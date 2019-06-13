КПРФ намерена захватить Мосгордуму и через четыре года наконец избрать своего мэра

Кандидаты, выдвинутые партией, убеждены, что городской парламент, действующий на данный момент, обслуживает интересы мэрии, которая проводит политику в угоду крупному бизнесу — строительным и дорожным компаниям.





«Политику крупного бизнеса в Москве нужно заменить политикой уважения к гражданам», — считает Кумин. Он убежден, что уверенная победа на выборах в Мосгордуму поможет уже через несколько лет выбрать мэра-социалиста, как это сделано во многих европейских столицах.





Именно Кумина после избрания в столичную думу партия будет предлагать на пост председателя Мосгордумы, сообщил руководитель московских коммунистов Валерий Рашкин: «Абсолютно подготовленный человек. В совершенстве знает Москву и знает, как вести работу».





Еще одним известным беспартийным кандидатом стала пресс-секретарь «Левого Фронта» Анастасия Удальцова. Ранее она должна была идти по 32-му округу Москвы, где от партии «Яблоко» сейчас баллотируется экс-зампред московского отделения партии Кирилл Гончаров, однако в итоге решением конференции КПРФ Удальцову перебросили в 5-й избирательный округ, где уже заявили о своем выдвижении оппозиционер Дмитрий Гудков и ведущий телеканала ТВЦ Роман Бабаян.