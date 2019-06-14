«Вы играете в шахматы, а оппонент вас бьет битой»: Резник рассказал о работе адвокатов в России

Правозащитная группа «Агора» выпустила доклад о нарушениях прав адвокатов в России. Согласно документу, наиболее тревожной тенденцией стало бесцеремонное отношение к адвокатам сотрудников правоохранительных органов. Защитников не пускают в кабинеты, отзывают с судов, выгоняют из офисов во время обысков и «запросто пинают, душат, избивают». Член Совета по правам человека, российский адвокат Генри Резник рассказал Daily Storm о трудностях адвокатской работы в России.





Игра в шахматы





По словам Резника, в России не действуют принципы правового государства, а правоохранительные органы обслуживают интересы представителей власти и отдельных людей.





«Вы играете в шахматы, а партнер достает биту и бьет ей вас по голове. Так что права адвокатов у нас регулярно нарушаются, поскольку у нас не правовое государство. Причина нарушений — это определенные интересы, под которые фабрикуются дела. Это интересы власти, конкретных ведомств, отдельных сильных людей», — поясняет адвокат.





Такая ситуация исторически обусловлена. В России нет полноценной адвокатской традиции: при царской власти адвокаты подвергались политическим гонениям, при советской — обслуживали интересы КПСС. По настоящему окрепнуть отечественная адвокатура смогла только к концу 90-х годов, а закон об адвокатской деятельности появился только в 2002 году.





«Наш новый закон об адвокатуре был принят в 2002 году, до этого был тоталитарный режим советский, а адвокатура была под пятой. Так что нашему законодательству всего 17 лет, а, например, французская практика началась в XIII веке. И несмотря на все революции, основные принципы остались неизменными с тех пор», — рассказывает Резник.





Сейчас, по мнению адвоката, Россия проходит посттоталитарный период. И торжества законодательства еще предстоит достичь. Резник не стал делать долгосрочных прогнозов, заявив, что невозможно сказать, когда в стране перестанут нарушать права не только адвокатов, но и бизнесменов, журналистов — всех людей.





«Мы проходим через посттоталитарный период. Может быть, когда-нибудь мы из него выйдем. «Жаль только — жить в эту пору прекрасную уж не придется — ни мне, ни тебе». Определенные успехи были достигнуты, но проблемы остаются», — констатирует адвокат.





Резник отметил, что за последние 17 лет Россия прошла существенный путь по улучшению законодательства. СПЧ и другие правозащитные структуры за это время смогли инициировать множество поправок и «протащить» их через Госдуму и Минюст.





«Через Минюст мы инициировали поправки в закон об адвокатуре. Ведь у самих адвокатов нет права законодательной инициативы. Но мы выходим на депутатов, на Министерство юстиции и содействуем тому, чтобы вносили поправки. Но в то же время на них выходят наши оппоненты: прокуратура, Следственный комитет. Они инициируют другие поправки. Это такое перетягивание каната», — рассказывает Резник.