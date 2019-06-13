КПРФ намерена захватить Мосгордуму и через четыре года наконец избрать своего мэра

Дать бой застройщикам и дорожному бизнесу, вывезти из столицы все экологически грязные объекты, расширить полномочия местного самоуправления, а также взять под контроль коррупцию. Это неполный перечень предложений КПРФ, которые коммунисты собираются реализовать, захватив Мосгордуму и выбрав впоследствии своего мэра Москвы. Об этом и многом другом на пресс-конференции в «Интерфаксе» говорили коммунисты, презентовавшие список кандидатов в депутаты столичного парламента.
КПРФ приняла решение участвовать в выборах во всех 45 округах, в одном из которых партия поддержит самовыдвиженца Сергея Цукасова (14-й округ, (Алексеевский, Бутырский, Марьина Роща, Останкинский, Ростокино), а в остальных выставит своих кандидатов.
Самый старший — действующий депутат Мосгордумы, актер и режиссер Николай Губенко. Самый молодой — студент Московского педагогического государственного университета Виктор Максимов (21 год).
38 кандидатов из 44 имеют возраст до 60 лет, 32 — являются членами КПРФ. 12 беспартийных, среди которых экс-кандидат в мэры Москвы, бывший депутат Мосгордумы и Госдумы Вадим Кумин, глава муниципального округа Сокол Николай Степанов и координатор «Левого Фронта» Анастасия Удальцова.
«Полномочия Мосгордумы истекут 8 сентября 2024 года. За это время сменится все руководство страны. В 2021 году мы получим новую Государственную думу, в 2023-м уйдет Собянин, он не может больше баллотироваться на новый срок по уставу города, а Хуснуллина и Ликсутова вряд ли кто-то изберет мэром Москвы. Соответственно, у Москвы появится новый мэр. В марте 2024-го истекут полномочия Владимира Путина, президента страны, появится новый глава государства. Все это время Мосгордума будет работать и останется единственным органом, который в период трансформации власти во всей стране должен обеспечить здесь стабильность и высокий уровень работы в Москве. КПРФ может и должна взять Мосгордуму», — заявил экс-кандидат в мэры города Вадим Кумин.
Кандидаты, выдвинутые партией, убеждены, что городской парламент, действующий на данный момент, обслуживает интересы мэрии, которая проводит политику в угоду крупному бизнесу — строительным и дорожным компаниям.
«Политику крупного бизнеса в Москве нужно заменить политикой уважения к гражданам», — считает Кумин. Он убежден, что уверенная победа на выборах в Мосгордуму поможет уже через несколько лет выбрать мэра-социалиста, как это сделано во многих европейских столицах.
Именно Кумина после избрания в столичную думу партия будет предлагать на пост председателя Мосгордумы, сообщил руководитель московских коммунистов Валерий Рашкин: «Абсолютно подготовленный человек. В совершенстве знает Москву и знает, как вести работу».
Еще одним известным беспартийным кандидатом стала пресс-секретарь «Левого Фронта» Анастасия Удальцова. Ранее она должна была идти по 32-му округу Москвы, где от партии «Яблоко» сейчас баллотируется экс-зампред московского отделения партии Кирилл Гончаров, однако в итоге решением конференции КПРФ Удальцову перебросили в 5-й избирательный округ, где уже заявили о своем выдвижении оппозиционер Дмитрий Гудков и ведущий телеканала ТВЦ Роман Бабаян.
«Мы работали много лет по всей Москве, — объяснила свое передвижение Удальцова. — В 5-м округе у нас очень сильное отделение движения «Моссовет», там есть несколько муниципальных депутатов от КПРФ, с которыми мы плотно сотрудничаем. Они и обратились к партии с просьбой выдвинуть меня по этому округу, поскольку у них нет сильного левого кандидата с левой программой».
Удальцова также объяснила журналистам, зачем она участвует в выборах и хочет пройти в парламент.
«Меня и моего мужа Сергея много лет называли уличными политиками, — говорит она. — Мы действительно много лет провели на улицах в борьбе за права простых граждан. Поэтому мы не понаслышке знаем, какими методами надо бороться, какие проблемы существуют. У нас большая наработанная сеть активистов по всему городу. Мы — семья простых москвичей, чьи дети ходят в самую обычную школу, а родители живут по соседству в обычном доме. Так же как и простые москвичи, мы ежедневно сталкиваемся с кучей городских проблем. Считаю, что кто в юности не выходил на улицу — у того нет сердца, а кто в зрелом возрасте не хочет пробиться в парламент — у того нет ума».
Действующий депутат Мосгордумы, коммунист Николай Зубрилин в свою очередь высказался на тему экологии и неразумного расходования бюджетных средств. Политик полагает, что строительные проекты, одобренные мэрией, идут в ущерб населению города и его экологии. В частности, Зубрилина не устраивает массовая вырубка зеленых насаждений и потенциальное уничтожение парков и скверов.
«За последние 12 лет в городе Москве было вырублено более семи миллионов квадратных метров зеленых насаждений. Эти потери не восполнены и никогда не восполнятся, если такое руководство будет находиться у руля управления нашим городом», — указывает он.
Зубрилин считает нужным немедленно вывезти с территории Москвы все экологически грязные объекты, такие как мусоросортировочные комплексы на Алтуфьевском шоссе и Сигнальном проезде. Вместо старых методов избавления от мусора — перейти на современные методы сбора, переработки и его утилизации.
«Далее. Не должно быть, чтобы более 25% денежных бюджетных средств — наших налогов — отдавались на откуп департаменту транспорта. Для чего? — задается депутат вопросом и тут же на него отвечает: — Для того чтобы строить торгово-развлекательные центры под видом ТПУ. Для того чтобы жилые районы превращать в транзитные трассы. Для этого у нас существуют МКАД, Северо-Восточная и Северо-Западная хорды, северный дублер МКАД, Южная рокада. Все это негативные и экологически вредные проекты, которые удобны застройщикам: они им приносят прибыль, потому что большинство из них будут платными участками, из чего они будут извлекать дополнительные сверхдоходы».
Также, по мнению Зубрилина, в Мосгордуме должна быть создана комиссия по борьбе с коррупцией, а парламентарием необходимо вернуть право проводить депутатские расследования. Соответствующие законопроекты уже давно подготовлены коммунистами, однако единороссовское большинство блокирует их принятие.
Не смогли в КПРФ пройти мимо и относительно резонансного «дела Голунова». На пресс-конференции депутаты выступили против профанации в борьбе с наркоманией и связанной с ней преступностью.
«Не журналисты занимаются распространением наркотиков, а криминал и связанные с ними коррупционные чиновники. Их нужно расследовать. Там даже не надо подбрасывать — у них под кроватью как миллиарды лежали, так и наркотики у них лежат. Вы поищите получше и тогда найдете», — дали совет правоохранительным органам в партии.
«Их стали ненавидеть, а усидеть в креслах хочется, — добавил Валерий Рашкин касательно задержаний 400 человек, в том числе журналистов, на несанкционированной акции 12 июня. — Народ идет на улицы — это последний рычаг, где он может себя проявить. «Единая Россия» решила усиливать силовые структуры и давать команду «фас», давить, избивать. Мы категорически не согласны. Люди вчера собрались мирно и по абсолютно правому делу».
Напомним, что в нынешнем составе Московской городской думы 28 депутатов представляют «Единую Россию», 10 самовыдвиженцев, входящих в депутатское объединение «Моя Москва» и поддержанных единороссами, четыре коммуниста, а также по одному парламентарию от «Родины» и ЛДПР (экс-кандидат в мэры Москвы и экс-владелец «СУ-155» Михаил Балакин).
За всю историю столичного парламента с начала нулевых годов представители иных партий, кроме «Единой России», никогда не имели весомых позиций в Мосгордуме. Дума третьего созыва, избранная в 2001 году, — пожалуй, единственный пример парламента, когда в него попали не только и не столько единороссы.
Несмотря на то что «Единая Россия» образовалась 1 декабря 2001-го, за две недели до проведения выборов в Москве, кандидаты будущей партии власти баллотировались от «Отечества» и «Единства» по отдельности. Тогда же и был сформирован, можно сказать, прообраз столичной думы на долгие годы вперед вплоть до сегодняшнего дня: 14 из 35 мест оказались за депутатами от «Отечества» и «Единства». Еще шесть мест взял Союз правых сил, четыре мандата достались кандидатам от «Яблока», 10 взяли независимые кандидаты. К слову, вышеназванные четыре партии шли на выборы единым фронтом Лужков — Шойгу — Немцов — Явлинский, что в сегодняшних реалиях сложно себе представить.
Выборы в Московскую городскую думу четвертого созыва в 2005 году лишь утвердили позиции столичных единороссов — 28 из 35 мест. Еще четыре застолбили за собой коммунисты, три — «яблочники» и… все. ЛДПР и Российская партия жизни, ставшая впоследствии фундаментом «Справедливой России», не получили ни одного депутата.
В 2009 году Московская городская дума и вовсе превратилась в прибежище лишь двух партий: 32 из 35 мандатов достались «Единой России», три — КПРФ. Данные выборы российская оппозиция считает самыми скандальными в истории московского парламентаризма — ни ЛДПР, ни «Справедливая Россия», ни «Яблоко», ни «Патриоты России» не смогли обеспечить себе ни одного депутата.