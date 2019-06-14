«Или ты признаешь, что наркотики твои, или мы тебя убьем». Силовик из КБР — о задержании активиста Кочесоко





В МВД Кабардино-Балкарии отказались комментировать эту ситуацию.





Несколько дней к Кочесоко не допускали членов семьи и адвоката, которого наняли близкие активиста. 12 июня к нему допустили члена местной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Заура Жемухова. Мартин рассказал ему, что не жалуется на условия содержания, но вину свою не признает.





«Состояние у него хорошее, внешний вид никаких опасений не вызывает. Жалоб на условия содержания, питание, обращение со стороны сотрудников изолятора у Мартина Кочесоко нет. У него были просьбы бытового характера — они в СИЗО рассматриваются и решаются в рабочем порядке. Мы предложили ему дополнительного адвоката от общественности, он согласился», — рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Жемухов.





Представители ОНК пояснили черкесскому активисту, куда ему обращаться в случае нарушений его прав. Жемухов уточнил, что задавать Кочесоко вопросы по уголовному делу члены ОНК не имели права. Тем не менее Жемухов отметил: «Он заявил, что вину в инкриминируемых ему деяниях не признает».





Daily Storm пообщался с близкими Мартина Кочесоко, чтобы разобраться, чем и кому он мог помешать.

Мартин Кочесоко — один из видных в КБР активистов, который борется за сохранение национальной идентичности черкесов. По словам его друга Ашамаза Шомахо, Кочесоко занимается общественной деятельностью с 2006 года. Политические мотивы в деле Кочесоко косвенно подтверждаются тем, что после его ареста в офисе «Хабзэ» прошел обыск, во время которого силовики изъяли всю технику, по сути парализовав работу организации.

«Он был одним из людей, которые формировали черкесское национальное движение. Очень мало сейчас осталось тех, кто не отошел от дел из «старой гвардии». Мартин — один из них. Он всегда был очень идейным и неравнодушным. Пропагандировал идеи сохранения родного языка и культуры», — уточняет Шомахо.

Шомахо уверен, что Кочесоко не имеет отношения к наркотикам, которые нашли у того в машине: «Считаю, что наркотики подбросили. Во-первых, за более чем 10 лет нашего знакомства я ни разу не замечал в нем интерес к наркотическим средствам. Он не курил, не употреблял алкоголь, вел здоровый образ жизни».

Более того, друзья Мартина указывают на то, что перед задержанием в республике создавали определенный информационный фон, чтобы задержание Кочесоко выглядело «правильным».

«Telegram-каналы, которые поддерживают спецслужбы, за неделю до обнаружения в его машине наркотиков выпустили лживую публикацию от якобы однокурсника Мартина, где его оболгали и назвали любителем покурить травку, — говорит Ашамаз Шомахо. — Это говорит о том, что акция была спланирована. Мой опыт показывает, что если подобные ресурсы начинают поливать грязью какого-то активиста, это значит только одно — спецслужбы взялись за его устранение».

Другой товарищ Кочесоко — Замир Шухов — уверен, что Мартин стал жертвой политических интриг. «Мартина сейчас пытаются сделать виновным в прошлогоднем конфликте близ села Кенделен под Нальчиком. Об этом открыто говорят, чтобы оправдать задержание за наркотики», — считает Шухов.