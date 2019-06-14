«Или ты признаешь, что наркотики твои, или мы тебя убьем». Силовик из КБР — о задержании активиста Кочесоко

Руководителю кабардинского молодежного общественного движения «Хабзэ» Мартину Кочесоко, задержанному в Нальчике по подозрению в покупке 263 грамм марихуаны, подкинули наркотики, утверждает источник Daily Storm в силовых структурах Кабардино-Балкарии. По его словам, активисту, защищающему национальную идентичность черкесов, пригрозили убийством, если он не оговорит себя.
Кочесоко задержали 7 июня неподалеку от села Урух.
«Мартин ехал в машине один. За ним на другой машине ехал брат. Кочесоко остановили люди в масках, их было не меньше 10 человек, выволокли из машины, уложили лицом в асфальт и положили наркотики в карман куртки и под сиденье. Ему было прямым текстом сказано, что варианта два: или ты признаешь, что наркотики твои, или мы тебя убиваем, вкладываем в руки оружие, и ты ваххабитом станешь», — рассказал собеседник.
Брат Мартина Кочесоко позвал родственников и друзей на помощь, но пока они приехали из разных сел республики, глава «Хабзэ» уже дал согласие на «сделку», которую ему предложили.
«Ему обсыпали руки марихуаной, чтобы смывы показали, что он трогал наркотики. Выбор у него был небольшой: для Кавказа застрелить человека и объявить экстремистом — стандартный случай. Мартину дали уже оформленную явку с повинной, которую тому осталось только подписать», — уточняет источник.
Как стало известно Daily Storm, после того как Кочесоко подписал явку с повинной, ему предоставили государственного адвоката. И он продолжал гнуть линию силовиков — признательные показания.
Кроме того, анонимные Telegram-каналы, которые считаются связанными с силовыми структурами, сначала распространяли информацию о том, что у Кочесоко нашли всего пять грамм марихуаны, и прилагали скриншот из материалов дела. После того как позиция силовиков изменилась и у Кочесоко «нашли» 263 грамма марихуаны, информация из каналов пропала. Но скриншот из материалов дела остался.
В МВД Кабардино-Балкарии отказались комментировать эту ситуацию.
Несколько дней к Кочесоко не допускали членов семьи и адвоката, которого наняли близкие активиста. 12 июня к нему допустили члена местной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Заура Жемухова. Мартин рассказал ему, что не жалуется на условия содержания, но вину свою не признает.
«Состояние у него хорошее, внешний вид никаких опасений не вызывает. Жалоб на условия содержания, питание, обращение со стороны сотрудников изолятора у Мартина Кочесоко нет. У него были просьбы бытового характера — они в СИЗО рассматриваются и решаются в рабочем порядке. Мы предложили ему дополнительного адвоката от общественности, он согласился», — рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Жемухов.
Представители ОНК пояснили черкесскому активисту, куда ему обращаться в случае нарушений его прав. Жемухов уточнил, что задавать Кочесоко вопросы по уголовному делу члены ОНК не имели права. Тем не менее Жемухов отметил: «Он заявил, что вину в инкриминируемых ему деяниях не признает».
Daily Storm пообщался с близкими Мартина Кочесоко, чтобы разобраться, чем и кому он мог помешать.
Мартин Кочесоко — один из видных в КБР активистов, который борется за сохранение национальной идентичности черкесов. По словам его друга Ашамаза Шомахо, Кочесоко занимается общественной деятельностью с 2006 года. Политические мотивы в деле Кочесоко косвенно подтверждаются тем, что после его ареста в офисе «Хабзэ» прошел обыск, во время которого силовики изъяли всю технику, по сути парализовав работу организации.
«Он был одним из людей, которые формировали черкесское национальное движение. Очень мало сейчас осталось тех, кто не отошел от дел из «старой гвардии». Мартин — один из них. Он всегда был очень идейным и неравнодушным. Пропагандировал идеи сохранения родного языка и культуры», — уточняет Шомахо.
Шомахо уверен, что Кочесоко не имеет отношения к наркотикам, которые нашли у того в машине: «Считаю, что наркотики подбросили. Во-первых, за более чем 10 лет нашего знакомства я ни разу не замечал в нем интерес к наркотическим средствам. Он не курил, не употреблял алкоголь, вел здоровый образ жизни».
Более того, друзья Мартина указывают на то, что перед задержанием в республике создавали определенный информационный фон, чтобы задержание Кочесоко выглядело «правильным».
«Telegram-каналы, которые поддерживают спецслужбы, за неделю до обнаружения в его машине наркотиков выпустили лживую публикацию от якобы однокурсника Мартина, где его оболгали и назвали любителем покурить травку, — говорит Ашамаз Шомахо. — Это говорит о том, что акция была спланирована. Мой опыт показывает, что если подобные ресурсы начинают поливать грязью какого-то активиста, это значит только одно — спецслужбы взялись за его устранение».
Другой товарищ Кочесоко — Замир Шухов — уверен, что Мартин стал жертвой политических интриг. «Мартина сейчас пытаются сделать виновным в прошлогоднем конфликте близ села Кенделен под Нальчиком. Об этом открыто говорят, чтобы оправдать задержание за наркотики», — считает Шухов.
Причиной конфликта у села Кенделен осенью 2018 года стала попытка черкесов пройти через балкарское село конным маршем в честь 310-летия победы в Канжальской битве, которая является предметом давнего исторического спора между народами республики. Однако жители деревни отказались пропускать черкесов. Между черкесами и балкарцами начались стычки, на место событий приехали бойцы Росгвардии. В результате столкновений несколько местных жителей и силовиков получили травмы.
Вокруг Канжальской битвы на Северном Кавказе не ослабевает острая дискуссия. Черкесы, а вместе с ними и сотрудники Института российской истории РАН, считают, что в 1708 году их народ под руководством князя Кабарды Кургоко Атажукина одержал победу над войсками крымских татар. Представители балкарцев оспаривают это, часть из них придерживается мнения, что сражения не было вовсе.
Замир Шухов отмечает, что во время конфликта у села Кенделен Мартин Кочесоко был миротворцем. Именно он успокаивал молодежь. «Возможно, кому-то выгодно свалить вину за тот конфликт на Мартина и таким образом публично его наказать. Мартина нельзя назвать лидером черкесского движения. Его организация не является крупнейшей. Да, она работает с молодежью, но его выбрали скорее всего из-за того, что он всегда говорит что думает, не умеет хитрить и интриговать», — предполагает Шухов.
Ашамаз Шомахо добавил: Кочесоко считает, что проблемы с сохранением национальной идентичности возникают из-за того, что в России фактически не исполняются принципы федерализации.
«Он видел главную проблему в неспособности местных властей осуществлять политику в интересах жителей республики. Это стало следствием отмены выборов республиканской власти, после чего весь госаппарат стал работать не на интересы народа, а на удовлетворение требований Москвы. Это приводило к игнорированию интересов адыгского (черкесского) большинства в КБР, поэтому Мартин планомерно отстаивал интересы адыгского народа», — рассказывает друг Кочесоко.
Шомахо уверен, что силовики посчитали угрозой низовые инициативы Кочесоко, с помощью которых он пытался возродить интерес к национальной культуре. «Можно не соглашаться с некоторыми методами, которые он выбирал. В частности, он считал, что проблемы, вызванные отчуждением местной власти от народа, можно решать низовой активностью. Но в современной России все работает иначе. Мне кажется, именно эта позиция и привела к тому, что силовые структуры взялись за его устранение. Нынешний госаппарат считает, что любая низовая активность является угрозой», — считает молодой человек.
Косвенно это подтверждают и слова самого Кочесоко, который в конце мая 2019 года рассказал, что местные власти пытались надавить на него через родителей и попросили вести себя потише.
«К моим родителям пришел человек из администрации района, сказал, что его прислали «сверху» и мне следует сбавить свою активность. Этого человека я знаю лично. У него есть мои контакты, он мог просто позвонить мне, и мы бы с ним встретились. Для меня стало неожиданностью, что он выбрал такой путь», — писал активист 29 мая на сайте общественной организации «Хабзэ».
Сама организация «Хабзэ», лидером которой является Кочесоко, выступает за обязательное изучение родного языка в школах, популяризацию национальной культуры, песен и танцев. Из-за задержания активиста прошли одиночные пикеты в Москве, Праге, Нальчике и Махачкале. Петицию в его поддержку подписали более трех тысяч человек.