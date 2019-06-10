Золото дороже человека: СПЧ и ОНФ выступают против золотодобычи в Алтайском крае

Река Ануй (левый приток Оби) в Алтайском крае оказалась в центре внимания Совета по правам человека (СПЧ) и Общероссийского народного фронта (ОНФ). Обе организации обеспокоены хищнической добычей золота в реке — в ее долине расположена знаменитая Денисова пещера, где наши предки поселились почти 290 тысяч лет назад. Daily Storm разобрался, чем не угодили золотоискатели правозащитникам и общественникам.





Золотая лихорадка

Участок под золотодобычу рядом с селом Топольское выставили на аукцион в 2013 году. Местные жители тут же встали на защиту родного края — вся жизнь местного населения связана с рекой: здесь и рыбу ловят, и в близлежащий лес за грибами ходят, и скот в пойме пасут. А золотодобыча подразумевает уничтожение всего ландшафта в считанные недели.





Сельчане собирали экспертные заключения — мол, в регионе обитают краснокнижные животные — и ходили в суды. Ссылались и на наличие рядом уникального памятника— Денисовой пещеры. Все это не помогло. В 2017 году Ануй пустили по обходному каналу, а в 2018-м добыли первый килограмм золота (для сравнения — только на одном месторождении на Колыме ежегодно добывают 24,5 тонны золота).





«Если в Магадане, на Колыме песок приносит рассыпное золото в значительном объеме, то у нас одно месторождение принесет в лучшем случае 50-70 килограмм. А уничтожат целую речку. В крае есть месторождения рудного золота, там добывают до тонны золота в год, а общие запасы исчисляются десятками тонн. Рентабельность достигается за счет снижения природоохранных издержек, не произведут даже рекультивацию», — рассказал Daily Storm Алексей Грибков — руководитель региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса в Алтайском крае.