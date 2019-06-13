«Единой России» не будет на выборах в Мосгордуму

Депутаты Московской городской думы, избранные в 2014 году от «Единой России», приняли решение идти на выборы самовыдвиженцами. Не сыграло существенной роли и проведение партийных праймериз «Единой России» на старте выборов в Мосгордуму VII созыва. Все 12 депутатов, оказавшихся в верхней части итогового рейтинга списка, подали документы в Московскую городскую избирательную комиссию на самовыдвижение. Сами кандидаты объясняют Daily Storm, что они не пытаются скрыть свою партийную принадлежность перед избирателями. Единороссы лишь используют политтехнологический пиар-ход, который позволит им начать избирательную кампанию раньше, — многие из них уже приступили к сбору подписей горожан для дальнейшего выдвижения и регистрации. А вот эксперты полагают, что в данном случае речь идет как раз о попытке уйти от образа не самой популярной партии, рейтинги которой в городе оставляют желать лучшего. Однако таким образом у оппонентов партии власти появляется прекрасный шанс уличить «самовыдвиженцев» из «Единой России» в обмане своих избирателей.
12 победителей праймериз партии власти перед выборами в столичный парламент приняли решение идти самовыдвиженцами. Среди них не только действующие депутаты и функционеры, но и три весьма знаковые личности, занявшие первые строчки на пьедестале предварительного голосования:
Несмотря на свою очевидную принадлежность к партии власти, каждый из вышеперечисленных победителей праймериз «Единой России» подал документы в Мосгоризбирком как самовыдвиженец. И это несмотря на то, что все они (кроме сопредседателя совета сторонников «Единой России» Ларисы Картавцевой) на выборах в 2014 году не постеснялись своей партийной принадлежности и избирались в столичную Думу под партийной вывеской.
Чтобы понять, что именно произошло и почему было принято такое решение, Daily Storm обратился к самим кандидатам. До многих из них оказалось сложно дозвониться и получить развернутый ответ. Так, председатель Московской городской думы Алексей Шапошников был довольно краток:
«Кандидат вправе сам выбирать способ своего выдвижения, — говорит Шапошников. — Иду как самовыдвиженец, при этом партийную принадлежность не скрываю. Она указана и в документах, которые подавал при выдвижении, и в подписном листе для сбора подписей».
Сопредседатель регионального координационного совета «Единой России» по взаимодействию с муниципальными депутатами, депутат Мосгордумы с 2009 года Кирилл Щитов и вовсе отказался комментировать сложившуюся ситуацию.
«Я не даю комментарии СМИ по своему участию в выборах, — прислал СМС-сообщение Щитов. — Только по итогам 8 сентября. Прошу прощения».
Более разговорчивым оказался член президиума московского политсовета «Единой России», депутат Мосгордумы с 2001 года Александр Семенников. В беседе с изданием Семенников немного замешкался и уточнил, действительно ли он участвовал на прошлых выборах в качестве кандидата от «Единой России». Услышав положительный ответ, объяснил, что в 2014 году проходили широкие праймериз под названием «Моя Москва», в которых участвовали представители многих политический партий и объединений. Сегодня же масштабного предварительного голосования не проводится, а процедура самовыдвижения позволит заранее начать предвыборную кампанию путем сбора подписей избирателей, знакомства с ними и агитации за кандидата.
Что касается попытки скрыть свою принадлежность, Александр Семенников считает подобные разговоры неудивительными, ибо политические оппоненты в период избирательной кампании всегда найдут к чему прицепиться. Однако о попытке обмана москвичей речи не может идти в принципе.
«На самом деле, никто свою партийную принадлежность не скрывает — и в том числе в избирательных бюллетенях у всех участников выборов будет указана эта партийность. Соответственно, задача не в том, чтобы скрыть ее. У многих это просто невозможно, как у меня, — напоминает Семенников. — Я член президиума политсовета партии по Москве, отвечаю за проекты в городе и так далее. Просто мы осознанно приняли такое решение. Выборы же по одномандатным избирательным округам, они не по партийным спискам. Для нас ключевой момент — поддержка населения в районах. Не скрывая свою партийную принадлежность, мы идем не по простому пути, когда сдал в избирком справку с политсовета своей партии, что она тебя выдвинула, и этим ограничился, а пойдем по пути сбора подписей: это сложнее, энергозатратнее, проверка своего мобилизационного ресурса, но это правильнее».
Говоря о том, что «у всех участников выборов будет указана эта партийность», единоросс несколько лукавит.
Согласно федеральному закону «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в частности статье 33, пункту второму, «кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к политической партии <…> и свой статус в этой политической партии».
Как видите, вправе, но не обязан. А потому гарантий того, что все самовыдвиженцы, долгое время являющиеся членами «Единой России» и депутатами Мосгордумы от этой партии, будут использовать символику «Единой России», — нет никаких. У вышеупомянутого председателя Мосгордумы и депутата от партии власти Алексея Шапошникова, к примеру, в депутатских газетах нет ни единого упоминания его партийной принадлежности.
Несмотря на это, единоросс Александр Семенников уверяет, что в своих агитационно-пропагандистских материалах он, безусловно, будет использовать традиционную для «Единой России» стилистику.
«Цветовая гамма, образы, которые единороссы используют в период предвыборной кампании... Я нигде не скрываю, это и невозможно применительно ко мне. Не думаю, что это является каким-то секретом, по крайней мере, в отношении меня, работающего в округе продолжительное время, — я возглавлял партийную организацию окружную. Сомневаюсь, что кто-то в моем избирательном округе не знает, что я член «Единой России», — говорит депутат Семенников.
В таком случае вопрос — зачем идти самовыдвиженцем — остается все равно. Доводы о сборе подписей и предварительном знакомстве с избирателями выглядят несостоятельными, когда даже на прошлых выборах все эти кандидаты шли по этим же округам и вели в них работу с жителями на протяжении последних пяти лет. Да и согласитесь, когда руководитель московского отделения «Единой России» Андрей Метельский идет на выборы в Мосгордуму не от собственной партии, а самовыдвиженцем — выглядит это крайне удивительно.
Впрочем, понять попытку единороссов спрятаться под знаменем самовыдвиженцев чисто теоретически местами можно понять, считает вице-президент Российской ассоциации политических консультантов Андрей Максимов. Политолог объясняет, что в Москве есть районы и округа, где партию власти, мягко говоря, недолюбливают, и идти там с флагами «Единой России» — сродни самоубийству.
«В самом центре Москвы, действительно, насколько я понимаю, последние несколько выборов большинство голосов получала оппозиция либеральной направленности. Естественно, там очень трудно было бы выдвинуться официально от «Единой России» и победить. Там обеспеченные люди, у них свой взгляд. Где-то есть рабочие окраины, которые в довольно сложных экологических условиях: Бирюлево Западное и Восточное, например, — там особых симпатий к власти нет, ввиду достаточно суровой жизни», — считает Максимов.
Эксперт отмечает, что в отличие от депутатов-единороссов из Госдумы у депутатов-единороссов из Москвы нет негативного политического бэкграунда. В частности, столичный парламент не высказывался в поддержку повышения пенсионного возраста, а значит, и не имеет за собой подобного греха.
«Если они идут по тем округам, где выдвигались ранее, их все равно все знают как единороссов… Вполне могли бы выдвигаться от партии, и ничего страшного в этом бы не было», — говорит политолог.
А вот директор по исследованиям Фонда — Института социально-экономических и политических исследований (ИСЭПИ) Александр Пожалов убежден, что тактика, избранная единороссами на этих выборах, со стратегической точки зрения является недальновидной и неверной. По его мнению, сложилась ситуация, при которой московское отделение «Единой России» никоим образом не собирается участвовать в нынешней избирательной кампании.
На сегодняшний момент нельзя говорить о наивысшем антирейтинге партии власти по всем 45 московским округам. «Единой России» было бы полезно в ряде более консервативных и более открытых для поддержки власти округов выставить своих кандидатов именно от партии, чтобы избиратель ассоциировал новые лица именно с «Единой Россией», а не самовыдвиженцами, — это могло бы сыграть на руку партии власти прежде всего на выборах в Госдуму, которые пройдут уже в 2021 году.
«Аргументы единороссов о том, что сбор подписей позволит сейчас нарастить базу сторонников, провести дополнительные агитационные и мобилизационные кампании, которые не состоялись из-за того, что не было нормальных праймериз в городе… В случае с «Единой Россией» это не работает. Скорее всего, сбор подписей, конечно, будет проходить административным методом по линии сотрудников бюджетных учреждений, партийных ячеек. Все равно они будут задействованы в сборе подписей для своих кандидатов, которые пошли в качестве самовыдвиженцев. Не думаю, что принесет какие-то большие технологические дивиденды», — полагает директор по исследованиям ИСЭПИ Александр Пожалов.
Более того, считает эксперт, у оппозиции появляется прекрасная возможность обвинить единороссов в обмане избирателей.
«Это упрощает ведение антирейтинговой кампании против них. Одно дело, если бы действующие депутаты выдвигались от «Единой России», играли бы в открытую. Но поскольку они прячут, скрывают свою принадлежность, для оппозиции можно всю кампанию построить на дискредитации основного кандидата, который обманывает по мелочам — обманывает уже на стадии выдвижения, хотя является латентным единороссом, кандидатом-обманкой. На мой взгляд, если прибегнуть к такой тактике информационного давления и черного пиара, то для депутатов это может сыграть плохую роль», — считает эксперт.