в поддержку корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, находящегося под домашним арестом по обвинению в попытке сбыть наркотики (ст. 228.1 УК РФ). Как объяснили организаторы марша, они не могут согласовывать свои действия с властями, так как это мирное шествие. Представители власти на эту явно невыгодную для них тему пока отмалчиваются. А вот политтехнологи считают, что дело начинает приобретать политический характер и в случае обвинительного приговора может еще больше опустить и так невысокий рейтинг власти.





«Мы надеемся, что городские власти не будут чинить препятствия маршу, но не можем гарантировать этого. Мы пользуемся своим конституционным правом на свободу мирных собраний», — сообщается в анонсе мероприятия на Facebook, стремительно набравшем популярность не только у журналистов.





Марш начнется в 12:00 у станции метро «Чистые пруды» и пройдет по маршруту: Мясницкая — Лубянка — Кузнецкий мост — Столешников —Большая Дмитровка. Шествие завершится у здания на Петровке, 38, где пройдут одиночные пикеты. Активисты требуют освободить журналиста, закрыть возбужденное против него уголовное дело, а также наказать тех, кто подбросил ему наркотики и сфабриковал доказательства.





После совместных публикаций «Ведомостей», «Коммерсанта» и РБК с требованием проверки сотрудников МВД, задержавших Голунова, и поддержки этой акции многими российскими СМИ марш становится еще одним шагом гражданского общества, которое впервые за многие годы показало свое единство и солидарность перед силовой машиной государства. Не случайно, что многие медиа стали сравнивать цитируемость фамилий Ивана Голунова и президента России Владимира Путина, который, выступая на ПМЭФ с сенсационной речью, благодаря действиям силовиков занял лишь второе место.





Общество дало понять, что ему интересней судьба одного конкретного человека, по обвинению которого возникает очень много вопросов. Напомним, что журналиста Ивана Голунова задержали в четверг, 6 июня. Только 8 июня после резких оценок действий силовиков со стороны общественности и одиночных пикетов у здания ГУ МВД Никулинский суд Москвы отправил его под домашний арест по обвинению в покушении на сбыт наркотиков (статья 30, статья 228.1 УК). Правоохранители утверждали, что нашли при нем и в его квартире свертки с наркотиками — мефедроном и кокаином. Самым вопиющим в этом деле стали фотографии обыска, сделанные якобы в квартире Голунова и на которых были обнаруженные наркотики. Однако позже в МВД признались, что большая часть снимков — не из квартиры журналиста.





Сам Голунов настаивает, что их ему подбросили, и связывает уголовное преследование со своими публикациями о похоронном бизнесе, по поводу которых получал угрозы. По его словам, в ходе допроса силовики его избили и не давали связаться с близкими. После осмотра врачи обнаружили у Голунова гематому на спине, множественные ссадины грудной клетки, ушибы ребер. Также сообщалось о подозрениях на сотрясение головного мозга.