Экс-мэр Волгограда: Покушение на губернатора — повод, Музраев — более серьезный человек, босс мафии

Советник главы Следственного комитета РФ, экс-глава СУ СКР по Волгоградской области, обладатель ордена «За заслуги перед Отечеством» первой и второй степени Михаил Музраев на днях был обвинен в покушении на губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. На время следствия Лефортовский суд Москвы заключил силовика в СИЗО на два месяца, а СКР заявил о проверке на причастность к другим преступлениям. Политический обозреватель Daily Storm Наталья Башлыкова пообщалась с экс-мэром Волгограда Евгением Ищенко, который стал одной из жертв Музраева и рассказал, кем на самом деле был в Волгограде правоохранитель с идеальной биографией.





— Евгений Петрович, недавно был арестован экс-глава волгоградского СУ СКР Музраев. В регионе долгое время он считался чуть ли не святым человеком, получал похвалу от начальства. Как я понимаю, вы это мнение не разделяете?





— Конечно, нет. Этот человек долгие годы злоупотреблял властью. Скажем так, делал это очень талантливо. За время своей работы на посту главы СУ СКР он незаконно возбудил даже не десятки, а сотни уголовных дел, отправив за решетку очень многих ни в чем не повинных людей. Причем делал он это абсолютно осознанно. Грубо говоря, он убирал со своего пути всех, кто выступал против него или играл какую-то самостоятельную игру. В результате против них или их окружения возбуждались уголовные дела. Не случайно Михаил Кандуевич [Музраев] «пережил» трех губернаторов, каждый из которых пытался с ним бороться. Посадить губернатора ему не разрешали, поэтому он сажал окружение и тем самым дискредитировал самого главу субъекта, который в итоге вынужден был уходить в отставку.





Если не было возможности посадить кого-то из заместителей губернатора, то начинали применяться другие методы. Например, когда были выборы в Госдуму в 2011 году, регионом руководил Анатолий Бровко. Музраев обзвонил председателей территориальных избирательных комиссий и сказал, что если на выборах будут нарушения, то за этим последуют уголовные дела и посадки. К его словам в регионе всегда относились очень серьезно. А как вы понимаете, нарушения они везде в каком-то количестве присутствуют. В итоге результаты «Единой России» на выборах были плохие, ну и губернатора сняли. Такие вот Музраев использовал ходы. Умный, изощренный, но назвать его белым рыцарем в сияющих доспехах точно нельзя.





Это абсолютно негативная фигура. Как сказал один мой хороший товарищ Константин Калачев, именно Музраев повернул развитие Волгограда вспять. Просто надо понимать, что это реальный руководитель преступного сообщества. Вот есть 210-я статья, это статья, по которой он, думаю, будет осужден в результате. Хотя сейчас его арестовали за что-то другое.





— Сейчас его обвиняют в покушении на губернатора…





— Послушайте, это, конечно, более чем серьезное обвинение, но это, на мой взгляд, повод. Музраев — намного более серьезный человек: генерал-лейтенант и по совместительству практически босс мафии. Он сам, конечно, никого не убивал, но и боссы мафии тоже никого не убивают. Но я могу сказать, что лет пять назад у нас в регионе был босс мафии, криминальный авторитет Владимир Кадин, которого застрелили в центре Волгограда и который тесно с ним сотрудничал. Это подтверждает масса оперативных и прочих съемок. Так вот после смерти Кадина в Волгограде резко было раскрыто 38 заказных убийств, которые совершались в течение более чем 10 лет. То есть все это время эти убийства держались под сукном. А когда появилось на кого свалить, сказали, что виноват покойничек.





— То есть вы допускаете, что губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров стал для Музраева очередным камнем преткновения, который ему нужно было убрать?

— Ну конечно. Дело в том, что Бочаров человек решительный, самостоятельный, десантник и герой России. Если вы заметили, по странному стечению в один день проходили обыски у заместителя Бочарова Бахина. То есть это был такой двойной удар, и мы еще узнаем подробности всей этой истории… Если говорить о самом факте покушения, то оперативную съемку, как все происходило, сегодня можно найти в интернете. На ней видно, как два гражданина перелезли через забор дома губернатора, один подбежал к крыльцу и полил какой-то жидкостью, поджег. Но так как, видимо, в доме было видеонаблюдение, через пять минут подошел человек, вылил ведро воды и на этом все закончилось. Но как можно напугать таким смешным способом человека, который звезду Героя на войне получил?





— Ну, я не думаю, что ему было приятно…





— Нет, конечно, ему было точно неприятно. Но думаю, что главной целью было привлечь внимание к богатому дому губернатора, чтобы на это обратили внимание федеральные СМИ. Хотя дом, по-моему, ему не принадлежит. На мой взгляд, это единственное объяснение этому нелепому поступку. Поэтому нынешнее обвинение в адрес Музраева я расцениваю как повод. А настоящая причина совсем другая. Это реальный теневой губернатор Волгоградской области. Как раньше был такой широко известный в узких кругах Владимир Кумарин. Наверное, знаете, в Питере был такой криминальный авторитет, которого считали ночным губернатором Санкт-Петербурга. Но тот-то был бандит. Ему дали больше 20 лет. А Музраев совмещал это с должностью главы управления Следственного комитета.





— Какие еще известные дела были связаны с Музраевым?





— Я могу привести такой пример — с председателем областного суда Михаилом Коротковым. Он им долгое время подпевал, а потом, видимо, понял, что он что-то не то творит, и начал съезжать. Перестал подчиняться. В результате у него на даче нашли труп какого-то уголовника и выяснилось, что строители, которые ему меняли плитку, украли ее из центра города. Казалось бы, бред! Но этого хватило, чтобы тот тихонечко ушел в отставку и про него забыли. То есть главной задачей Музраева была манипуляция, чтобы у него все были на крючке.





Когда руководитель областной налоговой Василий Фарион перестал выполнять какие-то просьбы, то его поймали и возбудили уголовное дело за незаконную охоту. То ли зайчика он убил, то ли косулю, какую-то зверушку, не краснокнижную точно. Наверное, это плохо и достойно порицания, я согласен, но в результате понятно, что была решена другая проблема. Устранили человека, который не слушается. После такой селекции было сделано так, что все Музраева слушались, даже простые граждане.

Или был такой журналист Васин. Когда меня посадили, он написал статью о том, что дело против Евгения Ищенко заказное. В итоге в отношении него было возбуждено уголовное дело и его посадили на семь лет. А я легко отделался и отсидел всего один год!





— А почему вы, будучи мэром Волгограда, стали неугодны?





— Я был очень самостоятельным и не подо чью дудку плясать не собирался, меня люди избрали не для этого. Я ни с кем не конфликтовал. Но город находился в очень тяжелом, депрессивном состоянии, в то время как было много так называемых предпринимателей, присосавшихся к кормушке. Они только решали свои вопросы, но никакой пользы Волгограду не приносили. Поэтому, естественно, я их начал разгонять.

— Но тогда вы не думали, что Музраев такой?





— Я к нему относился абсолютно нормально, и мой родной брат занимал такую же должность в Псковской области. У меня много следователей знакомых, я вообще ничего плохого про него не думал. Но что случилось? К нему начали ходить разные люди из тусовки предпринимателей, каждый из которых про меня начал что-то говорить. Что я что-то отнял, что-то не так сделал… Когда ворошишь этот муравейник, всегда будут недовольные.





А плюс к этому я вполне самодостаточный, богатый человек, в прошлом банкир. У меня были все налоги уплачены и задекларированы. Поэтому я считал, что мне нечего бояться, и вел роскошный образ жизни, к которому я давно привык, и считаю, что я его заслужил. При этом я ни копейки из бюджета города не взял, чем горжусь. Например, из Волгограда мне неудобно было добираться по различным делам, в том числе в Москву, я купил себе самолет и много летал. Но это многим не нравилось. Может, и у других были деньги на самолет, но в отличие от меня они их украли.





Так вот, на меня посыпались жалобы, что я такой негодяй, все отнял и так далее. Потом они стали ждать только повод, чтобы в чем-то меня обвинить.





— В отношении вас было возбуждено четыре уголовных дела?





— Нет, дело было одно, но статей было очень много. За мной активно следили… Я доплачивал за работу из собственного кармана некоторым своим заместителям и главам районов. В итоге они с помпой задержали кассира, который выдавал им эту вторую зарплату и посчитали, что я ворую и этим делюсь. Но когда следов воровства не нашли, мне начали уже вменять дачу взятки. Однако они не поняли сразу одну вещь, что если это взятка, то взамен я должен что-то попросить. А все 15 опрошенных ими человек сказали, что я просил их честно работать и не брать взяток. Тогда у госслужащих были нищенские зарплаты, поэтому я им доплачивал, так как понимал, что толкового вице-мэра за мизерную зарплату я себе не найду. Поэтому генпрокуратура сняла эти обвинения, так как они не соответствовали действительности.





Но в итоге при обыске они нашли у меня карабин, с которым пару раз в году я езжу на охоту. Причем, я сам его им показал, так как он лежал в сейфе, который они сами бы не нашли. На этот карабин у меня было разрешение. При нем было 94 патрона. Так вот силовики эти патроны все расстреляли и сделали заключение, что они все были боевыми. А боевые от охотничьего отличаются только пулей. И на суде эксперт сказал, что все они боевые, вот у нас пакет с гильзами. Я тогда предложил сделать им повторную экспертизу. Но ответ получил, что нельзя, так как пули все улетели. На вопрос, зачем надо было расстреливать все патроны, так как для экспертизы достаточно двух-трех, ответа я так и не получил.





За это я год отсидел, а город, который мы начали вытаскивать из ямы — у нас были награды, Волгоград называли самым динамично развивающимся городом, — скатился в депрессию. Эти, извините за выражение, мрази обратили историю вспять. Поэтому сейчас мой родной город деградирует.





— Какой главный интерес преследовал Музраев, он хотел денег?





— Конечно, безусловно, обогащение. Но думаю, что главный его интерес была сама власть, для него она имела первостепенное значение. Есть такие люди, которые этим живут, болеют. Это про него. Он как властный человек упивался этой властью. А деньги ему нужны были, скорее, для поддержания собственной устойчивости. Дело в том, что он их регулярно возил в Москву. У меня у жены есть дальняя родственница, которая работает в транспортной полиции в аэропорту. Знаете, где чемоданы просвечивают? Так вот она рассказывала, что Михаил Кандуевич регулярно такой чемодан с деньгами возил.





— Читая его биографию, узнаешь, что у него два ордена «За заслуги перед Отечеством»… То есть получается, что в Москве закрывали на это глаза или не хотели интересоваться?





— Естественно, в Москве все про него знали. Просто он был очень выгоден. Вы не знаете, откуда деньги берутся у Захарченок, Черкалиных? Вот такие Музраевы эти миллиарды и тащат, чтобы их прикрывали, ничего не замечали и давали ордена. Естественно, такие люди очень выгодны для своих руководителей. Потому что нужное количество преступлений он всегда раскроет и нужное количество денег всегда подвезет.





— Как вы объясните, почему Музраева взяли именно сейчас? Своих вроде как сдавать не должны, он стал невыгоден?

— Масса негатива за Музраевым тянется уже много лет. Его отправляли на пенсию, потому что было невыносимо. Он злоупотреблял своим положением, и это сильно мешало работать. Губернатор не может постоянно бороться с силовиками, которые хотя бы 90% своего рабочего времени должны заниматься своей работой, а не мафиозной деятельностью. То есть это нездоровая обстановка. Любые манипулируемые люди — гнилые люди. Из гнилых бревен дом не построишь, поэтому, естественно, вся эта правоохранительная система в Волгограде плохо работает. Это было очевидно давно и не только для меня. Хотя, конечно, у него остались высокопоставленные покровители, которые попытаются его сейчас отмазать…

— Отставка Сергея Боженова — это тоже его заслуга?





— Во многом да. У Музраева не было возможности посадить губернатора, но у Боженова был заместитель, который был посажен за какой-то откат. Еще Боженову не повезло с тем, что при нем было два теракта с разницей в несколько месяцев. Понятно, что губернатор в них не виноват. Его, конечно, поначалу много ругали, но сейчас неплохо вспоминают.

— Если созданная Музраевым сеть людей осталась, как думаете, как в регионе будет развиваться ситуация? Дойдет ли дело до них?





— Для этого существует специальная уголовная статья 210 УК «Организация преступного сообщества». Она к этому делу как нельзя лучше подходит. А что касается людей, надо понимать, что в последние несколько лет волгоградский криминалитет сильно проредили. Кто-то сам себя поубивал, кого-то арестовали, ФСБ начало серьезно по ним работать. Именно поэтому Музраева фактически отстранили от должности, отправив на пенсию. Хотя, конечно, странно то, что его оставили советником главы Следственного комитета Александра Бастрыкина в Волгограде. Насколько мне известно, за него лично Александр Иванович ездил заступаться, он, видимо, считает его рыцарем в белых доспехах, который сегодня страдает от наговоров…. Я никого сейчас не хочу ни в чем обвинять, но чемоданы с деньгами докуда-то доезжали, а потом мнение было хорошее.





— А вы не допускаете, что на место Музраева придет такой же?





— Тут надо таланты иметь. Он прирожденный злодей и манипулятор. Понимаете, в регионе долгое время была чехарда с губернаторами. Поэтому сама должность главы субъекта девальвирована, хотя по сути именно он — самый главный региональный начальник. Не знаю, надолго ли у нас задержится Андрей Иванович [Бочаров], но он человек решительный, в том числе и в таких вопросах. При нем такой Музраев не вырастет. А Музраев, например, мне лично говорил так: «Что ты тут выпендриваешься, до тебя ко мне Николай Максюта (на тот момент действующий губернатор области) приходил и в ногах валялся».





— Как вы оцениваете сегодня политическую ситуацию в регионе, насколько она стабильна? Вроде как вы тоже хотели бы вернуться в политику?





— Меня никто в политику не пустит, поэтому я занимаюсь предпринимательством. А если говорить о ситуации, то сегодня Волгоградская область — депрессивный регион, который мне искренне жалко. Активные граждане его сейчас покидают. Если говорить о бизнесе, то там идет очень серьезный налоговый и уголовный прессинг. Очень многие предприниматели сидят. Если раньше приходила проверка и просто штрафовала, то сейчас тут же возбуждается уголовное дело — и в тюрьму. Поэтому мы в своих кампаниях сегодня переплачиваем налоги, вдруг мы ошиблись, чтобы на руководителя не возбудили уголовное дело. Некомфортно, но жизнь заставляет это делать.





— Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов постоянно говорит о том, что защищает права бизнеса. Это больше для отписки или он все-таки делает реальные дела и что-то меняется?





— Я прекрасно знаю Бориса Юрьевича, который изо всех сил пытается отстоять права предпринимателей, которые в стране реально сегодня являются угнетенным классом. Их банкротят, сажают, обдирают как липку… В общем, без иллюзий, это приведет к ужасным последствиям, потому что нефть 60 долларов стоит, но в экономике страны вот-вот стагнация, а то и рецессия начнется. Почему? Потому что прибавочную стоимость кроме нефти могут создавать только предприниматели, а им некомфортно и страшно.





Поэтому они разбегаются по разным странам и обогащают другие государства. Я согласен со всем, что говорит и делает Борис Титов, но просто голос его тонкий и слабый. Сейчас журналиста Ивана Голунова отпустили, но ведь у всех остался вопрос: накажут ли тех, кто с ним это сотворил?





Если вернуться к Музраеву — это не частный случай, на самом деле такие пауки сидят в половине российских регионов. Где-то это криминал, где-то председатель областного суда, где-то вице-губернатор… Я называю конкретные примеры, которые я знаю, и эти люди очень мешают развитию территорий, поэтому народ оттуда бежит. Поэтому сейчас, подняв флаг борьбы с коррупцией, политическая власть страны дала огромный кредит доверия тем, кто с коррупцией борется. Но борцы с коррупцией иногда такие, как Музраевы и Черкалины… То есть нельзя бесконтрольно давать такую большую власть. Не знаю, может быть, к этому нужно привлекать представителей общественности, чтобы они тоже это контролировали.





Ситуация с Музраевым — это гнойник. Задача не просто упиваться его зрелищем, а сделать так, чтобы государственный организм не болел… К сожалению, сложилось вот так, что главный злодей представляется как рыцарь. Я могу демонстрацию организовать из тех людей, кого он Волгограде незаконно посадил.