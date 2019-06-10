Геннадий Зюганов: Захват Совхоза имени Ленина не менее важен, чем арест журналиста

Московский областной суд приступил к рассмотрению апелляции директора Совхоза имени Ленина Павла Грудинина на решение Видновского городского суда, постановившего отдать 2/3 имущества руководителя его бывшей жене. Директор предприятия убежден, что он имеет дело с шестой за четверть века рейдерской атакой. Если предыдущие пять были отбиты, то текущая является самой масштабной и может стать для совхоза последней. Руками экс-супруги Грудинина и при помощи подмосковных властей неприятельский бизнес, по всей видимости, осуществляет захват контрольного пакета акций, чтобы воспользоваться землями сельхозназначения в своих личных интересах.





Последние дни политических активистов и огромный пул масс-медиа будоражит одна единственная тема — арест журналиста издания «Медуза» Ивана Голунова. Только ленивый не высказал свое экспертное мнение насчет коррумпированности полицейских и невиновности журналиста. Сплочению средств массовой информации вокруг своего коллеги можно только позавидовать. Однако за рамками интереса профессионального СМИ-сообщества долгое время остается другая не менее важная и интересная тема — судьба Совхоза имени Ленина и его руководителя, экс-кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина.





Сам Геннадий Зюганов недоволен, что журналисты активно вступаются за своего коллегу по цеху, заранее веря в его невиновность, но также активно предпочитают не замечать дело Грудинина, заранее поверив в его «жуликоватость».