Геннадий Зюганов: Захват Совхоза имени Ленина не менее важен, чем арест журналиста

Московский областной суд приступил к рассмотрению апелляции директора Совхоза имени Ленина Павла Грудинина на решение Видновского городского суда, постановившего отдать 2/3 имущества руководителя его бывшей жене. Директор предприятия убежден, что он имеет дело с шестой за четверть века рейдерской атакой. Если предыдущие пять были отбиты, то текущая является самой масштабной и может стать для совхоза последней. Руками экс-супруги Грудинина и при помощи подмосковных властей неприятельский бизнес, по всей видимости, осуществляет захват контрольного пакета акций, чтобы воспользоваться землями сельхозназначения в своих личных интересах.
Последние дни политических активистов и огромный пул масс-медиа будоражит одна единственная тема — арест журналиста издания «Медуза» Ивана Голунова. Только ленивый не высказал свое экспертное мнение насчет коррумпированности полицейских и невиновности журналиста. Сплочению средств массовой информации вокруг своего коллеги можно только позавидовать. Однако за рамками интереса профессионального СМИ-сообщества долгое время остается другая не менее важная и интересная тема — судьба Совхоза имени Ленина и его руководителя, экс-кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина.
Сам Геннадий Зюганов недоволен, что журналисты активно вступаются за своего коллегу по цеху, заранее веря в его невиновность, но также активно предпочитают не замечать дело Грудинина, заранее поверив в его «жуликоватость».
«Вся «прогрессивная общественность» защищает журналиста Голунова. Пишут о подставе, коррупции и беспределе. И почти никто не пишет о коррупции и беспределе, направленных на народного лидера — Павла Грудинина, которому мстят за участие в выборах президента РФ», — написал лидер КПРФ в своем Telegram-канале.
Главный политический советник Зюганова Вячеслав Тетекин также нашел параллель между делами Голунова и Грудинина.
«Вы не находите, что есть в них нечто общее? Мне вот кажется, что это общее — полная беззащитность любого гражданина РФ перед воровской и одновременно репрессивной машиной нынешнего государства. Мол, грабим всех. Кто пикнет — посадим! Или не так?» — рассуждает Тетекин.
В отличие от Голунова, Павел Грудинин, конечно, пока еще не под арестом. Хотя, как сам он ранее заявлял Daily Storm, возможно, что это лишь вопрос времени. Но уже в ближайшее время директор совхоза может лишиться большей части своей собственности.
Сегодня, 10 июня, состоялось первое заседание апелляционной инстанции Московского областного суда, на котором Грудинин пытается оспорить решение суда города Видное, постановившего в рамках бракоразводного процесса передать уже экс-супруге бизнесмена Ирине 2/3 акций совхоза. Сам Грудинин уверен, что в отношении предприятия осуществляется попытка рейдерского захвата со стороны скандального бизнесмена Владимира Палихаты при посредничестве губернатора Московской области Андрея Воробьева.
Заседание прошло в закрытом режиме в течение 20 минут и по ходатайству ответчика было перенесено на 17 июня, несмотря на протест представителей истца — Ирины Грудининой. Сторона защиты просит исследовать доказательства причастности Палихаты к рейдерскому захвату совхоза, дополнительно привлечь ряд третьих лиц, чьи акции судом первой инстанции почему-то были определены как акции Павла Грудинина. Также его адвокаты считают нужным провести качественную оценочную экспертизу совхоза, поскольку Видновский суд провел ее самостоятельно, чего делать был не вправе.
«Это надо быть очень смелым судьей, чтобы оценить имущество без экспертизы, —рассказывает Daily Storm первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, первый зампрокурора города Москвы в 1995-2003 годах Юрий Синельщиков. — Вообще говоря, суть апелляции сводится к тому, что суд первой инстанции нормально не определил спорное имущество, которое подлежит разделу. Суд включил в имущество то, что Павлу Грудинину не принадлежит. Навалили туда гору и собираются передать все, что не принадлежит Грудинину, его жене. Они не очень-то и разбирались, по моей практике такие вещи решаются за несколько заседаний, а Видновский суд все решил за один день, передав еще и 2/3 имущества вместо половины, как это обычно бывает в подобных случаях».
По мнению Синельщикова, которому лидер КПРФ Геннадий Зюганов поручил следить за процессом и активно помогать юристам совхоза, перспективы отмены решения суда первой инстанции с юридической точки зрения чуть ли не стопроцентные.
«Оставить в силе такое решение невозможно. Там существенное нарушение судебного процесса, состоящего из многих мелочей, но для юриста процессуальные нарушение — это очень важно. Первое и самое главное: суд неправильно определил перечень и объем имущества, включив туда акции непричастных к делу людей. Второе: отсутствие оснований для передачи 75% имущества. Традиционно всегда отдается половина, а 2/3 — лишь в ситуации бедствия и нищеты супруги. Но Ирина — человек небедный, и это необходимо понимать. Суд почему-то сослался на то, что она инвалид второй группы, но в данном случае это не имеет отношения к делу, если отталкиваться от существующей практики», — объясняет первый зампрокурора города Москвы в 1995-2003 годах Юрий Синельщиков.
Напомним, что решением городского суда Видного Московской области Ирине Грудининой положено передать 42% от всех акций совхоза. Однако акции Павла Грудинина в предприятии составляют 44%, и именно они, по его словам, подлежат разделу. Видновский суд, как пояснял Грудинин, присовокупил к его доле акции третьих лиц, отменив сделки дарения внутри закрытого акционерного общества, осуществленные еще 15 лет назад. Таким образом суд увеличил пакет акций Грудинина до 60%, из которых две трети — 42% — постановил передать Ирине Грудининой. Поскольку идет процесс обжалования, ни одно из этих решений пока не вступило в силу.
Ранее также стало известно, что бизнесмен Владимир Палихата подписал соглашение с экс-супругой директора совхоза, по которому в случае получения Ириной пакета акций она продает их Палихате.
Перед началом судебного заседания депутаты Госдумы от КПРФ совместно с рядовыми коммунистами и членами «Левого Фронта» провели акцию в поддержку Грудинина. По словам заместителя председателя ЦК КПРФ Дмитрия Новикова, который участвовал в мероприятии и дожидался решения судьи, Мособлсуд оказался в сложном положении.
«Принимать решение по существу вопроса? Как минимум в этом нужно глубоко разобраться. Придется принимать честное решение, которое не всех устроит, либо принимать необъективное решение, на что не каждый судья охотно пойдет. Думаю, что это одна из причин затягивания рассмотрения данного вопроса. Мы надеемся, что у суда хватит воли, чтобы принять решение в интересах прежде всего тех людей, которые работают в Совхозе имени Ленина, и судьба которых, а также их будущее и перспективы могут оказаться под вопросом», — отмечает Новиков.
К слову о самих жителях поселка Совхоза имени Ленина. В середине мая на сайте Change.org они создали петицию, в которой обратились напрямую к президенту России Владимиру Путину с просьбой вмешаться в попытку рейдерского захвата их предприятия и остановить чиновничий произвол. К моменту написания статьи петицию подписали почти 36,5 тысячи россиян.
Также 6 июня аналогичное обращение было подано в администрацию президента от лица жителей поселка, пенсионеров, работников предприятия и просто неравнодушных граждан. Под данным письмом собственноручно поставили свои подписи еще 3,5 тысячи человек.
По всей России также проходят акции в поддержку Грудинина и Совхоза имени Ленина, запущенные КПРФ. Решением президиума ЦК КПРФ депутаты-коммунисты всех уровней должны в обязательном порядке держать эту тему на контроле и привлекать внимание средств массовой информации, упоминая в своих речах ситуацию, сложившуюся вокруг их экс-кандидата в президенты.
«Думаю, что весь этот комплекс действий повлиял на решение суда перенести заседание. Они взяли паузу, чтобы придумать, как выходить из этого тупика, в который они сами себя загнали. Мы будем и дальше наращивать протест, поскольку считаем, что преобладание материальных интересов над морально-этическими нормами в государстве сегодня зашкаливает», — заявил Daily Storm пресс-секретарь лидера КПРФ Геннадия Зюганова Александр Ющенко.
Следующее заседание Московского областного суда, на котором продолжится рассмотрение апелляции на раздел имущества Павла и Ирины Грудининых, пройдет 17 июня.