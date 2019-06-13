«Единой России» не будет на выборах в Мосгордуму

Несмотря на свою очевидную принадлежность к партии власти, каждый из вышеперечисленных победителей праймериз «Единой России» подал документы в Мосгоризбирком как самовыдвиженец. И это несмотря на то, что все они (кроме сопредседателя совета сторонников «Единой России» Ларисы Картавцевой) на выборах в 2014 году не постеснялись своей партийной принадлежности и избирались в столичную Думу под партийной вывеской.

Чтобы понять, что именно произошло и почему было принято такое решение, Daily Storm обратился к самим кандидатам. До многих из них оказалось сложно дозвониться и получить развернутый ответ. Так, председатель Московской городской думы Алексей Шапошников был довольно краток: