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«Единой России» не будет на выборах в Мосгордуму
Депутаты от партии власти идут самовыдвиженцами, однако заверяют Daily Storm, что не будут скрывать свою истинную принадлежность
Власть

«Единой России» не будет на выборах в Мосгордуму

Депутаты от партии власти идут самовыдвиженцами, однако заверяют Daily Storm, что не будут скрывать свою истинную принадлежность

Коллаж: © Daily Storm

Депутаты Московской городской думы, избранные в 2014 году от «Единой России», приняли решение идти на выборы самовыдвиженцами. Не сыграло существенной роли и проведение партийных праймериз «Единой России» на старте выборов в Мосгордуму VII созыва. Все 12 депутатов, оказавшихся в верхней части итогового рейтинга списка, подали документы в Московскую городскую избирательную комиссию на самовыдвижение. Сами кандидаты объясняют Daily Storm, что они не пытаются скрыть свою партийную принадлежность перед избирателями. Единороссы лишь используют политтехнологический пиар-ход, который позволит им начать избирательную кампанию раньше, — многие из них уже приступили к сбору подписей горожан для дальнейшего выдвижения и регистрации. А вот эксперты полагают, что в данном случае речь идет как раз о попытке уйти от образа не самой популярной партии, рейтинги которой в городе оставляют желать лучшего. Однако таким образом у оппонентов партии власти появляется прекрасный шанс уличить «самовыдвиженцев» из «Единой России» в обмане своих избирателей.


12 победителей праймериз партии власти перед выборами в столичный парламент приняли решение идти самовыдвиженцами. Среди них не только действующие депутаты и функционеры, но и три весьма знаковые личности, занявшие первые строчки на пьедестале предварительного голосования:

 

  • заместитель председателя Мосгордумы, руководитель столичного регионального отделения «Единой России» Андрей Метельский (91,4% голосов на праймериз, идет по 15-му округу Москвы);


  • председатель Мосгордумы, член президиума московского политического совета «Единой России» Алексей Шапошников (88,9%, 12-й округ);


  • руководитель фракции «Единая Россия» в Мосгордуме, член президиума московского политсовета «Единой России» Степан Орлов (88,7%, 27-й округ);


  • член президиума московского политического совета «Единой России», депутат Мосгордумы с 2001 года Евгений Герасимов (87,3%, 41-й округ);


  • депутат Мосгордумы, член депутатского объединения «Моя Москва», сопредседатель совета сторонников «Единой России» Лариса Картавцева (87,3%, 10-й округ);


  • руководитель городской общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева, замсекретаря политсовета московского отделения партии, депутат Мосгордумы с 2009 года Сергей Зверев (86,4%, 31-й округ);


  • заместитель председателя политсовета местного отделения партии «Единая Россия» ЦАО города Москвы, депутат Мосгордумы с 2001 года Инна Святенко (86,1%, 22-й округ);


  • cопредседатель регионального координационного совета «Единой России» по взаимодействию с муниципальными депутатами, депутат Мосгордумы с 2009 года Кирилл Щитов (81,4%, 26-й округ);


  • член президиума московского политсовета «Единой России», депутат Мосгордумы с 2001 года Александр Семенников (77,8%, 34-й округ);


  • член партии с 2005 года, член политсовета московского отделения партии «Единая Россия», депутат Мосгордумы Татьяна Батышева (77,4%, 40-й округ);


  • член президиума московского политсовета «Единой России», депутат Мосгордумы Людмила Гусева (77,1%, 33-й округ);


  • член президиума московского политсовета «Единой России», депутат Мосгордумы с 1993 года Людмила Стебенкова (76,7%, 25-й округ).

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Несмотря на свою очевидную принадлежность к партии власти, каждый из вышеперечисленных победителей праймериз «Единой России» подал документы в Мосгоризбирком как самовыдвиженец. И это несмотря на то, что все они (кроме сопредседателя совета сторонников «Единой России» Ларисы Картавцевой) на выборах в 2014 году не постеснялись своей партийной принадлежности и избирались в столичную Думу под партийной вывеской.

 

Чтобы понять, что именно произошло и почему было принято такое решение, Daily Storm обратился к самим кандидатам. До многих из них оказалось сложно дозвониться и получить развернутый ответ. Так, председатель Московской городской думы Алексей Шапошников был довольно краток:


«Кандидат вправе сам выбирать способ своего выдвижения, — говорит Шапошников. — Иду как самовыдвиженец, при этом партийную принадлежность не скрываю. Она указана и в документах, которые подавал при выдвижении, и в подписном листе для сбора подписей».


Сопредседатель регионального координационного совета «Единой России» по взаимодействию с муниципальными депутатами, депутат Мосгордумы с 2009 года Кирилл Щитов и вовсе отказался комментировать сложившуюся ситуацию.


«Я не даю комментарии СМИ по своему участию в выборах, — прислал СМС-сообщение Щитов. — Только по итогам 8 сентября. Прошу прощения».


Более разговорчивым оказался член президиума московского политсовета «Единой России», депутат Мосгордумы с 2001 года Александр Семенников. В беседе с изданием Семенников немного замешкался и уточнил, действительно ли он участвовал на прошлых выборах в качестве кандидата от «Единой России». Услышав положительный ответ, объяснил, что в 2014 году проходили широкие праймериз под названием «Моя Москва», в которых участвовали представители многих политический партий и объединений. Сегодня же масштабного предварительного голосования не проводится, а процедура самовыдвижения позволит заранее начать предвыборную кампанию путем сбора подписей избирателей, знакомства с ними и агитации за кандидата.

 

Что касается попытки скрыть свою принадлежность, Александр Семенников считает подобные разговоры неудивительными, ибо политические оппоненты в период избирательной кампании всегда найдут к чему прицепиться. Однако о попытке обмана москвичей речи не может идти в принципе.


«На самом деле, никто свою партийную принадлежность не скрывает — и в том числе в избирательных бюллетенях у всех участников выборов будет указана эта партийность. Соответственно, задача не в том, чтобы скрыть ее. У многих это просто невозможно, как у меня, — напоминает Семенников. — Я член президиума политсовета партии по Москве, отвечаю за проекты в городе и так далее. Просто мы осознанно приняли такое решение. Выборы же по одномандатным избирательным округам, они не по партийным спискам. Для нас ключевой момент — поддержка населения в районах. Не скрывая свою партийную принадлежность, мы идем не по простому пути, когда сдал в избирком справку с политсовета своей партии, что она тебя выдвинула, и этим ограничился, а пойдем по пути сбора подписей: это сложнее, энергозатратнее, проверка своего мобилизационного ресурса, но это правильнее».


Говоря о том, что «у всех участников выборов будет указана эта партийность», единоросс несколько лукавит.

 

Согласно федеральному закону «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в частности статье 33, пункту второму, «кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к политической партии <…> и свой статус в этой политической партии». 


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Как видите, вправе, но не обязан. А потому гарантий того, что все самовыдвиженцы, долгое время являющиеся членами «Единой России» и депутатами Мосгордумы от этой партии, будут использовать символику «Единой России», — нет никаких. У вышеупомянутого председателя Мосгордумы и депутата от партии власти Алексея Шапошникова, к примеру, в депутатских газетах нет ни единого упоминания его партийной принадлежности.



Несмотря на это, единоросс Александр Семенников уверяет, что в своих агитационно-пропагандистских материалах он, безусловно, будет использовать традиционную для «Единой России» стилистику.


«Цветовая гамма, образы, которые единороссы используют в период предвыборной кампании... Я нигде не скрываю, это и невозможно применительно ко мне. Не думаю, что это является каким-то секретом, по крайней мере, в отношении меня, работающего в округе продолжительное время, — я возглавлял партийную организацию окружную. Сомневаюсь, что кто-то в моем избирательном округе не знает, что я член «Единой России», — говорит депутат Семенников.


В таком случае вопрос — зачем идти самовыдвиженцем — остается все равно. Доводы о сборе подписей и предварительном знакомстве с избирателями выглядят несостоятельными, когда даже на прошлых выборах все эти кандидаты шли по этим же округам и вели в них работу с жителями на протяжении последних пяти лет. Да и согласитесь, когда руководитель московского отделения «Единой России» Андрей Метельский идет на выборы в Мосгордуму не от собственной партии, а самовыдвиженцем — выглядит это крайне удивительно.

 

Впрочем, понять попытку единороссов спрятаться под знаменем самовыдвиженцев чисто теоретически местами можно понять, считает вице-президент Российской ассоциации политических консультантов Андрей Максимов. Политолог объясняет, что в Москве есть районы и округа, где партию власти, мягко говоря, недолюбливают, и идти там с флагами «Единой России» — сродни самоубийству.


«В самом центре Москвы, действительно, насколько я понимаю, последние несколько выборов большинство голосов получала оппозиция либеральной направленности. Естественно, там очень трудно было бы выдвинуться официально от «Единой России» и победить. Там обеспеченные люди, у них свой взгляд. Где-то есть рабочие окраины, которые в довольно сложных экологических условиях: Бирюлево Западное и Восточное, например, — там особых симпатий к власти нет, ввиду достаточно суровой жизни», — считает Максимов.


Эксперт отмечает, что в отличие от депутатов-единороссов из Госдумы у депутатов-единороссов из Москвы нет негативного политического бэкграунда. В частности, столичный парламент не высказывался в поддержку повышения пенсионного возраста, а значит, и не имеет за собой подобного греха.


«Если они идут по тем округам, где выдвигались ранее, их все равно все знают как единороссов… Вполне могли бы выдвигаться от партии, и ничего страшного в этом бы не было», — говорит политолог.


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А вот директор по исследованиям Фонда — Института социально-экономических и политических исследований (ИСЭПИ) Александр Пожалов убежден, что тактика, избранная единороссами на этих выборах, со стратегической точки зрения является недальновидной и неверной. По его мнению, сложилась ситуация, при которой московское отделение «Единой России» никоим образом не собирается участвовать в нынешней избирательной кампании.

 

На сегодняшний момент нельзя говорить о наивысшем антирейтинге партии власти по всем 45 московским округам. «Единой России» было бы полезно в ряде более консервативных и более открытых для поддержки власти округов выставить своих кандидатов именно от партии, чтобы избиратель ассоциировал новые лица именно с «Единой Россией», а не самовыдвиженцами, — это могло бы сыграть на руку партии власти прежде всего на выборах в Госдуму, которые пройдут уже в 2021 году.


«Аргументы единороссов о том, что сбор подписей позволит сейчас нарастить базу сторонников, провести дополнительные агитационные и мобилизационные кампании, которые не состоялись из-за того, что не было нормальных праймериз в городе… В случае с «Единой Россией» это не работает. Скорее всего, сбор подписей, конечно, будет проходить административным методом по линии сотрудников бюджетных учреждений, партийных ячеек. Все равно они будут задействованы в сборе подписей для своих кандидатов, которые пошли в качестве самовыдвиженцев. Не думаю, что принесет какие-то большие технологические дивиденды», — полагает директор по исследованиям ИСЭПИ Александр Пожалов.


Более того, считает эксперт, у оппозиции появляется прекрасная возможность обвинить единороссов в обмане избирателей.


«Это упрощает ведение антирейтинговой кампании против них. Одно дело, если бы действующие депутаты выдвигались от «Единой России», играли бы в открытую. Но поскольку они прячут, скрывают свою принадлежность, для оппозиции можно всю кампанию построить на дискредитации основного кандидата, который обманывает по мелочам — обманывает уже на стадии выдвижения, хотя является латентным единороссом, кандидатом-обманкой. На мой взгляд, если прибегнуть к такой тактике информационного давления и черного пиара, то для депутатов это может сыграть плохую роль», — считает эксперт.


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